Một câu hỏi của sếp, 2 câu trả lời của người EQ thấp và người EQ cao quyết định 2 số phận nơi công sở

Thứ hai, 13:46 05/01/2026 | Gia đình
Tường Vy (t/h)
Tường Vy (t/h)
GĐXH - Cùng 1 câu hỏi nhưng cách phản hồi khiến người EQ cao tạo ấn tượng tốt trong mắt lãnh đạo.

Nghe thì đơn giản, nhưng cách trả lời câu hỏi này có thể vô tình quyết định ấn tượng của bạn trong mắt cấp trên. Trả lời quá thẳng, bạn dễ bị đánh giá là thiếu tinh tế. Trả lời vòng vo hoặc im lặng, bạn lại bị xem là thiếu trách nhiệm. Vậy đâu mới là cách phản hồi khôn ngoan của người có EQ cao?

Trên mạng xã hội từng xuất hiện một chủ đề thu hút nhiều tranh luận: "Trong công việc, câu nói nào của sếp nghe rất bình thường nhưng thực chất lại cực kỳ sát thương?". 

Giữa hàng nghìn bình luận, có một chia sẻ nhận được nhiều đồng cảm: "Bất kể tôi đang bận hay rảnh, thỉnh thoảng sếp vẫn hỏi 'Có rảnh không?'. Chỉ một câu ngắn ngủi mà trong đầu tôi đã xoay đủ 800 vòng để nghĩ cách trả lời".

Nhiều người từng rơi vào tình huống "tiến thoái lưỡng nan" này. Có người kể rằng khi đang làm bảng ngân sách quý, bận đến mức không ngẩng đầu lên nổi, sếp bước vào hỏi có rảnh không. 

Vì phản xạ tự nhiên, anh đáp thẳng: "Anh không thấy em đang bận sao?". Kết quả là sau đó, toàn bộ báo cáo bị trả lại chỉnh sửa đến ba lần liên tiếp.

Một câu trả lời thiếu tinh tế có thể khiến bạn vô tình tự làm khó mình, dù năng lực chuyên môn không hề kém.

Một câu hỏi của sếp, 2 câu trả lời của người EQ thấp và người EQ cao quyết định 2 số phận nơi công sở - Ảnh 1.

Trong môi trường làm việc, EQ không nằm ở những lời nói hoa mỹ, mà thể hiện rõ nhất ở những tình huống nhỏ. Anh minh họa

Câu hỏi "Có rảnh không?" hiếm khi là vô cớ

Người có EQ cao sẽ không vội trả lời ngay "có" hoặc "không". Họ thường tự hỏi trước vì sao sếp lại hỏi như vậy? Trong công việc, lãnh đạo rất hiếm khi đặt câu hỏi mà không có mục đích.

Đôi khi, sếp muốn nắm bắt tình hình công việc hiện tại của bạn, xem bạn đang xử lý những đầu việc nào và có thể đảm nhận thêm nhiệm vụ mới hay không. 

Có lúc, đó chỉ là cách mở đầu cho một cuộc trao đổi, góp ý hoặc thậm chí là sự quan tâm đến áp lực công việc của nhân viên.

Một chia sẻ trên mạng xã hội từng kể về Tiểu Minh, trưởng phòng marketing của một công ty. Trong giai đoạn chạy chiến dịch quảng bá sản phẩm mới, anh liên tục tăng ca nhiều ngày liền. Một buổi chiều, giám đốc Lý bất ngờ hỏi: "Tiểu Minh, có rảnh không?".

Thay vì trả lời "em bận" hay "em rảnh", Tiểu Minh nhẹ nhàng đáp: "Dạ anh có việc gì không ạ? Hiện em đang xử lý kế hoạch quảng bá sản phẩm mới".

Không ngờ, giám đốc Lý chỉ mỉm cười và hỏi thăm tình hình công việc, áp lực hiện tại của anh. Sau cuộc trò chuyện ngắn, Tiểu Minh không chỉ nhận được sự động viên mà còn được sếp gợi ý hướng giải quyết khó khăn.

Rõ ràng, trong nhiều trường hợp, câu hỏi "Có rảnh không?" không nhằm giao thêm việc, mà là một cách tiếp cận mềm để mở đầu giao tiếp.

Im lặng trước tin nhắn của sếp là sai lầm lớn nơi công sở

Một số người cho rằng, khi sếp nhắn tin hỏi có rảnh không, nếu không trả lời ngay thì có thể "né" được việc. Nhưng trên thực tế, cách phản hồi hoặc không phản hồi lại là thước đo rất rõ ràng về thái độ làm việc.

Có người từng kể về một đồng nghiệp tên Tiểu Lệ. Một lần, sếp nhắn tin hỏi cô có rảnh không, nhưng vì quá bận, cô không trả lời ngay rồi… quên luôn. Đến cuối ngày mới nhớ ra, cô nghĩ rằng đã muộn thì thôi.

Không ngờ, hôm sau sếp gọi cô lên nói chuyện. Hóa ra, vì đánh giá cao năng lực và sự gắn bó suốt nhiều năm, sếp định đề xuất tăng lương cho cô. Nhưng do không nhận được phản hồi, cơ hội đó đã được chuyển cho người khác.

Trong công việc, bạn có thể có rất nhiều lý do cho sự chậm trễ, nhưng với cấp trên, việc không phản hồi một tin nhắn đơn giản cũng đủ khiến họ nghi ngờ mức độ đáng tin cậy của bạn. Phản hồi kịp thời không chỉ là phép lịch sự, mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm và tác phong chuyên nghiệp.

Một câu hỏi của sếp, 2 câu trả lời của người EQ thấp và người EQ cao quyết định 2 số phận nơi công sở - Ảnh 2.

Trong công việc, lãnh đạo rất hiếm khi đặt câu hỏi mà không có mục đích. Anh minh họa

EQ cao không phải là lúc nào cũng nhận việc, mà là biết nhận đúng cách

Không ít nhân viên rơi vào tình trạng bị "quá tải" vì luôn miệng nói "vâng" với mọi yêu cầu của sếp. 

Một đồng nghiệp cũ từng chia sẻ rằng vì còn trẻ, độc thân và là nam giới, anh thường xuyên được giao việc đưa đón khách hàng ngoài giờ, thậm chí cả ngày nghỉ. Lâu dần, áp lực khiến anh kiệt sức.

Anh từng hỏi: "Làm sao để từ chối sếp mà không làm mất lòng?". Câu trả lời nằm ở cách diễn đạt.

Người EQ cao không từ chối thẳng thừng, nhưng cũng không nhận việc trong im lặng. Họ biết cách trình bày rõ tình hình hiện tại, đưa ra mốc thời gian cụ thể hoặc thể hiện thiện chí sắp xếp công việc. 

Khi bạn cho sếp thấy mình có trách nhiệm, có suy nghĩ và chủ động quản lý thời gian, việc bạn bận không còn là cái cớ, mà trở thành một thông tin minh bạch.

Cách trả lời khôn ngoan giúp sếp hiểu rằng bạn không trốn tránh nhiệm vụ, chỉ là đang ưu tiên công việc một cách hợp lý.

Một câu trả lời EQ cao có thể thay đổi cách sếp nhìn bạn

Trong môi trường làm việc, EQ không nằm ở những lời nói hoa mỹ, mà thể hiện rõ nhất ở những tình huống nhỏ như thế này. 

Khi sếp hỏi "Bạn có rảnh không?", câu trả lời thông minh không chỉ giúp bạn tránh được hiểu lầm, mà còn thể hiện năng lực giao tiếp, tư duy và thái độ làm việc chuyên nghiệp.

Đôi khi, chỉ cần nói đúng một câu, bạn đã ghi điểm tuyệt đối trong mắt cấp trên.

Được sếp giúp đỡ: EQ thấp nói "cảm ơn" theo bản năng, EQ cao ứng xử tinh tế có tính toánĐược sếp giúp đỡ: EQ thấp nói 'cảm ơn' theo bản năng, EQ cao ứng xử tinh tế có tính toán

GĐXH - Người EQ cao không chỉ dừng lại ở một lời "cảm ơn" xã giao, mà còn biết cách thể hiện sự tinh tế, chừng mực và tôn trọng đúng lúc.

Theo Toutiao

