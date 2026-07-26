Không cần cà phê, 8 thức uống buổi sáng này vẫn giúp bạn tỉnh táo cả ngày

Trà xanh

Trà xanh chứa một lượng caffeine vừa phải, có thể giúp giảm cảm giác buồn ngủ và tăng sự tập trung vào đầu ngày. Thức uống này cũng cung cấp các hợp chất chống oxy hóa tự nhiên.

Để hạn chế lượng năng lượng dư thừa, nên uống trà nguyên chất hoặc chỉ thêm rất ít đường. Người dễ hồi hộp, mất ngủ hoặc có dạ dày nhạy cảm không nên pha trà quá đặc hay uống khi bụng đói.

Nước ép rau xanh

Nước ép từ cải xoăn, rau bina, dưa chuột, cần tây hoặc một số loại rau xanh khác là lựa chọn giúp tăng lượng rau trong chế độ ăn. Có thể kết hợp thêm một ít táo hoặc chanh để thức uống dễ uống hơn.

Nước ép từ cải xoăn, rau bina, dưa chuột, cần tây hoặc một số loại rau xanh khác là lựa chọn giúp tăng lượng rau trong chế độ ăn.

Tuy nhiên, quá trình ép thường loại bỏ một phần chất xơ. Vì vậy, nước ép rau không thể thay thế hoàn toàn rau củ nguyên dạng. Sinh tố xay cả rau và phần thịt quả sẽ giữ lại nhiều chất xơ hơn.

Trà gừng ấm

Trà gừng có vị cay nhẹ và tạo cảm giác ấm bụng. Thức uống này có thể giúp làm dịu cảm giác buồn nôn hoặc khó chịu ở đường tiêu hóa đối với một số người.

Bạn có thể thái vài lát gừng tươi, ngâm trong nước nóng khoảng 5 - 10 phút rồi uống khi còn ấm. Không nên dùng quá nhiều gừng nếu đang sử dụng thuốc chống đông máu, dễ chảy máu hoặc chuẩn bị phẫu thuật.

Nước lọc thêm chanh hoặc nước ngâm trái cây

Thêm một vài lát chanh, cam, dưa chuột hoặc lá bạc hà vào nước lọc là cách đơn giản để tạo hương vị hấp dẫn. Nhờ đó, những người không thích uống nước lọc có thể bổ sung nước dễ dàng hơn.

Thêm một vài lát chanh, cam, dưa chuột hoặc lá bạc hà vào nước lọc là cách đơn giản để tạo hương vị hấp dẫn.

Nước chanh còn cung cấp một lượng vitamin C nhất định. Tuy nhiên, không nên pha quá chua hoặc uống quá thường xuyên vì acid có thể ảnh hưởng đến men răng và gây khó chịu ở người có dạ dày nhạy cảm.

Nước pha 1 thìa giấm táo

Giấm táo thường được pha loãng để dùng vào buổi sáng. Loại thức uống này có vị chua đặc trưng, có thể phù hợp với một số người đang muốn thay đổi khẩu vị.

Không nên uống giấm táo nguyên chất vì có thể gây kích ứng họng, dạ dày và làm mòn men răng. Chỉ nên dùng một lượng nhỏ pha trong nhiều nước. Người mắc bệnh tiêu hóa, đái tháo đường hoặc đang sử dụng thuốc cần hỏi ý kiến nhân viên y tế trước khi dùng thường xuyên.

Nước dừa tươi

Nước dừa có vị ngọt nhẹ tự nhiên, đồng thời cung cấp nước và một số chất điện giải như kali, magie. Đây có thể là lựa chọn dễ uống trong những ngày nóng hoặc sau khi vận động.

Nước dừa có vị ngọt nhẹ tự nhiên, đồng thời cung cấp nước và một số chất điện giải như kali, magie.

Dù vậy, nước dừa vẫn chứa đường tự nhiên. Người mắc bệnh thận, cần hạn chế kali hoặc phải kiểm soát lượng đường trong chế độ ăn không nên uống quá nhiều.

Nước chanh mật ong

Nước ấm pha chanh và một lượng nhỏ mật ong có hương vị dễ chịu, giúp bổ sung nước vào buổi sáng. Đây là thức uống đơn giản, phù hợp với người thích vị chua ngọt nhẹ.

Mật ong vẫn là một dạng đường, do đó chỉ nên dùng lượng vừa phải. Trẻ em dưới 12 tháng tuổi tuyệt đối không được sử dụng mật ong. Người bị đái tháo đường cũng cần tính lượng mật ong vào tổng lượng đường tiêu thụ trong ngày.

Nước ép nha đam

Nước ép nha đam có vị thanh mát và được nhiều người lựa chọn vào buổi sáng. Tuy nhiên, cần sử dụng sản phẩm đã được chế biến an toàn, loại bỏ phần nhựa màu vàng nằm sát vỏ lá vì phần này có thể gây đau bụng và tiêu chảy.

Nước ép nha đam có vị thanh mát và được nhiều người lựa chọn vào buổi sáng.

Không nên tự dùng nha đam như một biện pháp điều trị viêm ruột hoặc hội chứng ruột kích thích. Phụ nữ mang thai, người mắc bệnh thận hoặc đang dùng thuốc nên tham khảo ý kiến nhân viên y tế trước khi uống.

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