Bốn người đẹp Miss Universe hội ngộ, gợi ý tips tạo dáng khiến fan thích thú

Thứ ba, 15:29 10/02/2026 | Đẹp
An Khánh
An Khánh
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Bốn người đẹp Miss Universe cùng nhau khoe bộ ảnh áo dài Tết và gợi ý tips tạo dáng độc đáo khiến fan thích thú.


Bốn người đẹp Miss Universe hội ngộ và bộ ảnh áo dài Tết nhí nhố - Ảnh 1.

Mới đây, 4 người đẹp của Miss Universe qua các năm gồm: Hoa Hậu H'Hen Niê, Á hậu Lệ Hằng, Á hậu Kim Duyên, Á hậu Thủy Tiên hội ngộ trong bộ ảnh diện áo dài Tết.

Bốn người đẹp Miss Universe hội ngộ và bộ ảnh áo dài Tết nhí nhố - Ảnh 2.

Đáng chú ý, thay vì chụp ảnh chuyên nghiệp như mọi lần, các người đẹp lại có bộ ảnh nhí nhố đến mức theo H'Hen Niê kể: "Photo bảo "không biết chọn hình sao" vì mấy chị em không ai nghiêm túc".

Bốn người đẹp Miss Universe hội ngộ và bộ ảnh áo dài Tết nhí nhố - Ảnh 3.

Fan "bật cười" vì bức ảnh tiết lộ triết lý đón Tết thong dong của 4 nàng hậu: Không nói, không nghe, không nhìn, không ngửi.

Bốn người đẹp Miss Universe hội ngộ và bộ ảnh áo dài Tết nhí nhố - Ảnh 4.

Một điều khiến fan thích thú là gợi ý tips tạo dáng cho các chị em.

Bốn người đẹp Miss Universe hội ngộ và bộ ảnh áo dài Tết nhí nhố - Ảnh 5.

Á hậu Kim Duyên còn lên hẳn video: Gợi ý tạo dáng chụp nhóm 4 người khi đi chơi Tết.

Bốn người đẹp Miss Universe hội ngộ và bộ ảnh áo dài Tết nhí nhố - Ảnh 6.

Video nhận về cả nghìn lượt xem và tương tác. Nhiều người còn bình luận hài hước gọi 4 người đẹp là "hội bà già nhí nhố".

Bốn người đẹp Miss Universe hội ngộ và bộ ảnh áo dài Tết nhí nhố - Ảnh 7.

4 người đẹp vô cùng tự nhiên trong mỗi khung hình. H'Hen Niê còn "bất lực" nhờ fan "tìm dùm hình đẹp của 4 chị em với".

Bốn người đẹp Miss Universe hội ngộ và bộ ảnh áo dài Tết nhí nhố - Ảnh 8.

Dù đã rời Miss Universe nhiều năm nhưng các người đẹp vẫn giữ được mối quan hệ thân thiết.

Kim Duyên chia sẻ video: "Gợi ý tạo dáng chụp nhóm 4 người đi chơi Tết".

