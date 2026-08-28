Vụ hủy show 'Về đây bốn cánh chim trời': Cái giá cho sự lừa dối khán giả

Nữ giám đốc lừa đảo show 'Về đây bốn cánh chim trời' hầu tòa GĐXH - Sáng nay (11/8), Tòa án nhân dân khu vực 2 (Hà Nội) mở phiên xét xử bị cáo Nguyễn Thị Thu Hà (Giám đốc Công ty TNHH Giải trí và giáo dục Ngọc Việt - Ngọc Việt Education), là đơn vị tổ chức chương trình "Về đây bốn cánh chim trời" về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Chiều 27/8, TAND Khu vực 2 (TP Hà Nội) đã mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Thu Hà (SN 1979, Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Việt Education) 2 năm tù về tội "Lừa dối khách hàng".

Bị cáo Nguyễn Thị Thu Hà tại tòa (ảnh Báo Công lý).

Theo bản án, dù biết rõ chương trình "Về đây bốn cánh chim trời" không đủ điều kiện tổ chức và Giám đốc âm nhạc Vũ Quang Trung cùng ban nhạc đã rút lui từ trưa ngày 28/12/2025, bị cáo Hà vẫn chỉ đạo nhân viên tiếp tục bán vé, thu tiền và đón khách. Hành vi này gây thiệt hại hơn 3,6 tỷ đồng cho 704 khán giả, đồng thời làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của các nghệ sĩ, đối tác.

HĐXX buộc bị cáo cùng doanh nghiệp và các đại lý phải bồi thường toàn bộ số tiền cho các nạn nhân. Ngoài ra, bị cáo Hà bị cấm hành nghề tổ chức biểu diễn, sự kiện trong thời hạn 3 năm sau khi chấp hành xong án tù.