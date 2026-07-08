Bạn vay tiền rồi đăng ảnh du lịch sang chảnh, cái kết khiến cả tôi và vợ đều nghẹn lòng
GĐXH - Cho bạn vay tiền với lý do xoay xở khó khăn, tôi không ngờ chỉ một tuần sau đã thấy bạn đăng ảnh du lịch khắp nơi.
Cho bạn vay tiền rồi vợ chồng liên tục xảy ra mâu thuẫn
Khoảng một năm trước, người bạn thân lâu năm của tôi là lão Lý bất ngờ tìm đến nhờ giúp đỡ. Anh nói công ty đang gặp biến cố về tài chính, cần vay tiền gấp 30.000 NDT (khoảng hơn 116 triệu đồng) để vượt qua giai đoạn khó khăn.
Vì tin tưởng tình bạn nhiều năm, tôi gần như không đắn đo mà đồng ý cho vay. Quyết định ấy lại trở thành nguyên nhân khiến gia đình tôi liên tiếp xảy ra căng thẳng.
Vợ cho rằng kinh tế của chúng tôi cũng chẳng dư dả, việc mang số tiền lớn đi giúp người khác là quá mạo hiểm. Suốt nhiều ngày, không khí trong nhà nặng nề.
Với cô ấy, đây không chỉ là chuyện tiền bạc mà còn là việc tôi đưa ra một quyết định lớn mà không cân nhắc đến gia đình. Sau nhiều lần giải thích, vợ tôi cuối cùng cũng nguôi ngoai.
Nhưng đúng lúc mọi chuyện tưởng đã yên ổn thì một biến cố khác lại xuất hiện.
Bức ảnh du lịch khiến tôi nghĩ mình bị phản bội
Chỉ một tuần sau khi vay tiền, lão Lý đăng lên mạng xã hội hàng loạt hình ảnh cùng mẹ đi nghỉ dưỡng.
Khi nhìn thấy những bức ảnh ấy, vợ tôi vô cùng tức giận: "Cậu ấy lấy tiền anh cho vay để đi du lịch, còn nhà mình phải chắt chiu từng đồng. Anh còn định tin người như thế đến bao giờ?"
Những lời của vợ khiến tôi chết lặng. Trong lòng tôi vừa tức giận vừa thất vọng. Điều khiến tôi đau nhất không phải khoản tiền đã cho vay mà là cảm giác bị chính người bạn mình tin tưởng lừa dối.
Sau nhiều giờ suy nghĩ, tôi quyết định đến gặp lão Lý để hỏi cho ra lẽ.
Sự thật phía sau chuyến đi khiến tôi không còn trách móc
Đứng trước cửa nhà bạn, tôi hỏi thẳng: "Cậu nói công ty khó khăn, vậy tại sao lại còn đưa mẹ đi du lịch?"
Lão Lý im lặng rất lâu rồi mới cất lời. Anh cho biết tất cả những gì từng nói với tôi đều không phải sự thật. Người gặp biến cố không phải công ty mà là mẹ anh.
Bà vừa được chẩn đoán mắc ung thư giai đoạn cuối. Bác sĩ nói quỹ thời gian còn lại không nhiều.
"Làm lụng cả đời nhưng mẹ tôi chưa từng được đi đâu. Tôi chỉ muốn trước khi bà rời đi, bà được nhìn ngắm thế giới một lần."
Giọng anh nghẹn lại: "Tôi biết mình sai khi nói dối cậu. Lúc đó tôi không biết phải mở lời thế nào nên mới lấy lý do công ty gặp khó khăn. Xin lỗi."
Nghe đến đây, mọi sự tức giận trong tôi dường như tan biến. Trước mặt tôi không còn là một người bạn thất hứa, mà là một người con đang cố gắng hoàn thành tâm nguyện cuối cùng dành cho mẹ.
Không đòi nợ, tôi còn muốn giúp bạn nhiều hơn
Kết thúc cuộc trò chuyện, tôi chủ động nói với lão Lý rằng chưa cần nghĩ đến chuyện trả khoản vay. Không chỉ vậy, tôi còn đưa thêm cho anh một khoản tiền nhỏ để có thể chăm sóc mẹ chu đáo hơn trong quãng thời gian còn lại.
Khi về nhà kể lại toàn bộ sự việc, vợ tôi cũng lặng người. Cô không còn trách bạn tôi nữa mà chỉ thở dài vì thương cho hoàn cảnh của hai mẹ con.
Cuối năm đó, mẹ lão Lý qua đời. Ba tháng sau, anh tìm đến nhà tôi với một chiếc phong bì trên tay. Đó là toàn bộ số tiền đã vay trước đây.
Anh nói: "Tôi biết cậu không còn đặt nặng chuyện tiền bạc nữa. Nhưng với tôi, trả nợ là giữ lời hứa và cũng là cách thể hiện sự biết ơn đối với người đã ở bên mình trong lúc khó khăn nhất."
Công ty của anh khi ấy đã hoạt động ổn định trở lại.
Bài học tôi nhớ mãi
Chiều hôm ấy, chúng tôi ngồi trò chuyện rất lâu. Không còn nhắc nhiều đến món nợ, cả hai chỉ nói về gia đình, cuộc sống và những dự định phía trước.
Tiễn bạn ra về, tôi nhận ra mình đã học được một bài học đáng giá.
Có những lúc, con người không cần nhất là tiền, mà cần một người đủ tin tưởng để sẵn sàng chìa tay giúp đỡ. Còn với tình bạn, sự chân thành và giữ lời hứa mới là điều khiến một mối quan hệ có thể bền vững theo năm tháng.
* Bài viết là chia sẻ của tác giả Triệu Lăng Tiêu được đăng trên trang 163.com (Trung Quốc).
Theo 163.com
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