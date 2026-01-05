Mới nhất
Tiểu thương chia sẻ nguồn gốc thực sự của loại quả lạ đang bán tràn ngập thị trường

Thứ hai, 17:05 05/01/2026 | Sản phẩm - Dịch vụ
GĐXH - Từ một loại quả mọc hoang nơi rừng núi, bỗng chốc trở thành đặc sản được nhiều chị em ưa chuộng và “săn lùng”. Tuy nhiên, nhiều người tiêu dùng cũng đặt ra nghi vấn về nguồn gốc thực sự của loại quả này từ đâu?

Thời gian gần đây, thị trường hoa quả Việt xuất hiện thêm một loại quả "độc lạ" được quảng cáo có nguồn gốc từ vùng rừng núi có tên gọi là quả mắc kham hay còn gọi là me rừng. Từ các chợ truyền thống đến chợ "online" loại quả này được rao bán ngập tràn với mức giá dao động từ 50.000 đồng – 80.000 đồng/kg.

Tiểu thương chia sẻ nguồn gốc thực sự của loại quả “lạ” đang bán tràn ngập thị trường - Ảnh 1.

Me rừng hay còn gọi là quả mắc kham đang được nhiều chị em ưa chuộng vì hương vị riêng biệt.

Theo chia sẻ của nhiều tiểu thương, quả me rừng bỗng nhiên gây sốt và được nhiều chị em văn phòng tìm mua. Nguyên nhân khiến loại quả này được ưa chuộng là bởi hương vị chua, chát đặc trưng, khi ăn xong để lại vị ngọt dịu lại lan dần nơi cuống họng. Loại quả này rất thích hợp để chế biến thành các món ăn vặt hoặc dùng để ngâm với rượu hoặc đường tạo thành siro. Bên cạnh me tươi, người bán cũng cung cấp me đã được ngâm sẵn với đường hoặc muối ớt, rất tiện lợi cho khách hàng khi muốn thưởng thức ngay.

Tiểu thương chia sẻ nguồn gốc thực sự của loại quả “lạ” đang bán tràn ngập thị trường - Ảnh 2.

Nhiều năm trở lại đây, trên thị trường bày bán các loại quả "độc lạ" và thu hút được sự quan tâm của người tiêu dùng.

Được biết, cây me rừng phân bố rộng rãi ở các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam như Lạng Sơn, Lào Cai, Hà Giang và cũng có mặt ở miền Trung và Tây Nguyên. Loại cây này bắt đầu nở hoa vào khoảng tháng 4 và cho quả chín rộ vào khoảng tháng 10, tháng 11 theo lịch âm hàng năm.

"Trước đây, me rừng không được thu hoạch nhiều, mà thường chỉ được người dân địa phương hái trong rừng để giải khát hoặc lấy quả xanh để kho cá. Nhưng trong vài năm gần đây, me rừng đã trở thành một đặc sản lạ và được săn đón nhiệt tình bởi dân văn phòng trong thành phố.

Quả mắc kham rừng còn được gọi là quả "khổ trước sướng sau" vì khi ăn ban đầu sẽ thấy vừa chua vừa chát lại hơi đắng nhưng sau sẽ thấy ngọt dần ở đầu lưỡi và cuống họng. Tuy nhiên, trên thị trường năm nay xuất hiện rất nhiều người bán mắc kham Trung Quốc. Vì vậy, người mua nên tìm hiểu kỹ thông tin trước khi xuống tiền để tránh mua phải hàng Trung Quốc "đội lốt" hàng Việt", chị Phương Nhung (tiểu thương tại chợ Đồng Xa, Hà Nội) cho hay.

Tiểu thương chia sẻ nguồn gốc thực sự của loại quả “lạ” đang bán tràn ngập thị trường - Ảnh 3.

Trên thị trường bày bán nhiều mắc kham, tuy nhiên người tiêu dùng cần tìm địa chỉ uy tín để mua được hàng đảm bảo chất lượng.

Tương tự, chị Thanh Hoa (một người chuyên bán hoa quả online tại Hà Nội) xác nhận, trong khoảng 1, 2 năm trở lại đây, lượng me rừng bán ra thị trường đã tăng đáng kể. Giá cả của loại quả này cũng biến động theo mùa: "Thời điểm loại quả này mới xuất hiện trên thị trường có giá bán khá đắt, lên tới cả trăm nghìn đồng/kg. Tuy nhiên, nguồn cung trên thị trường ngày càng nhiều, vì vậy mà giá cũng "mềm" dần, chỉ khoảng 60.000 đồng/kg".

Cũng theo các tiểu thương, khi lựa chọn me rừng để ăn tươi, nên ưu tiên những quả có vỏ ngoài có màu rám đen bởi đây là dấu hiệu cho thấy quả đã chín mọng, đảm bảo cảm giác giòn sần sật khi ăn, hòa quyện giữa vị chua nhẹ, chát dịu và ngọt dễ chịu. Đặc biệt, vỏ của những quả me rám còn mang một hương vị ngọt thanh. Trong khi đó, me có vỏ xanh thường chứa nhiều vị chua hơn, thích hợp để sử dụng làm món ăn có gia vị hoặc tẩm đường.

Tiểu thương chia sẻ nguồn gốc thực sự của loại quả “lạ” đang bán tràn ngập thị trường - Ảnh 4.

Me rừng có thể chế biến được thành nhiều món ngon, kích thích vị giác.

Ngoài ra, me rừng nhập từ Trung Quốc cũng được bày bán nhiều trên thị trường. Me rừng Việt Nam thường có quả nhỏ và vỏ xanh; khi ăn sẽ cảm nhận vị chua chát trước rồi mới đến vị ngọt. Trái lại, me rừng Trung Quốc có kích thước to hơn và khi nếm qua vỏ ngoài sẽ thấy một vị ngọt nhẹ, tương tự như vị của bột ngọt; cắn vào bên trong mới cảm nhận được vị chua và chát, cuối cùng là vị ngọt đến sau.

Me rừng hay còn gọi là mắc kham đang là một trong những mặt hàng được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng.

Tiểu thương chia sẻ nguồn gốc thực sự của loại quả “lạ” đang bán tràn ngập thị trường - Ảnh 5.Loại quả rừng vị “khổ trước sướng sau” bất ngờ thành món đặc sản được nhiều người “săn đón”

GĐXH - Loại quả dân dã này mang vị chua chát đặc trưng của núi rừng, hậu vị ngọt nơi cổ họng đang trở thành món ăn vặt gây “sốt”, thu hút sự quan tâm của đông đảo chị em.

