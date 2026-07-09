Nghỉ hưu rồi tôi mới hiểu, có 3 điều khiến đàn ông suy sụp nhanh hơn cả thiếu tiền

Ngày nhận quyết định nghỉ hưu, tôi thấy nhẹ nhõm. Sau hơn ba mươi năm làm việc miệt mài, cuối cùng tôi cũng có thể sống chậm lại, ngủ thêm một chút mỗi sáng, dành thời gian cho gia đình và làm những điều mình từng gác lại.

Tôi từng tin rằng đó sẽ là chương đẹp nhất của cuộc đời. Nhưng thực tế không giống những gì tôi tưởng tượng.

Chỉ sau một thời gian ngắn, tôi nhận ra mình đang đánh mất rất nhiều thứ mà trước đây chưa từng nghĩ tới. Điều đáng buồn là phần lớn đều xuất phát từ những lựa chọn sai lầm của chính tôi.

Nếu được quay ngược thời gian, có 3 điều tôi sẽ tuyệt đối không làm sau khi nghỉ hưu.

Có những hôm tôi gần như không nói chuyện với ai ngoài vài câu xã giao. Lúc ấy tôi mới hiểu, nghỉ hưu không đồng nghĩa với việc rút lui khỏi xã hội. Ảnh minh họa

Thu mình khỏi các mối quan hệ xã hội sau nghỉ hưu

Khi không còn phải đi làm mỗi ngày, tôi gần như cắt đứt liên lạc với đồng nghiệp cũ. Những buổi cà phê, những cuộc gặp mặt hay lời rủ đi chơi đều bị tôi từ chối với suy nghĩ: "Mình nghỉ rồi, gặp làm gì nữa".

Ban đầu, cảm giác được ở nhà thật dễ chịu. Không áp lực, không lịch trình, không ai thúc giục. Nhưng chỉ vài tháng sau, sự yên tĩnh ấy dần biến thành cô đơn.

Con cái đều có công việc và cuộc sống riêng. Vợ cũng có những mối quan tâm của mình. Còn tôi, mỗi ngày chỉ quanh quẩn trong nhà, xem tivi rồi lại đi ngủ.

Có những hôm tôi gần như không nói chuyện với ai ngoài vài câu xã giao. Lúc ấy tôi mới hiểu, nghỉ hưu không đồng nghĩa với việc rút lui khỏi xã hội.

Con người càng lớn tuổi càng cần những cuộc trò chuyện, những người bạn đồng hành và những hoạt động giúp bản thân cảm thấy mình vẫn còn được kết nối với cuộc sống.

Giá như khi ấy tôi duy trì việc gặp gỡ bạn bè, tham gia câu lạc bộ hoặc một công việc bán thời gian phù hợp, có lẽ những tháng ngày sau nghỉ hưu đã không nặng nề đến vậy.

Chủ quan với sức khỏe vì nghĩ "già rồi ai chẳng thế"

Trong thời gian đi làm, công ty đều tổ chức khám sức khỏe định kỳ nên tôi ít khi phải lo lắng.

Đến khi nghỉ hưu, tôi bắt đầu sống tùy hứng hơn. Hôm thì bỏ bữa sáng, hôm lại ăn quá nhiều. Việc tập thể dục cũng thưa dần vì nghĩ không còn phải đi làm, nghỉ ngơi mới là quan trọng.

Mỗi khi đau lưng, mỏi gối hay huyết áp tăng, tôi đều tự an ủi rằng đó là chuyện bình thường của tuổi già. Chính suy nghĩ ấy khiến tôi bỏ lỡ nhiều dấu hiệu cảnh báo.

Đến khi phải nhập viện vì sức khỏe suy giảm rõ rệt, tôi mới nhận ra rằng tuổi già không đáng sợ bằng việc mình buông xuôi.

Sau nghỉ hưu, không còn công việc tạo ra nhịp vận động mỗi ngày, cơ thể sẽ xuống dốc rất nhanh nếu không được chăm sóc đúng cách.

Điều tôi tiếc nhất là đã không xây dựng cho mình một lối sống khoa học ngay từ đầu: duy trì tập luyện, ăn uống điều độ và khám sức khỏe định kỳ.

Buông bỏ vai trò của mình trong gia đình

Sai lầm lớn nhất của tôi là nghĩ rằng nghỉ hưu cũng đồng nghĩa với việc hoàn thành mọi trách nhiệm.

Tôi giao hết việc nhà cho vợ, ít quan tâm đến chuyện con cái và gần như không tham gia vào những quyết định của gia đình. Tôi nghĩ mình đã đến lúc được nghỉ ngơi.

Nhưng càng về sau, tôi càng cảm thấy mình trở nên lạc lõng trong chính ngôi nhà của mình.

Mọi người vẫn yêu thương tôi, nhưng cuộc sống của họ vẫn diễn ra bình thường dù có hay không có sự góp mặt của tôi.

Cảm giác mình không còn cần thiết khiến tôi dễ cáu gắt, buồn bực và tự thu mình hơn.

Tôi nhận ra rằng đàn ông sau khi nghỉ hưu vẫn cần có một vai trò nhất định trong gia đình. Có thể là cùng vợ chia sẻ việc nhà, đưa đón cháu, hỗ trợ con cái hoặc đơn giản là dành nhiều thời gian trò chuyện với những người thân yêu.

Khi còn cảm thấy mình có ích, con người cũng sẽ cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn.

Nghỉ hưu là khởi đầu của một cuộc sống mới

Bây giờ nhìn lại, tôi hiểu rằng nghỉ hưu chưa bao giờ là dấu chấm hết của cuộc đời, mà chỉ là sự khởi đầu của một giai đoạn hoàn toàn khác.

Nếu bước vào tuổi nghỉ hưu với tâm thế buông xuôi, con người rất dễ đánh mất sức khỏe, các mối quan hệ và cả giá trị của chính mình.

Tôi đang từng ngày sửa chữa những sai lầm đã qua: chủ động gặp gỡ bạn bè nhiều hơn, tập thể dục đều đặn, khám sức khỏe đúng lịch và dành nhiều thời gian để đồng hành cùng gia đình.

Có thể tôi đã nhận ra điều này hơi muộn.

Nhưng tôi vẫn tin rằng, chỉ cần còn biết thay đổi, tuổi già vẫn có thể là quãng thời gian bình yên và đáng sống nhất của mỗi người.

* Bài viết là chia sẻ của ông Lương (71 tuổi, Trung Quốc) đang thu hút sự chú ý trên nền tảng Toutiao.