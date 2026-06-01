Hoa hậu Kỳ Duyên hóa 'Thị Mầu' quay phim ở Bắc Ninh
GĐXH - Hoa hậu Kỳ Duyên hóa thân thành Thị Mầu trong "Chị chị em em 3". Bộ phim ghi hình tại Bắc Ninh, mang văn hóa dân gian Bắc Bộ lên màn ảnh.
"Chị chị em em" với dấu ấn của Thanh Hằng - Chi Pu (phần 1) và Minh Hằng - Ngọc Trinh (phần 2) trở thành một trong những phim tâm lý - giật gân nổi bật của điện ảnh Việt. Phần 3 của bộ phim đã được bấm máy tại Bắc Ninh, hứa hẹn mang đến bối cảnh mới mẻ khác biệt so với hai phần trước.
Đáng chú ý, nhà sản xuất Will Vũ chính thức công bố Hoa hậu Kỳ Duyên sẽ đảm nhận vai nữ chính của phần phim mới - Thị Mầu, một trong những nhân vật biểu tượng của văn hoá dân gian Bắc Bộ.
Sở hữu hình ảnh sắc sảo, cá tính và đầy bí ẩn, Kỳ Duyên được đánh giá phù hợp với tinh thần của thương hiệu "Chị chị em em" - nơi các nhân vật nữ luôn mang nhiều lớp mặt nạ, vừa quyến rũ vừa nguy hiểm. Tại lễ khai máy cho dự án, Kỳ Duyên bày tỏ niềm háo hức khi được tham gia vào vũ trụ "Chị chị em em".
Kỳ Duyên đóng nữ chính trong "Chị chị em em 3".
“Thị Mầu vừa là một nhân vật mình đã say mê trong văn hoá chèo kể từ khi còn nhỏ, vừa háo hức sẽ được thể hiện và khai thác một khía cạnh mới của nhân vật này. Và đương nhiên là có rất nhiều áp lực nữa; Duyên hy vọng mình sẽ hoàn thành tốt vai diễn và sẽ được khán giả đón nhận cũng như ủng hộ dự án cũng như thử thách mới này của Duyên", người đẹp sinh năm 1996 chia sẻ.
Về việc đặt bối cảnh chính tại Bắc Ninh, nhà sản xuất Will Vũ cũng cho biết: “Bắc Ninh là một địa điểm sở hữu bề dày lịch sử và văn hoá, thu hút trí tò mò và niềm ngưỡng mộ của rất nhiều người làm nghệ thuật nào. Thông qua câu chuyện của "Chị chị em em 3", tôi cùng ê-kíp làm phim mong muốn có thể phần nào truyền tải nét văn hoá đặc sắc của vùng đất quan họ lên màn ảnh rộng. "Chị chị em em 3" vinh dự là bộ phim điện ảnh đại diện cho tỉnh Bắc Ninh. Ê-kíp xin trân trọng cảm ơn các lãnh đạo, các cơ quan ban ngành tỉnh đã luôn đồng hành và hỗ trợ chúng tôi trong quá trình sản xuất".
Có mặt tại lễ cúng máy của phim, ông Mai Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh cho biết: “Quan điểm của tỉnh chúng tôi là muốn thông qua điện ảnh để quảng bá du lịch địa phương tới bạn bè trong nước và quốc tế. Vì thế địa phương luôn tạo điều kiện tối đa cho các đoàn làm phim, trong đó có đoàn làm phim "Chị chị em em 3”, từ công việc cho đến sắp xếp các cảnh quay, chỗ ăn chỗ nghỉ, đảm bảo an ninh trật tự.
Được biết, bộ phim sẽ lấy bối cảnh tại Bắc Ninh, từ đó truyền bá những hình ảnh đẹp, các danh lam thắng cảnh của tỉnh. Đồng thời bộ phim cũng quảng bá làn điệu dân ca quan họ, đã được UNESCO vinh danh là di sản văn hoá phi vật thể, vì vậy sẽ giúp Bắc Ninh được biết đến nhiều hơn".
Nhiều phim hoạt hình kinh điển phát sóng trên VTV2 dịp Quốc tế Thiếu nhi 1/6Xem - nghe - đọc - 1 giờ trước
GĐXH - Những bộ phim hoạt hình kinh điển của điện ảnh Việt Nam thực hiện từ những năm 1960 - 1990 sẽ được phát sóng trên VTV2 dịp Quốc tế Thiếu nhi 1/6.
Khánh Thi thừa nhận 'bị điên' khi mỗi năm đầu tư hơn 8 tỷ đồng để tổ chức giải đấu dancesportGiải trí - 1 giờ trước
GĐXH - Khánh Thi dành tình yêu sâu đậm cho bộ môn dancesport. Mỗi năm, cô chi hơn 8 tỷ đồng để tổ chức các giải đấu dành cho bộ môn khiêu vũ thể thao này. Chính nữ kiện tướng cũng từng hài hước thừa nhận mình "bị điên" vì sự đam mê và tâm huyết dành cho dancesport.
'Hoàng tử nhạc số' GREY D bật mí về tình yêuGiải trí - 1 giờ trước
GĐXH - Ca sĩ GREY D cho rằng, trong tình yêu cả hai mang đến cho nhau sự đồng hành tự nguyện, nơi mỗi người vẫn giữ trọn vẹn được bản sắc của mình nhưng luôn có một "trạm dừng chân" ấm áp để trở về.
Con gái Hồng Đăng thi vào lớp 10Giải trí - 3 giờ trước
GĐXH - Bé Nhím ngày nào trong chương trình "Bố ơi, mình đi đâu thế?" giờ đã lớn khôn và vừa thi vào lớp 10. Hình ảnh của cô bé được diễn viên Hồng Đăng chia sẻ cùng niềm hạnh phúc và tự hào.
Nữ diễn viên bị ghét của Trung Quốc đổi đờiThế giới showbiz - 5 giờ trước
Từng mang danh "tiểu tam bị ghét nhất màn ảnh", bị khán giả chửi bới, giờ đây Trương Nguyệt là thí sinh được yêu thích bậc nhất show Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 2026.
Vì sao Hương Giang không đăng quang Miss Grand All Stars dù áp đảo bình chọn?Giải trí - 16 giờ trước
Việc Hương Giang dừng chân ở vị trí Á hậu 2 Miss Grand All Stars khiến không ít khán giả tiếc nuối, đặc biệt khi cô nhận được lượng bình chọn áp đảo.
Hai em gái Thương Tín ở Mỹ có kịp về dự tang lễ mẹ?Giải trí - 17 giờ trước
GĐXH - Nhạc sĩ Tô Hiếu cho biết mẹ Thương Tín đã được an táng tại quê nhà. Vì thời gian bà hấp hối kéo dài nên các con cháu, cả ở nước ngoài cũng đều kịp về đưa bà đi chặng cuối cuộc đời.
Hương Giang tuổi 35: Từ hoa hậu chuyển giới đến Á hậu cuộc thi dành cho tất cả phụ nữGiải trí - 17 giờ trước
GĐXH - "Từ hoa hậu của cuộc thi chuyển giới lớn nhất Thế giới tới Á hậu của cuộc thi dành cho tất cả phụ nữ với những ứng cử viên siêu mạnh... Hành trình nhan sắc này với tôi không còn gì tuyệt hơn", Hương Giang chia sẻ sau ngôi vị Á hậu 2 Miss Grand International All Stars 2026.
20 năm sau ngày đăng quang Hoa hậu Việt Nam, Mai Phương Thúy chọn cuộc sống bình lặng ra sao?Giải trí - 21 giờ trước
GĐXH - Mai Phương Thúy đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2006 trong sự yêu mến của đông đảo khán giả. Sau gần hai thập kỷ kể từ khi giành vương miện, cuộc sống của cô ngày càng bình lặng và kín tiếng hơn.
'Tinh hoa vũ đạo nhí 2026' tìm kiếm tài năng nhí hội tụ những giá trị chân - thiện - mỹXem - nghe - đọc - 22 giờ trước
GĐXH - "Tinh hoa vũ đạo nhí 2026" là cuộc thi tìm kiếm những gương mặt nổi bật trong lĩnh vực vũ đạo, đồng thời hướng đến việc lan tỏa các giá trị chân - thiện - mỹ đích thực.
Bố mẹ chồng H'Hen Niê vui đùa cùng cháu nội, fan nhận xét một câu bất ngờGiải trí
GĐXH - Bố mẹ chồng H'Hen Niê đội mưa lên thăm cháu, dân mạng đồng loạt nhận ra bé Harley 9 tháng tuổi ngày càng giống bà nội.