Diễn viên "Ở nhà một mình" Tim Curry qua đời ở tuổi 80

Thông tin trên VTV.vn, người quản lý lâu năm Marcia Hurwitz cho biết, diễn viên Tim Curry qua đời thanh thản tại nhà riêng ở Toluca Lake. Sự ra đi của nam nghệ sĩ tài hoa đã để lại niềm bàng hoàng, tiếc nuối sâu sắc cho đồng nghiệp và đông đảo người hâm mộ trên toàn thế giới.

Sinh năm 1946 tại Cheshire (Anh), Tim Curry bắt đầu sự nghiệp từ sân khấu kịch trước khi tạo nên bước ngoặt lớn với vai diễn Dr. Frank-N-Furter trong The Rocky Horror Show (1973) và phiên bản điện ảnh The Rocky Horror Picture Show (1975).

Diễn viên Tim Curry (ảnh Báo Lao động).

Trong suốt hơn 5 thập kỷ cống hiến cho nghệ thuật, ông biến hóa đa dạng qua hàng loạt tác phẩm đình đám như Annie, Clue, The Three Musketeers, Home Alone 2: Lost in New York và miniseries kinh dị kinh điển It (1990). Bên cạnh mảng điện ảnh và truyền hình, tài tử từng nhận 3 đề cử giải Tony kịch nghệ và sở hữu sự nghiệp lồng tiếng đồ sộ.

Theo thông tin trên Báo Lao động, sức khỏe của Tim Curry suy giảm đáng kể sau cơn đột quỵ nghiêm trọng vào năm 2012, khiến ông bị liệt một phần cơ thể và phải gắn bó với xe lăn. Dù vậy, ông vẫn giữ tinh thần lạc quan, kiên trì theo đuổi công việc lồng tiếng và gần đây nhất đã trở lại màn ảnh trong bộ phim kinh dị Stream (2024).