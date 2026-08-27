Tin sao 27/8: Quỳnh Nga nhan sắc thăng hạng, Đăng Khôi gây chú ý

2 giờ trước

GĐXH - Tài tử gạo cội Tim Curry - người từng ghi dấu ấn đậm nét qua vai ông quản lý khách sạn trong "Ở nhà một mình 2" và chú hề Pennywise trong "It" vừa trút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng ở Los Angeles (Mỹ), hưởng thọ 80 tuổi.