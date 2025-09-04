Mổ cấp cứu cho bé trai Hà Nội mắc căn bệnh nguy hiểm ở vùng kín
Em bé 10 tháng tuổi ở Hà Nội quấy khóc dữ dội, gia đình vội bế con đi cấp cứu không ngờ trẻ phải lên bàn mổ ngay lập tức.
Bệnh nhi được đưa vào Khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Nhi Hà Nội trong tình trạng quấy khóc dữ dội. Bác sĩ chẩn đoán đây là một ca cấp cứu khẩn cấp do xoắn tinh hoàn . Chỉ định mổ ngay lập tức được đưa ra, bỏ qua thời gian chờ kết quả xét nghiệm.
Nhờ được can thiệp kịp thời trong "6 giờ vàng" từ khi trẻ có biểu hiện, tinh hoàn của bệnh nhi đã được bảo tồn thành công. Sau phẫu thuật 1 ngày, trẻ bình phục và tỉnh táo hoàn toàn.
Bác sĩ chuyên khoa II Trần Văn Quyết, Trưởng Khoa Ngoại Tổng hợp, ngày 4/9 cho biết xoắn tinh hoàn là "cơn ác mộng" có thể xảy ra ở bất kỳ bé trai nào, đặc biệt là lứa tuổi sơ sinh (tỷ lệ mắc 1/4.000 trẻ nam) và tuổi tiền dậy thì.
Những trường hợp này được xếp vào loại "tối cấp cứu", do sau 6 giờ, tinh hoàn có nguy cơ hoại tử không hồi phục. Hơn nữa, triệu chứng bệnh dễ bị nhầm lẫn, bỏ sót bởi trẻ nhỏ chỉ quấy khóc, trẻ lớn có thể đau vùng bụng dưới (hố chậu hai bên) dễ chẩn đoán nhầm với đau bụng do viêm ruột thừa và các tình trạng rối loạn tiêu hóa.
"Nếu chậm trễ trong phát hiện và can thiệp, trẻ có thể phải cắt bỏ tinh hoàn, ảnh hưởng tới tâm lý, nội tiết và khả năng sinh sản sau này", bác sĩ Quyết cho biết.
Vị bác sĩ khuyến cáo phụ huynh không chủ quan khi thấy bé trai đột ngột đau bìu/bụng dưới hoặc quấy khóc bất thường. Việc đầu tiên là kiểm tra vùng kín của con. Nếu thấy bìu sưng, thay đổi màu sắc so với bên đối diện, đau, hãy đưa con đến bệnh viện có chuyên khoa Nhi ngay lập tức, không tự ý điều trị hoặc chờ đợi ở nhà.
Mẹ con sản phụ bị rau bong non nguy hiểm: Đừng bỏ qua dấu hiệu bất thường này!Mẹ và bé - 1 tuần trước
GĐXH - Bác sĩ phát hiện sản phụ bị rau bong non nguy hiểm có biểu hiện: Rối loạn cơn co tử cung, cơn co cường tính, tim thai nhanh...
Cuộc chạy đua sinh tử cứu bé trai 5 tuổi nuốt đồng xu vào thực quảnMẹ và bé - 1 tuần trước
GĐXH - Sau khi vô tình nuốt phải đồng xu, bé D. may mắn được gia đình phát hiện và đưa vào viện kịp thời.
Bé 21 tháng tuổi ở Quảng Ninh hôn mê vì rắn cắn: Bác sĩ khuyến cáo thận trọng với vết cắn gần như không nhìn thấyMẹ và bé - 2 tuần trước
GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng hôn mê, đồng tử 2 bên giãn sau 3 tiếng nghi ngờ bị rắn cắn.
"Người mẹ nghị lực Ngô Thanh Vân”: Mang thai ở tuổi 46 và tuyên ngôn “chưa bao giờ là trễ để được làm mẹ”Mẹ và bé - 3 tuần trước
Ngay cả khi các chuyên gia y tế khuyến cáo độ tuổi sinh học tốt nhất để làm mẹ là trước 35 thì Ngô Thanh Vân lần đầu mãn nguyện làm mẹ ở tuổi 46, minh chứng cho việc phụ nữ có quyền tự chủ trong mọi quyết định của mình.
Chơi vật tay với bạn, thanh niên 18 tuổi ở Hà Nội bị gãy xươngMẹ và bé - 4 tuần trước
GĐXH - Trong lúc chơi vật tay với bạn, một tiếng rắc vang lên, kèm theo cảm giác đau dữ dội ở cánh tay phải và biểu hiện biến dạng rõ rệt.
Người phụ nữ 34 tuổi ở TPHCM mang khối u buồng trứng nặng 20,5kgMẹ và bé - 4 tuần trước
SKĐS - Nghĩ chỉ béo bình thường, người phụ nữ bất ngờ khi mang trong mình khối u buồng trứng nặng 20,5kg, bụng to hơn phụ nữ mang tam thai sắp sinh.
Cháu bé 3 tuổi ngừng tuần hoàn, hôn mê do hóc quả nhãnMẹ và bé - 1 tháng trước
Một cháu bé 3 tuổi ở xã Cẩm Tú (tỉnh Thanh Hóa) được đưa đi cấp cứu trong tình trạng ngừng tuần hoàn, hôn mê do hóc quả nhãn.
Bé 5 tuổi phát hiện có nang thực quản đôi từ dấu hiệu nhiều trẻ mắc phải nhưng dễ bị bỏ quaMẹ và bé - 1 tháng trước
GĐXH - Bệnh nhi bị nang thực quản đôi được gia đình đưa đến khám trong tình trạng khó nuốt nên lười ăn dẫn đến sụt cân, bụng chướng, tưởng bị giun sán nên cho uống thuốc sổ nhưng không khỏi.
Cô gái 25 tuổi xinh đẹp bất ngờ phát hiện ung thư vú từ 2 dấu hiệu nhiều chị em Việt mắc phảiMẹ và bé - 1 tháng trước
GĐXH - Cô gái trẻ phát hiện ung thư vú khi bắt đầu từ những dấu hiệu như mệt mỏi kéo dài và đau nhức xương...
Lợi bất cập hại với trào lưu cho con uống thuốc bổMẹ và bé - 1 tháng trước
Nhiều phụ huynh, chỉ vì lo con còi cọc, biếng ăn, hay nghe lời truyền tai trên mạng xã hội mà vội vàng tìm mua đủ loại thuốc bổ mà không hề hay con mình có thể đối mặt với những ảnh hưởng sức khỏe.
Cô gái 25 tuổi xinh đẹp bất ngờ phát hiện ung thư vú từ 2 dấu hiệu nhiều chị em Việt mắc phảiMẹ và bé
GĐXH - Cô gái trẻ phát hiện ung thư vú khi bắt đầu từ những dấu hiệu như mệt mỏi kéo dài và đau nhức xương...