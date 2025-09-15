Một chính sách mới sắp có hiệu lực, khách đi máy bay không cần xuất trình giấy tờ

Áp dụng công nghệ sinh trắc học khi mua vé, kiểm tra an ninh, lên tàu bay

Ngày 13/9/2025, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Chỉ thị số 24/CT-TTg về việc thúc đẩy triển khai các giải pháp công nghệ phục vụ người dân và doanh nghiệp gắn với dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử. Để việc triển khai các giải pháp công nghệ phục vụ người dân và doanh nghiệp, Thủ tướng yêu cầu áp dụng việc ứng dụng công nghệ sinh trắc học trong quy trình thủ tục giao thông.

Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, UBND các tỉnh, thành phố triển khai ứng dụng công nghệ sinh trắc học trên hệ thống định danh và xác thực điện tử VNeID, thực hiện toàn trình tại 100% các cảng hàng không trên toàn quốc, hoàn thành trong tháng 10/2025; tại nhà ga đường sắt đô thị, ga Hà Nội và các bãi đỗ phương tiện trên địa bàn thành phố Hà Nội, TPHCM, hoàn thành trong năm 2025.

Ngoài ra, Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Tài chính chỉ đạo Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam phối hợp với các hãng hàng không (Vietnam Airlines, Vietjet… ) hướng dẫn tất cả hành khách sử dụng căn cước, căn cước công dân hoặc tài khoản định danh điện tử VNeID thực hiện thu nhận sinh trắc học tại quầy làm thủ tục hoặc trên ứng dụng VNeID để đi qua cửa kiểm soát an ninh, cửa lên tàu bay để đi nội địa.

Từ ngày 1/12/2025, chỉ làm thủ tục tại quầy đối với hành khách có hành lý ký gửi và hành khách đặc biệt. Tất cả hành khách không thuộc diện nêu trên thực hiện thủ tục toàn trình (mua vé, làm thủ tục, kiểm tra an ninh, lên tàu bay) thông qua giải pháp ứng dụng công nghệ sinh trắc học gắn với định danh và xác thực điện tử VNeID hoặc tại hệ thống Kiosk tự phục vụ tại sân bay.

Bộ Xây dựng chủ trì rà soát, sửa đổi, ban hành hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật quy định việc ứng dụng sinh trắc học qua hệ thống định danh và xác thực điện tử VNeID khi tham gia giao thông, hoàn thành trong tháng 12/2025.

Hành khách làm thủ tục tại sân bay bằng VNeID. Ảnh: ACV

Sinh trắc học là gì?

Sinh trắc học (biometrics) là một ngành khoa học sử dụng các đặc điểm sinh học của con người để nhận dạng và xác thực danh tính. Các đặc điểm sinh học này có thể bao gồm dấu vân tay, mống mắt, khuôn mặt, giọng nói, mẫu da...

Đặc điểm sinh trắc học của mỗi người là duy nhất, không ai giống ai kể cả các cặp sinh đôi.

Sinh trắc học được sử dụng trong nhiều ứng dụng khác nhau, bao gồm:

+ Sinh trắc học được sử dụng để xác thực danh tính của người dùng để truy cập vào các hệ thống hoặc thiết bị.

+ Sinh trắc học được sử dụng để kiểm soát an ninh tại các cơ sở như sân bay, ngân hàng…

+ Sinh trắc học được sử dụng để quản lý danh tính của người dùng trong các hệ thống thông tin…

Thông tin sinh trắc học của công dân gồm những gì?

Theo Nghị định 59/2022/NĐ-CP quy định về danh tính điện tử, thông tin sinh trắc học của công dân được sử dụng làm định danh điện tử là ảnh chân dung và vân tay của người đó.

Cách làm thủ tục online lên máy bay bằng sinh trắc học trên VNeID

Cách 1: Dành cho người dùng thiết bị iOS - Check-in online qua ứng dụng VNeID

- Truy cập ứng dụng VNeID → "Dịch vụ khác" → "Dịch vụ hàng không" → "Check-in online".

- Sau khi đồng ý điều khoản và chia sẻ dữ liệu, hành khách được chuyển sang ứng dụng của Vietnam Airlines (hoặc Vietjet) để làm thủ tục trực tuyến và xác thực danh tính (eKYC).

Lưu ý: Tính năng này chỉ dùng trên thiết bị iOS.

Cách 2: Sinh trắc học tại sân bay

- Hành khách thực hiện thủ tục trực tiếp tại quầy Vietnam Airlines (hoặc quầy Vietjet).

- Sau đó đến cổng kiểm soát an ninh để thực hiện nhận diện khuôn mặt tự động.

Những lợi ích mang lại khi làm thủ tục tại sân bay bằng xác thực sinh trắc học

Việc xác thực sinh trắc học khi làm thủ tục tại sân bay là một xu hướng công nghệ hiện đại và ngày càng phổ biến. Mục đích chính của việc này là để tăng cường an ninh, nâng cao tốc độ xử lý và cải thiện trải nghiệm cho hành khách.

Đặc điểm sinh trắc học của mỗi người là duy nhất và rất khó để làm giả. Việc đối chiếu khuôn mặt với hình ảnh trên hộ chiếu hoặc các tài liệu điện tử giúp đảm bảo người làm thủ tục chính là chủ nhân của giấy tờ. Từ đó ngăn chặn hiệu quả các hành vi mạo danh hoặc sử dụng giấy tờ tùy thân giả.

Thay vì phải chờ đợi nhân viên kiểm tra hộ chiếu, visa và vé máy bay theo cách thủ công, khách hàng chỉ cần đặt ngón tay hoặc đứng trước máy quét khuôn mặt. Quá trình này diễn ra rất nhanh chóng, giúp giảm đáng kể thời gian xếp hàng tại quầy check-in, cửa an ninh và cổng lên máy bay.

Hành khách không cần lo lắng về việc giữ hộ chiếu hay thẻ lên máy bay luôn trong tay. Toàn bộ quá trình di chuyển trong sân bay trở nên tiện lợi khi được tích hợp trên VNeID.

Sinh trắc học giúp loại bỏ các lỗi do con người (như nhầm lẫn hoặc không nhìn rõ ảnh), đảm bảo mọi thông tin được xử lý một cách chính xác và hiệu quả.