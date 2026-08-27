Tin sao 27/8: Quỳnh Nga nhan sắc thăng hạng, Đăng Khôi gây chú ý

Thứ năm, 19:20 27/08/2026 | Giải trí
Thanh Hằng (th)
Thanh Hằng (th)
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GĐXH - Diễn viên Quỳnh Nga khiến nhiều người bất ngờ khi xuất hiện với phong cách ngọt ngào đầy nữ tính, trong khi đó ca sĩ Đăng Khôi chia tay gia đình và khán giả để bước vào chặng đường mới.

Quỳnh Nga thăng hạng nhan sắc cùng Đăng Khôi khởi đầu mới trong làng giải trí 2026 - Ảnh 1.

Quỳnh Nga thu hút sự chú ý khi đăng tải bộ ảnh đời thường trên trang cá nhân. Quỳnh Nga khiến nhiều người bất ngờ khi xuất hiện với phong cách ngọt ngào, nữ tính, nhan sắc được đánh giá là ngày càng thăng hạng.

Quỳnh Nga thăng hạng nhan sắc cùng Đăng Khôi khởi đầu mới trong làng giải trí 2026 - Ảnh 2.

Quỳnh Nga diện chiếc váy hai dây màu hồng với thiết kế xếp tầng bồng bềnh. Trang phục giúp nữ diễn viên khoe bờ vai thon cùng làn da trắng sáng, đồng thời mang đến vẻ ngoài trẻ trung, tươi mới.

Quỳnh Nga thăng hạng nhan sắc cùng Đăng Khôi khởi đầu mới trong làng giải trí 2026 - Ảnh 3.

Ca sĩ Đăng Khôi chia sẻ hình ảnh ở sân bay với dòng trạng thái về sự khởi đầu mới. "Một hành trình rất đặc biệt sắp bắt đầu… Hẹn gặp mọi người ở chặng đường mới nhé", nam ca sĩ viết.

Quỳnh Nga thăng hạng nhan sắc cùng Đăng Khôi khởi đầu mới trong làng giải trí 2026 - Ảnh 4.

Lời chia tay của Đăng Khôi trước khi lên máy bay đã nhận được nhiều lời chúc thuận lợi, thành công từ người thân, đồng nghiệp và người hâm mộ.

Quỳnh Nga thăng hạng nhan sắc cùng Đăng Khôi khởi đầu mới trong làng giải trí 2026 - Ảnh 5.

Khổng Tú Quỳnh thu hút sự chú ý khi chia sẻ hình ảnh tham dự một sự kiện. Nữ ca sĩ đầy cuốn hút với vẻ ngoài rạng rỡ cùng phong cách thời trang chỉn chu. 

Quỳnh Nga thăng hạng nhan sắc cùng Đăng Khôi khởi đầu mới trong làng giải trí 2026 - Ảnh 6.

Khổng Tú Quỳnh diện trang phục khéo léo khoe đường cong đầy quyến rũ nhưng vẫn rất trẻ trung, cá tính.

Quỳnh Nga thăng hạng nhan sắc cùng Đăng Khôi khởi đầu mới trong làng giải trí 2026 - Ảnh 7.

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Quỳnh Nga thăng hạng nhan sắc cùng Đăng Khôi khởi đầu mới trong làng giải trí 2026 - Ảnh 8.

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(Ảnh: FB nhân vật)

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