Đồng nghiệp chúc mừng Hoàng Oanh và Lê Giang Patrik

Á hậu Việt làm mẹ đơn thân vừa được Thủ môn Lê Giang Patrik ôm ăn mừng chiến thắng, là ai? GĐXH - Á hậu Hoàng Oanh vừa gây chú ý khi xuống sân cỏ cùng bạn trai tin đồn - thủ môn Lê Giang Patrik nâng cúp vàng mừng Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2026.

Sau nhiều tháng khiến dân tình tò mò, Á hậu Hoàng Oanh và thủ môn Lê Giang Patrik cuối cùng cũng có màn công khai đáng chú ý. Tối 26/8, sau khi tuyển Việt Nam bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Cup 2026, Lê Giang Patrik đã có loạt hành động tình tứ vừa ôm, hôn lên trán Hoàng Oanh như một cách xác nhận mối quan hệ.

Loạt khoảnh khắc ngọt ngào của cặp đôi nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Không ít khán giả, đồng nghiệp dành lời khen ngợi bởi Hoàng Oanh và Lê Giang Patrik cực kỳ đẹp đôi. Đáng chú ý trong đó, MC/diễn viên Thanh Vân Hugo còn vui vẻ đăng tải lại những khoảnh khắc tình cảm của cặp đôi này kèm trạng thái trầm trồ: "So lovely (Đáng yêu quá). Ai rồi cũng sẽ hạnh phúc!".

Ngay dưới bài đăng, BTV Hoàng Trang cũng đồng tình với Vân Hugo, cảm thán: "Đôi này quá đẹp quá ấy!"; MC Kim Huyền Sâm: "Sao cứ thấy ai hạnh phúc là mình hạnh phúc lây"...

MC Vân Hugo thích thú với màn công khai tình cảm của Hoàng Oanh và Lê Giang Patrik.

Không chỉ thế, phần đông khán giả, người hâm mộ đều để lại lời chúc dành cho cặp đôi mới của làng bóng đá: "Chiến thắng này ngọt ngào gấp đôi rồi! Bắt hay trên sân chưa đủ, giải này anh còn thắng luôn cả khoản chiếm sóng truyền thông nhờ khoảnh khắc ngọt lịm này"; "Ôi đẹp đôi quá! Patrik thì thăng hoa, Hoàng Oanh có tình yêu mới nhìn happy và xinh đẹp quá!"; "Cặp đôi tài & sắc đều đủ cả. Mong hai em đi đến hạnh phúc"; "Không chỉ xứng đôi về ngoại hình, cả hai còn đều sở hữu profile ấn tượng, gặt hái nhiều thành tích trong sự nghiệp"...

Hoàng Oanh và Lê Giang Patrik được chú ý từ tháng 7/2026, khi Hoàng Oanh đến sân cổ vũ "bạn trai tin đồn" trong trận giao hữu giữa Việt Nam và Myanmar tại Thái Nguyên. Cả hai sau đó liên tục có những tương tác gây chú ý trên mạng xã hội nhưng không xác nhận chuyện tình cảm.

Trước đó, dịp Valentine 2026, á hậu chia sẻ hình ảnh nắm tay nửa kia đeo đồng hồ kèm chiếc vòng cao su đen tương tự mẫu phụ kiện gắn liền Patrik. Cô viết: "Cảm giác như được trở về nhà. Cảm ơn vũ trụ vì anh đã ở đây". Thời điểm đó, khi được hỏi về bạn trai mới, Hoàng Oanh từ chối phản hồi, cho biết: "Tôi xin giữ chuyện tình cảm riêng tư, hiện muốn tập trung nói về việc làm mẹ đơn thân".

MC Hoàng Oanh và Lê Giang Patrik được coi là cặp gái giỏi gặp trai tài của showbiz Việt.

Lê Giang Patrik 34 tuổi, sinh ra tại thị trấn Lucenec, vùng Banska Bystrica, Slovakia. Anh cao 1m88, hiện khoác áo CLB Công an TP HCM. Anh nổi bật ở khả năng phản xạ, thể hình và kinh nghiệm thi đấu. Qua 8 trận tại giải, anh chỉ để thủng lưới ba bàn, trong trận gặp Campuchia và Thái Lan trên sân Mỹ Đình. Anh giành danh hiệu Thủ môn xuất sắc của giải.

Hoàng Oanh tên đầy đủ là Vũ Ngọc Hoàng Oanh, sinh năm 1990. Cô được công chúng biết đến sau khi giành danh hiệu Á hậu 1 Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh 2012. Sau đó, người đẹp hoạt động trong lĩnh vực giải trí với vai trò MC và diễn viên, từng góp mặt trong các bộ phim như: Tháng năm rực rỡ, Ước hẹn mùa thu...

Cuối năm 2019, Hoàng Oanh kết hôn với Jack Cole. Sau đám cưới, cuộc sống của cặp đôi gặp không ít thử thách bởi khoảng cách địa lý và dịch bệnh. Tháng 8/2020, Hoàng Oanh sinh con trai đầu lòng tên Max. Đến tháng 4/2022, Jack Cole xác nhận thông tin ly hôn. Ở tuổi 36, Hoàng Oanh đang làm mẹ đơn thân và hẹn hò với Thủ môn Lê Giang Patrik.



