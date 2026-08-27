Bật mí điều ít biết về chàng trai có hành động ngọt ngào với MC Hoàng Oanh trên SVĐ Mỹ Đình

Tối qua (26/8), sau khi tuyển Việt Nam bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Cup 2026, từ khu vực khán đài MC Hoàng Oanh rạng rỡ chạy đến vị trí Lê Giang Patrik đang đứng đợi sẵn.

Hình ảnh Hoàng Oanh xuất hiện cho thấy, cô mặc áo đôi màu vàng với thủ môn số 1 của đội tuyển Việt Nam. Khi thấy Hoàng Oanh, Lê Giang Patrik có loạt hành động tình tứ vừa ôm, hôn lên trán Hoàng Oanh như một cách xác nhận mối quan hệ.

Đây là lần đầu tiên cặp đôi Lê Giang Patrik và Hoàng Oanh thể hiện tình cảm công khai trước đám đông. Như vậy, chuyện yêu đương của Lê Giang Patrik và MC Hoàng Oanh đã không còn là tin đồn mà được người trong cuộc xác nhận vào tối qua.

Khoảnh khắc Lê Giang Patrik dành cử chỉ ngọt ngào cho Hoàng Oanh (ảnh cắt từ clip).

Loạt khoảnh khắc ngọt ngào của cặp đôi nhanh chóng viral trên mạng xã hội. Nhiều bình luận để lại lời khen ngợi bởi Hoàng Oanh và Lê Giang Patrik cực kỳ đẹp đôi.

Trước đó, Hoàng Oanh và thủ môn Việt kiều liên tục vướng nghi vấn hẹn hò sau hàng loạt hint được cư dân mạng xâu chuỗi.

Theo Phụ nữ mới, hôm 18/7, sau trận giao hữu Việt Nam – Myanmar, khoảnh khắc Patrik tiến về khu vực khán đài, cởi áo đấu và trao tận tay cho Hoàng Oanh được người hâm mộ chú ý. Cùng đó, nữ MC từng chia sẻ hình ảnh tình cảm bên một người đàn ông giấu mặt, trong đó có những khoảnh khắc nắm tay, đi du lịch. Nitizen sau đó soi ra nhiều điểm trùng hợp về phụ kiện giữa người đàn ông bí ẩn này và Patrik.

Cặp đôi chụp ảnh chung cùng chiếc cúp vô địch ASEAN Hyundai Cup 2026. Ảnh: Thanh Vũ/Lao động

Hoàng Oanh tên đầy đủ là Vũ Ngọc Hoàng Oanh, sinh năm 1990 tại Hà Nội. Cô được công chúng biết đến sau khi giành danh hiệu Á hậu 1 Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh 2012. Sau đó, người đẹp hoạt động trong lĩnh vực giải trí với vai trò MC và diễn viên, từng góp mặt trong các bộ phim như Tháng năm rực rỡ, Ước hẹn mùa thu...

Năm 2023, Hoàng Oanh tiếp tục thu hút sự chú ý khi tham gia chương trình "Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng". Tuy nhiên, nữ MC không tiến sâu và phải dừng chân khá sớm tại chương trình. Trước khi đến với Lê Giang Patrik, cô từng trải qua cuộc hôn nhân đổ vỡ và có con trai riêng với chồng người Mỹ.

Lê Giang Patrik giành luôn danh hiệu "Thủ môn xuất sắc nhất giải". Ảnh: TL

Lê Giang Patrik sinh năm 1992 tại thị trấn Lucenec, vùng Banska Bystrica, Slovakia. Anh là con thứ hai trong gia đình có bố là người Việt Nam và mẹ là người Slovakia. Trước khi trở về Việt Nam, Patrik từng khoác áo đội tuyển U17 đến U21 Slovakia và thi đấu cho CLB Bohemians 1905 của CH Czech.

Năm 2023, Patrik Lê Giang gia nhập Công an Hà Nội FC trước khi chuyển sang CLB TP.HCM để có thêm cơ hội ra sân.

Tại V.League, chàng thủ môn này không mất nhiều thời gian để thích nghi. Anh gây ấn tượng với khả năng phản xạ tốt, ra vào hợp lý và tâm lý thi đấu ổn định. Nhiều màn trình diễn nổi bật giúp Patrik được đánh giá là một trong những thủ môn đáng chú ý của giải đấu.

Trong chiến thắng quan trọng của đội tuyển Việt Nam tối 26/8, chàng thủ môn có chiều cao 1m8 giữ vai trò quan trọng khi cản phá thành công những pha tấn công của các cầu thủ Thái Lan, giúp đội tuyển một lần nữa giành ngôi vương Đông Nam Á. Đồng thời, Lê Giang Patrik giành luôn danh hiệu "Thủ môn xuất sắc nhất giải".

Bên cạnh chuyên môn, Patrik còn gây thiện cảm nhờ ngoại hình điển trai và hình ảnh gần gũi.

Đồng nghiệp chúc mừng Hoàng Oanh và Lê Giang Patrik GĐXH - Hoàng Oanh và thủ môn Lê Giang Patrik đã công khai tình cảm sau chức vô địch ASEAN Cup 2026. Cặp đôi nhận được lời chúc phúc từ người hâm mộ và các đồng nghiệp: MC Vân Hugo, Kim Huyền Sâm...