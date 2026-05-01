Món đồ đặt ở đầu giường của nhà giàu mà bạn nên học theo để thu hút tài lộc
GĐXH - Bài trí khu vực này đúng cách chính là cách bạn tăng cường vận may và tư duy thịnh vượng cho bản thân. Trong đó có những món đồ đặt ở đầu giường của nhà giàu mà bạn nên học theo để thu hút tài lộc.
Vật phẩm trang trí tượng trưng cho sự "thu hoạch "
Những món đồ, tranh ảnh trong phòng ngủ không chỉ là trang trí, mà là cách bạn neo giữ năng lượng của sự thành công và sung túc ngay khi vừa thức dậy.
Để gia tăng tài khí, bạn có thể chọn những vật phẩm mang có ý nghĩa về sự thu hoạch để trang trí ở khu vực đầu giường mình.
Tranh ảnh: Chọn tranh có hình ảnh sóng biển cuộn trào (tượng trưng cho tiền vào như nước) hoặc núi non vững chãi (tượng trưng cho quý nhân phù trợ, sự nghiệp bền vững).
Vật phẩm: Một cặp Tỳ hưu hoặc Thiềm thừ (cóc ba chân ngậm tiền) nhỏ xinh đặt trên bàn đầu giường, hướng mặt vào trong phòng. Điều này ngụ ý giữ của cải và chiêu tài lộc.
Lưu ý: Việc đặt những biểu tượng này giúp kích hoạt sao Tài Bạch (tinh tú cai quản tiền tài) trong vận trình của bạn. Khi khí trường đầu giường ổn định, bạn sẽ dễ dàng nắm bắt cơ hội làm giàu hơn.
Đá quý phong thủy và thạch anh
Không phải ai cũng tiết lộ, nhưng giới kinh doanh thành đạt rất tin vào năng lượng từ đá tự nhiên.
Đá quý/pha lê/thạch anh là vật phẩm cô đọng năng lượng của trời đất, có khả năng thanh lọc năng lượng tiêu cực (âm khí) và tăng cường năng lượng dương (sinh khí).
Thạch anh vàng (Citrine): Được mệnh danh là "viên đá thương gia", nó không chỉ tượng trưng cho sự tích lũy của cải mà còn giúp tăng cường sự tự tin và quyết đoán trong kinh doanh. Đặt một khối cầu nhỏ hoặc trụ thạch anh vàng.
Pha lê trắng/hồng: Giúp ổn định tâm trí, mang lại sự bình yên, và tăng cường trường năng lượng cá nhân để luôn giữ trạng thái tích cực.
Việc đặt vật phẩm có năng lượng từ trường cao giúp cân bằng luồng khí xung quanh đầu, giảm căng thẳng và giúp hóa giải thị phi (tác động từ bên ngoài) ảnh hưởng đến vận may.
Cây xanh "phát tài"
Sự sống là biểu tượng mạnh mẽ nhất của sự sinh sôi và phát triển. Tuy nhiên, việc chọn loại cây ở đầu giường cần cực kỳ cẩn thận.
Cây xanh mang lại sinh khí và Mộc khí, đại diện cho sự phát triển, tăng trưởng. Chúng còn giúp thanh lọc không khí, cải thiện sức khỏe.
Bạn nên chọn các loại cây nhỏ gọn, lá tròn, mang ý nghĩa phát triển và tiền tài như cây kim tiền (biểu tượng cho tiền bạc), cây phát tài (lá xanh tốt, dễ chăm sóc) để đặt ở khu vực đầu giường sẽ rất tốt cho đường tài lộc.
Tuyệt đối tránh các cây có lá nhọn (tạo sát khí, dễ gây tranh cãi), cây có mùi quá nồng (ảnh hưởng giấc ngủ), hoặc cây quá lớn (tích tụ âm khí, hút oxy).
Cây xanh đại diện cho hành Mộc, Mộc sinh Hỏa, Hỏa sinh Thổ... Đặt cây xanh đúng cách là bạn đang kích hoạt vòng tương sinh trong ngũ hành, giúp dòng tiền luân chuyển và không bị bế tắc.
Sách vở
Đây là món đồ đơn giản nhất nhưng lại mang ý nghĩa phong thủy vô cùng sâu sắc – tài sản quý giá nhất là trí tuệ.
Đầu giường là khu vực cần sự tĩnh tại và minh triết. Sách vở đại diện cho Văn Xương tinh (tinh tú quản lý học vấn, trí tuệ), giúp tư duy sáng suốt. Đặt sách vở ở đầu giường là lựa chọn vô cùng sáng suốt.
Tuy nhiên, không phải sách gì cũng được. Nên là sách về kinh doanh, quản lý tài chính, triết lý sống tích cực hoặc các cuốn sách kinh điển để "thấm nhuần" tư duy của người thành công.
Hạn chế sách có nội dung quá tiêu cực, bạo lực, hoặc sách liên quan đến công việc quá nhiều (gây áp lực, khó ngủ).
Người giàu hiểu rằng, tiền bạc có thể mất đi, nhưng kiến thức thì còn mãi. Việc đặt sách ở đầu giường là một lời nhắc nhở tiềm thức về sự học hỏi không ngừng, giúp họ luôn tìm ra các giải pháp sáng tạo để gia tăng tài sản.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
