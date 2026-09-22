Hải Phòng khám, tư vấn sức khỏe sinh sản tại đặc khu Bạch Long Vĩ
GĐXH - Chi cục Dân số và Trẻ em Hải Phòng phối hợp Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng, Trung tâm Y tế Quân dân y Bạch Long Vĩ triển khai truyền thông, tư vấn và chăm sóc sức khỏe sinh sản.
Vừa qua, Chi cục Dân số và Trẻ em Hải Phòng, Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng phối hợp với Trung tâm Y tế Quân dân y Bạch Long Vĩ triển khai chương trình truyền thông, tư vấn lưu động, cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình và nâng cao chất lượng dân số trên địa bàn đặc khu Bạch Long Vĩ.
Chương trình nhằm tạo điều kiện để cán bộ, chiến sĩ và người dân tại đặc khu được tiếp cận thuận lợi, miễn phí các dịch vụ y tế, tư vấn và sàng lọc, phát hiện sớm một số bệnh, tật. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, khuyến khích người dân chủ động chăm sóc sức khỏe sinh sản, thực hiện các biện pháp kế hoạch hóa gia đình phù hợp, bảo vệ sức khỏe và từng bước nâng cao chất lượng dân số.
Trong khuôn khổ chương trình, người dân được các bác sĩ trực tiếp thăm khám và tư vấn sức khỏe sinh sản, sức khỏe nam, nữ, kế hoạch hóa gia đình. Đặc biệt, phụ nữ được khám phụ khoa, siêu âm, sàng lọc các bệnh lý và nguy cơ ung thư phụ khoa, đồng thời tư vấn, khám sức khỏe tiền hôn nhân. Các hoạt động này góp phần phát hiện sớm những bất thường về sức khỏe, ngay cả khi chưa có triệu chứng rõ ràng.
Theo các bác sĩ đoàn công tác, nhiều bệnh lý phụ khoa nếu được phát hiện ở giai đoạn sớm sẽ thuận lợi hơn cho việc điều trị và theo dõi. Việc chủ động khám, sàng lọc định kỳ vì vậy có ý nghĩa quan trọng trong bảo vệ sức khỏe sinh sản và nâng cao chất lượng cuộc sống của phụ nữ.
Chương trình truyền thông, tư vấn sức khỏe cho gần 100 cán bộ, quân dân và người dân đặc khu; đồng thời khám cho 67 người. Qua thăm khám, các bác sĩ phát hiện 1 ca u buồng trứng, 4 ca u xơ tuyến vú, 7 ca u xơ tử cung, 7 ca nang vú và 17 ca viêm phụ khoa. Việc phát hiện sớm các bệnh lý giúp người dân được tư vấn và có phương án điều trị phù hợp.
Trước đó, Sở Y tế TP Hải Phòng ban hành Kế hoạch số 296/KH-SYT về việc tổ chức truyền thông, tư vấn lưu động, cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình và nâng cao chất lượng dân số tại đặc khu Bạch Long Vĩ năm 2026.
Kế hoạch nhằm tăng cường truyền thông, tư vấn, cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình cho cán bộ, chiến sĩ, người lao động và người dân đang sinh sống, làm việc trên đảo; tạo điều kiện để người dân tiếp cận thuận lợi các dịch vụ sàng lọc, phát hiện sớm một số bệnh, tật, góp phần nâng cao chất lượng dân số.
Hoạt động được triển khai trong tháng 9 và tháng 10/2026 tại Trung tâm Y tế Quân dân y Bạch Long Vĩ.
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