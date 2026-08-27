Tin sao 27/8: Quỳnh Nga nhan sắc thăng hạng, Đăng Khôi gây chú ý
GĐXH - Diễn viên Quỳnh Nga khiến nhiều người bất ngờ khi xuất hiện với phong cách ngọt ngào đầy nữ tính, trong khi đó ca sĩ Đăng Khôi chia tay gia đình và khán giả để bước vào chặng đường mới.
'Ca sĩ tỉ phú' Hà Phương ở tuổi 54Giải trí -
GĐXH - Hà Phương - chị gái Minh Tuyết được gọi là "ca sĩ tỉ phú" bởi khối tài sản khổng lồ. Ở tuổi 54, khi các con đã lớn khôn, chị dành thời gian cho bản thân và công việc nghệ thuật.
Đồng nghiệp chúc mừng Hoàng Oanh và Lê Giang PatrikGiải trí -
GĐXH - Hoàng Oanh và thủ môn Lê Giang Patrik đã công khai tình cảm sau chức vô địch ASEAN Cup 2026. Cặp đôi nhận được lời chúc phúc từ người hâm mộ và các đồng nghiệp: MC Vân Hugo, Kim Huyền Sâm...
Diễn viên "Ở nhà một mình" Tim Curry qua đời ở tuổi 80Giải trí -
GĐXH - Tài tử gạo cội Tim Curry - người từng ghi dấu ấn đậm nét qua vai ông quản lý khách sạn trong "Ở nhà một mình 2" và chú hề Pennywise trong "It" vừa trút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng ở Los Angeles (Mỹ), hưởng thọ 80 tuổi.
Bà ngoại của Phù Sa không tin tưởng NghiệmXem - nghe - đọc -
GĐXH - Nghiệm đầu tư một số tiền lớn cho Phù Sa nhưng hành động này lại khiến bà ngoại của Phù Sa cảm thấy hoài nghi.
Con trai Hòa Minzy gây chú ý bên cạnh Đình BắcGiải trí -
GĐXH - Bé Bo - con trai Hòa Minzy, gây chú ý khi gặp cầu thủ Đình Bắc sau trận chung kết ASEAN Cup 2026. Cậu bé hò hét cổ vũ và xin chữ ký thần tượng.
Lo cho tính mạng của con gái, trùm ma túy Lão Công cầu cứu công anXem - nghe - đọc -
GĐXH - Trùm ma túy Lão Công lo cho tính mạng của con gái bởi ông đã biết rằng Mai sẽ gặp nguy hiểm bởi băng đảng Santana.
Nữ MC Đất Mỏ đăng quang Hoa hậu Nhân ái - Hoa hậu Doanh nhân Hương sắc Việt Nam 2026Giải trí -
GĐXH - Hoàng Thị Thanh Tuyền (Quảng Ninh) đoạt danh vị Hoa hậu Nhân ái - Hoa hậu Doanh nhân Hương sắc Việt Nam 2026 cùng hai giải phụ Người đẹp Công sở và Người đẹp Tài năng.
Á hậu Việt làm mẹ đơn thân vừa được Thủ môn Lê Giang Patrik ôm ăn mừng chiến thắng, là ai?Giải trí -
GĐXH - Á hậu Hoàng Oanh vừa gây chú ý khi xuống sân cỏ cùng bạn trai tin đồn - thủ môn Lê Giang Patrik nâng cúp vàng mừng Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2026.
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung xúc động khi ca khúc mới vang lên giữa 'chảo lửa' Mỹ ĐìnhGiải trí -
GĐXH - Ngồi trên khán đài sân Mỹ Đình, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung không giấu được sự xúc động khi ca khúc mới của anh được hàng vạn CĐV tiếp nhận và hát theo.
Chương trình 'Vũ trụ Fandom' sắp lên sóng VTV3 có gì hấp dẫn?Xem - nghe - đọc -
GĐXH - Chương trình "Vũ trụ Fandom" được hứa hẹn sẽ mang đến những phút giây đầy cảm hứng giữa nghệ sĩ và người hâm mộ.