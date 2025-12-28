Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân

Một Hoa hậu Việt khoe sắc vóc khi chạm ngưỡng 30

Chủ nhật, 15:15 28/12/2025 | Đẹp
An Khánh
An Khánh
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Lê Hoàng Phương gây chú ý với bộ ảnh tông hồng ngọt ngào nhân dịp sinh nhật 30 tuổi. Phong cách thời trang của nàng hậu luôn nhận về phản hồi tích cực từ phía công chúng.

Lê Hoàng Phương khoe sắc vóc đỉnh cao khi bước sang tuổi 30 - Ảnh 1.

Nhân dịp sinh nhật lần thứ 30, Lê Hoàng Phương đã “chiêu đãi” người hâm mộ bằng một bộ ảnh mang tông màu nhẹ nhàng, ngọt ngào.

Lê Hoàng Phương khoe sắc vóc đỉnh cao khi bước sang tuổi 30 - Ảnh 2.

Trong loạt hình, nàng hậu lựa chọn chiếc váy hai dây màu trắng tinh khôi, khoe khéo bờ vai thanh mảnh cùng làn da mịn màng.

Lê Hoàng Phương khoe sắc vóc đỉnh cao khi bước sang tuổi 30 - Ảnh 3.
Lê Hoàng Phương khoe sắc vóc đỉnh cao khi bước sang tuổi 30 - Ảnh 4.

Lối trang điểm tự nhiên, trong veo giúp cô ghi điểm với khán giả bởi vẻ đẹp dịu dàng, nữ tính nhưng không kém phần cuốn hút.

Lê Hoàng Phương khoe sắc vóc đỉnh cao khi bước sang tuổi 30 - Ảnh 5.

Dưới phần bình luận, đông đảo khán giả, bạn bè và đồng nghiệp đã gửi lời chúc mừng sinh nhật đến Lê Hoàng Phương. Trong đó, Hoa hậu Thanh Thuỷ hào hứng để lại lời nhắn: “Chúc mừng sinh nhật cô giáo yêu của em”, khiến nhiều người không khỏi thích thú trước mối quan hệ gần gũi giữa hai người đẹp.

Lê Hoàng Phương khoe sắc vóc đỉnh cao khi bước sang tuổi 30 - Ảnh 6.
Lê Hoàng Phương khoe sắc vóc đỉnh cao khi bước sang tuổi 30 - Ảnh 7.

Trước khi chính thức chạm ngõ tuổi 30, Lê Hoàng Phương đã có một giai đoạn hoạt động vô cùng năng nổ. Nàng hậu thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện giải trí, đảm nhận nhiều vai trò khác nhau và luôn giữ được phong độ ổn định về hình ảnh. Không chỉ dừng lại ở các hoạt động nghệ thuật, cô còn thể hiện sự nghiêm túc trong việc xây dựng sự nghiệp riêng ở lĩnh vực nội thất.

Lê Hoàng Phương khoe sắc vóc đỉnh cao khi bước sang tuổi 30 - Ảnh 8.
Lê Hoàng Phương khoe sắc vóc đỉnh cao khi bước sang tuổi 30 - Ảnh 9.
Lê Hoàng Phương khoe sắc vóc đỉnh cao khi bước sang tuổi 30 - Ảnh 10.

Ở tuổi 30, Lê Hoàng Phương được nhiều khán giả nhận xét ngày càng khéo léo và tinh tế trong cách ứng xử lẫn hình ảnh cá nhân. Cô luôn biết cách xuất hiện vừa đủ, giữ sự chỉn chu nhưng không phô trương, từ trang phục, phát ngôn đến cách tương tác với truyền thông. Trong các cuộc trò chuyện, Lê Hoàng Phương thường lựa chọn lối chia sẻ chừng mực, chân thành, tránh những ồn ào không cần thiết.

 

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Ba thỏi son 'cứu cánh' cho môi khô nẻ mùa đông, từ bình dân như DHC Lip Cream đến cao cấp Dior Addict Lip Glow

Ba thỏi son 'cứu cánh' cho môi khô nẻ mùa đông, từ bình dân như DHC Lip Cream đến cao cấp Dior Addict Lip Glow

Đẹp - 20 giờ trước

GĐXH - Dưới đây là ba thỏi son dưỡng được nhiều tín đồ làm đẹp tin dùng trong mùa đông, trải dài từ phân khúc phổ thông đến cao cấp.

Siêu mẫu nổi tiếng phim của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng thập niên 2000 ở tuổi U50 vẫn tỏa sáng trên sàn catwalk

Siêu mẫu nổi tiếng phim của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng thập niên 2000 ở tuổi U50 vẫn tỏa sáng trên sàn catwalk

Thời trang - 1 ngày trước

GĐXH - Siêu mẫu Ngọc Nga mới đây khiến khán giả bất ngờ khi một lần nữa xuất hiện trên sàn catwalk. Dù ở tuổi trung niên nhưng nhan sắc lẫn kỹ năng tạo dáng của cô vẫn khiến thế hệ đàn em nể phục.

Top gel mụn hiệu quả được chuyên gia khuyên dùng trong năm 2025

Top gel mụn hiệu quả được chuyên gia khuyên dùng trong năm 2025

Đẹp - 1 ngày trước

Trong bối cảnh tình trạng mụn viêm, mụn đầu đen, mụn ẩn ngày càng phổ biến do môi trường ô nhiễm và thói quen sinh hoạt thiếu khoa học, tìm kiếm một sản phẩm trị mụn hiệu quả – an toàn – phù hợp nhiều loại da trở thành nhu cầu cấp thiết của nhiều người.

Xuống phố mùa đông với áo da đẹp như Tăng Thanh Hà, Hoa hậu Trần Tiểu Vy, Lương Thuỳ Linh

Xuống phố mùa đông với áo da đẹp như Tăng Thanh Hà, Hoa hậu Trần Tiểu Vy, Lương Thuỳ Linh

Thời trang - 2 ngày trước

GĐXH - Áo da luôn là lựa chọn hoàn hảo cho phong cách tối giản, đồng thời mang đến sự năng động khi các sao Việt Tăng Thanh Hà, Hoa hậu Trần Tiểu Vy, Lương Thuỳ Linh... xuống phố mùa đông.

Mỹ nhân Việt diện hàng hiệu đón Giáng sinh 2025: Chi Pu ghi điểm, dàn sao nhà Sen Vàng gây bất ngờ

Mỹ nhân Việt diện hàng hiệu đón Giáng sinh 2025: Chi Pu ghi điểm, dàn sao nhà Sen Vàng gây bất ngờ

Đẹp - 2 ngày trước

GĐXH - Dàn mỹ nhân Việt như: Thanh Thủy, Chi Pu, Văn Mai Hương,... đồng loạt chọn phong cách tối giản check-in Giáng sinh 2025.

Hết thâm môi nhanh nhờ công nghệ khử thâm môi mới

Hết thâm môi nhanh nhờ công nghệ khử thâm môi mới

Đẹp - 2 ngày trước

Tình trạng môi thâm, xỉn màu khiến nhiều người ngại ngùng khi giao tiếp và phải phụ thuộc vào son mỗi ngày để che khuyết điểm. Nhưng với sự phát triển của các kỹ thuật làm đẹp thẩm mỹ không xâm lấn, công nghệ khử thâm môi thế hệ mới đang trở thành lựa chọn nổi bật nhờ khả năng cải thiện sắc môi nhanh, an toàn và tự nhiên.

Siêu mẫu vừa tuyên bố đóng cửa công ty trên đất Mỹ sau 11 năm có sắc vóc ra sao?

Siêu mẫu vừa tuyên bố đóng cửa công ty trên đất Mỹ sau 11 năm có sắc vóc ra sao?

Giảm cân - 3 ngày trước

GĐXH - Ngọc Quyên sau 11 năm mở công ty ở Mỹ đã tuyên bố đóng cửa vì "hết chịu nổi". Hiện tại, cô dành thời gian chăm sóc bản thân và tận hưởng cuộc sống.

Mỹ nhân Việt 'lên đồ' đón Noel 2025: style ấn tượng từ sang trọng đến cá tính

Mỹ nhân Việt 'lên đồ' đón Noel 2025: style ấn tượng từ sang trọng đến cá tính

Thời trang - 3 ngày trước

GĐXH - Giáng sinh năm nay, dàn mỹ nhân Việt đồng loạt khoe phong cách thời trang đậm chất lễ hội với những bộ cánh biến tấu tinh tế từ tông đỏ đặc trưng đến nét thanh lịch hiện đại.

Nữ chính phim 'Cách em 1 milimet' đón giáng sinh với trang phục màu đỏ ngọt ngào

Nữ chính phim 'Cách em 1 milimet' đón giáng sinh với trang phục màu đỏ ngọt ngào

Thời trang - 3 ngày trước

GĐXH - Phan Minh Huyền mới đây đã diện trang phục đỏ thanh lịch để đón giáng sinh. Với trang phục này, nữ chính phim "Cách em 1 milimet" trở thành quý cô sang trọng và tinh tế.

VersaFit Collection 2.0 - BST Đồng phục Pickleball dài tay, in 3D sắc nét

VersaFit Collection 2.0 - BST Đồng phục Pickleball dài tay, in 3D sắc nét

Đẹp - 3 ngày trước

Trong bối cảnh Pickleball ngày càng phát triển mạnh mẽ, nhu cầu về đồng phục Pickleball dài tay chuyên nghiệp, thoải mái và chuẩn thẩm mỹ cũng được nhiều CLB, đội nhóm quan tâm hơn bao giờ hết.

Xem nhiều

Hoa hậu Trần Tiểu Vy được khen đẹp nhất trend 'trạm tỷ' nhưng lại mắc lỗi ở một chi tiết

Hoa hậu Trần Tiểu Vy được khen đẹp nhất trend 'trạm tỷ' nhưng lại mắc lỗi ở một chi tiết

Thời trang

GĐXH - Hoa hậu Trần Tiểu Vy đang được khen đẹp nhất trend "trạm tỷ" nhưng fan cũng soi ra một chi tiết khá buồn cười của người đẹp.

Hai bộ vest của tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn trong hôn lễ con gái có gì đặc biệt mà giá hơn 1 tỷ đồng?

Hai bộ vest của tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn trong hôn lễ con gái có gì đặc biệt mà giá hơn 1 tỷ đồng?

Thời trang
Xuống phố mùa đông với áo da đẹp như Tăng Thanh Hà, Hoa hậu Trần Tiểu Vy, Lương Thuỳ Linh

Xuống phố mùa đông với áo da đẹp như Tăng Thanh Hà, Hoa hậu Trần Tiểu Vy, Lương Thuỳ Linh

Thời trang
'Trạm tỷ' là gì mà Kỳ Duyên, Tiểu Vy, Trương Quỳnh Anh thi nhau 'bắt trend'?

'Trạm tỷ' là gì mà Kỳ Duyên, Tiểu Vy, Trương Quỳnh Anh thi nhau 'bắt trend'?

Thời trang
Phong cách street style 'bắt trend trạm tỷ' của Trần Tiểu Vy khiến fan xuýt xoa vì quá đẹp

Phong cách street style 'bắt trend trạm tỷ' của Trần Tiểu Vy khiến fan xuýt xoa vì quá đẹp

Đẹp

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top