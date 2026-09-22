Sản phụ 41 tuổi sốc mất máu do vỡ chửa ngoài tử cung

Vỡ chửa ngoài tử cung, sản phụ sốc mất máu

Sáng 15/9, khi đang vệ sinh cá nhân tại nhà, chị B.T.H. (41 tuổi) đột ngột chóng mặt, choáng rồi ngã. Theo người nhà, trước đó sản phụ đã xuất hiện đau tức vùng bụng dưới, cơn đau tăng dần, sau đó chóng mặt, buồn nôn và ngất.

Gia đình nhanh chóng đưa chị đến bệnh viện địa phương cấp cứu. Nhận thấy tình trạng nặng, có nguy cơ đe dọa tính mạng và vượt khả năng xử trí, các bác sĩ quyết định chuyển sản phụ đến Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình.

Khi nhập viện, chị H. lơ mơ, tim đập nhanh, chi lạnh, huyết áp 83/50 mmHg, nhịp thở 22 lần/phút. Các bác sĩ Khoa Cấp cứu nhanh chóng thăm khám và siêu âm tại giường, phát hiện nhiều dịch tự do trong ổ bụng, kèm biểu hiện sốc mất máu, nghi ngờ chảy máu do vỡ chửa ngoài tử cung.

Ảnh minh họa.

Trước tình trạng nguy kịch, bệnh viện lập tức kích hoạt quy trình báo động đỏ. Kíp trực sản phụ khoa, hồi sức tích cực, gây mê hồi sức và chẩn đoán hình ảnh nhanh chóng có mặt, hội chẩn liên chuyên khoa.

Qua đánh giá, các bác sĩ xác định sản phụ bị chửa ngoài tử cung đã vỡ, gây chảy máu nhiều trong ổ bụng và sốc mất máu, cần phẫu thuật tối khẩn cấp. Người bệnh được chuyển thẳng đến khu vực phẫu thuật, trong khi thuốc, trang thiết bị, máu và các chế phẩm máu được chuẩn bị đồng thời để phục vụ phẫu thuật và hồi sức.

Hơn 2 lít máu trong ổ bụng, bác sĩ chạy đua cứu sản phụ

BSCKI. Trần Văn Hiến, Phó Trưởng Khoa Đẻ, cùng ê-kíp nhanh chóng tiến hành mở ổ bụng. Trong ổ bụng người bệnh có khoảng 2.000 ml máu không đông lẫn máu cục.

Các bác sĩ phát hiện khối chửa nằm tại đoạn eo vòi tử cung phải, kích thước khoảng 2 x 3 cm, đã vỡ và đang chảy máu. Ê-kíp tiến hành cắt khối chửa và vòi tử cung phải, khâu cầm máu, lau rửa ổ bụng, đồng thời phối hợp hồi sức tích cực và truyền 700 ml máu hoàn hồi.

Sau khoảng một giờ phẫu thuật và hồi sức tích cực, ca mổ kết thúc. Sản phụ tiếp tục được theo dõi và điều trị hậu phẫu tại bệnh viện.

Ba ngày sau phẫu thuật, chị H. tỉnh táo, tinh thần ổn định và đang được chăm sóc, theo dõi tại Khoa Phụ ngoại – Kế hoạch hóa gia đình.

Chửa ngoài tử cung có thể vỡ, gây mất máu cấp

Theo BSCKII. Trịnh Công Doanh, Trưởng Khoa Phụ ngoại – Kế hoạch hóa gia đình: Chửa ngoài tử cung xảy ra khi trứng đã thụ tinh làm tổ bên ngoài buồng tử cung, thường gặp nhất tại vòi tử cung. Khi khối chửa phát triển, vòi tử cung có thể bị căng và vỡ, gây chảy máu trong ổ bụng. Nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời, người bệnh có thể mất máu nặng, tụt huyết áp, sốc mất máu và đe dọa tính mạng.

Ở giai đoạn sớm, các biểu hiện của chửa ngoài tử cung có thể không rõ ràng. Người bệnh có thể có dấu hiệu mang thai như chậm kinh, thử thai dương tính, kèm đau bụng dưới hoặc ra máu âm đạo bất thường.

Khi khối chửa bị vỡ, tình trạng có thể diễn biến nhanh với đau bụng dữ dội, chóng mặt, choáng, vã mồ hôi, da lạnh, tụt huyết áp hoặc ngất. Đây là tình huống cấp cứu cần được đưa đến cơ sở y tế càng sớm càng tốt.

Phụ nữ mang thai cảnh giác với dấu hiệu chửa ngoài tử cung

Theo bác sĩ Doanh, ca bệnh cho thấy chửa ngoài tử cung có thể diễn biến nhanh và trở thành cấp cứu sản khoa nguy hiểm nếu không được phát hiện, xử trí kịp thời. Việc nhận diện sớm, chuyển tuyến phù hợp, kích hoạt báo động đỏ và phối hợp nhanh giữa nhiều chuyên khoa có vai trò quan trọng trong cấp cứu người bệnh.

Bác sĩ khuyến cáo phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ cần theo dõi chu kỳ kinh nguyệt, chủ động thăm khám khi có dấu hiệu nghi ngờ mang thai và khám thai sớm. Đặc biệt, khi xuất hiện đau bụng, ra máu âm đạo, chóng mặt hoặc choáng trong thời gian nghi ngờ mang thai, người bệnh cần đến cơ sở y tế để được kiểm tra.

Việc thăm khám sớm giúp bác sĩ xác định vị trí thai và tình trạng thai, từ đó có hướng xử trí phù hợp. Nếu chửa ngoài tử cung được phát hiện trước khi khối chửa vỡ, người bệnh có thể được điều trị bằng các phương pháp phù hợp với tình trạng cụ thể, hạn chế nguy cơ mất máu nặng và biến chứng nguy hiểm.

Trường hợp chị H. được cấp cứu trong tình trạng khối chửa đã vỡ và mất khoảng 2 lít máu trong ổ bụng. Việc kích hoạt báo động đỏ, phẫu thuật khẩn cấp và phối hợp hồi sức giúp kiểm soát nguồn chảy máu, ổn định tình trạng người bệnh.