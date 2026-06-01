Hoa hậu Kỳ Duyên hóa 'Thị Mầu' quay phim ở Bắc Ninh

"Chị chị em em" với dấu ấn của Thanh Hằng - Chi Pu (phần 1) và Minh Hằng - Ngọc Trinh (phần 2) trở thành một trong những phim tâm lý - giật gân nổi bật của điện ảnh Việt. Phần 3 của bộ phim đã được bấm máy tại Bắc Ninh, hứa hẹn mang đến bối cảnh mới mẻ khác biệt so với hai phần trước.

Đáng chú ý, nhà sản xuất Will Vũ chính thức công bố Hoa hậu Kỳ Duyên sẽ đảm nhận vai nữ chính của phần phim mới - Thị Mầu, một trong những nhân vật biểu tượng của văn hoá dân gian Bắc Bộ.

Sở hữu hình ảnh sắc sảo, cá tính và đầy bí ẩn, Kỳ Duyên được đánh giá phù hợp với tinh thần của thương hiệu "Chị chị em em" - nơi các nhân vật nữ luôn mang nhiều lớp mặt nạ, vừa quyến rũ vừa nguy hiểm. Tại lễ khai máy cho dự án, Kỳ Duyên bày tỏ niềm háo hức khi được tham gia vào vũ trụ "Chị chị em em".

Kỳ Duyên đóng nữ chính trong "Chị chị em em 3".

NSND Lê Khanh cũng góp mặt trong dự án điện ảnh này.

“Thị Mầu vừa là một nhân vật mình đã say mê trong văn hoá chèo kể từ khi còn nhỏ, vừa háo hức sẽ được thể hiện và khai thác một khía cạnh mới của nhân vật này. Và đương nhiên là có rất nhiều áp lực nữa; Duyên hy vọng mình sẽ hoàn thành tốt vai diễn và sẽ được khán giả đón nhận cũng như ủng hộ dự án cũng như thử thách mới này của Duyên", người đẹp sinh năm 1996 chia sẻ.

Về việc đặt bối cảnh chính tại Bắc Ninh, nhà sản xuất Will Vũ cũng cho biết: “Bắc Ninh là một địa điểm sở hữu bề dày lịch sử và văn hoá, thu hút trí tò mò và niềm ngưỡng mộ của rất nhiều người làm nghệ thuật nào. Thông qua câu chuyện của "Chị chị em em 3", tôi cùng ê-kíp làm phim mong muốn có thể phần nào truyền tải nét văn hoá đặc sắc của vùng đất quan họ lên màn ảnh rộng. "Chị chị em em 3" vinh dự là bộ phim điện ảnh đại diện cho tỉnh Bắc Ninh. Ê-kíp xin trân trọng cảm ơn các lãnh đạo, các cơ quan ban ngành tỉnh đã luôn đồng hành và hỗ trợ chúng tôi trong quá trình sản xuất".

Ê-kíp phim trong ngày khai máy.

Có mặt tại lễ cúng máy của phim, ông Mai Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh cho biết: “Quan điểm của tỉnh chúng tôi là muốn thông qua điện ảnh để quảng bá du lịch địa phương tới bạn bè trong nước và quốc tế. Vì thế địa phương luôn tạo điều kiện tối đa cho các đoàn làm phim, trong đó có đoàn làm phim "Chị chị em em 3”, từ công việc cho đến sắp xếp các cảnh quay, chỗ ăn chỗ nghỉ, đảm bảo an ninh trật tự.

Được biết, bộ phim sẽ lấy bối cảnh tại Bắc Ninh, từ đó truyền bá những hình ảnh đẹp, các danh lam thắng cảnh của tỉnh. Đồng thời bộ phim cũng quảng bá làn điệu dân ca quan họ, đã được UNESCO vinh danh là di sản văn hoá phi vật thể, vì vậy sẽ giúp Bắc Ninh được biết đến nhiều hơn".



