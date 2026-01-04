Loại quả rừng vị “khổ trước sướng sau” bất ngờ thành món đặc sản được nhiều người “săn đón”

Me rừng (hay còn gọi là mắc kham hoặc chùm ruột núi) vốn là loại quả mọc hoang ở khu vực rừng núi, người dân vùng cao từ lâu đã quen với thứ quả này. Cây cao khoảng 5-7m, lá nhỏ xếp dày, thoạt nhìn rất giống lá me ta quen thuộc. Quả me rừng chỉ to bằng đầu ngón tay, hình cầu, vỏ xanh mọng. Me rừng có vị chua chua, chát đặc trưng, khi ăn xong để lại vị ngọt dịu lại lan dần nơi cuống họng.

Theo các tiểu thương, trước kia me rừng gần như không có giá trị kinh tế nhưng vài năm trở lại đây, loại quả này bất ngờ trở thành đặc sản hút khách ở thành phố. Me rừng tươi hiện có giá khoảng 50.000 đồng – 80.000 đồng/kg, ô mai me rừng dao động 100.000-180.000 đồng/kg, còn bột me rừng có nơi lên tới hơn 500.000 đồng/kg.

Hiện trên thị trường có hai loại me rừng phổ biến: Loại quả xanh, kích thước nhỏ, vị chua chát đậm và loại quả to hơn, khi ngả vàng nâu thì vị chua dịu và có hậu ngọt nhẹ.

"Thời điểm mới xuất hiện trên thị trường, me rừng có lúc "cháy hàng", giá rất cao nhưng nhiều người tiêu dùng vẫn sẵn sàng xuống tiền vì sự độc, lạ của nó. Nhiều khách mua số lượng lớn để dùng dần hoặc làm quà tặng người thân.

Điểm khiến me rừng từ loại quả mọc hoang giữa núi rừng trở thành đặc sản được săn lùng chính là hương vị rất riêng, được người dân bản địa gọi bằng cái tên mộc mạc: "Khổ trước sướng sau". Khi vừa chạm đầu lưỡi, quả me rừng mang theo vị chua, chát và hơi đắng, chỉ ít giây sau, vị ngọt dịu lại lan dần nơi cuống họng, để lại cảm giác thanh nhẹ, lạ miệng và không thể cưỡng lại. Me rừng thường được trộn muối, thêm riềng, ớt rồi ngâm ăn dần, nấu canh chua, kho cá hoặc ngâm rượu", anh L.H.C (Chủ một cửa hàng hoa quả ở Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho hay.

Trải nghiệm vị giác đối lập ấy khiến không ít người tò mò, đặc biệt là chị em phụ nữ. Chị Lương Thanh (Ba Đình, Hà Nội) chia sẻ: "Vài ngày trở lại đây, lướt mạng xã hội tôi thấy khắp nơi bán quả mắc kham rừng. Hình thức bên ngoài không hề bắt mắt, vỏ rám, trái nhỏ như mận cơm. Song, mọi người miêu tả hương vị của loại quả này vô cùng đặc biệt.

Tò mò nên tôi đã mua thử, ban đầu, chỉ định mua 2-3 lạng ăn trải nghiệm. Ai ngờ, nếm thử 1 quả, tôi liền mê mẩn hương vị của chúng nên mua luôn 1kg với giá 70.000 đồng. Bình thường, trái cây vỏ bên ngoài thường không có vị gì, nhưng vỏ mắc kham lại có vị ngọt. Quả ăn giòn tan, vị ban đầu chua chát nhẹ, vị cuối lại ngọt. Chỉ cần ăn một quả mắc kham, 10 phút sau vẫn cảm giác được vị ngọt thanh trong cổ họng. Chấm với muối sẽ càng tăng hương vị của mắc kham hơn".

