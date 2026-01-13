Loại quýt mã rám có gì đặc biệt mà khiến tiểu thương Việt nhập hàng tạ về bán mỗi ngày?
GĐXH - Theo chia sẻ của các tiểu thương, loại quýt này có hương vị thơm ngon, ngọt lịm nên chiếm được sự ưu ái của người tiêu dùng, vì vậy mà hàng nhập về đến đâu bán hết tới đó.
Thời gian gần đây, ghi nhận tại thị trường trái cây của Việt Nam, quýt sim là một trong những mặt hàng chiếm được sự quan tâm của đại đa số người tiêu dùng. Với hương vị thơm ngon, ngọt đậm, lớp vỏ mỏng, rám, lại được nhiều tiểu thương chắc nịch về nguồn gốc xuất xứ tại Cao Bằng nên loại quả này nhanh chóng phủ rộng thị trường, rao bán khắp nơi, từ chợ truyền thống đến "chợ online". So với những loại quả khác, giá của quýt sim cũng tương đối "mềm", dao động từ 15.000 – 35.000 đồng/kg (tùy loại), vì vậy mà nhiều người dân không tiếc tiền mua số lượng lớn về ăn dần.
Lý giải về nguyên nhân quýt sim trở thành mặt hàng 'hot' trên thị trường trái cây dịp đầu năm 2026, chị N.V.L (chủ một cửa hàng hoa quả tại Từ Liêm, Hà Nội) chia sẻ: "Quýt sim đang bắt đầu vào vụ, mã quả càng rám càng ngọt, mọng nước nên được người dân ưa chuộng. Đối với đại đa số người tiều dùng có mức thu nhập không quá cao thì mặt hàng nào đáp ứng được các tiêu chí ngon - bổ - rẻ thì sẽ được quan tâm.
Với mức giá chỉ khoảng 20.000 – 30.000 đồng là mọi người có thể mua được một kg quýt sim, ăn tráng miệng cũng được mà vắt nước cũng ngon, giá như vậy là quá phải chăng so với các mặt hàng khác".
Tuy nhiên, khi nhắc đến nguồn gốc của loại quả này có phải xuất xứ từ Cao Bằng hay không thì nhiều tiểu thương lại trả lời "mập mờ". Trong khi đại đa số người bán đều khẳng định quýt sim rám được hái từ vườn trên Cao Bằng hoặc Hòa Bình (Sơn La) nên người mua hoàn toàn yên tâm về chất lượng thì một số tiểu thương khác lại không ngại chia sẻ thẳng, mặt hàng này thực chất được nhập từ Trung Quốc. Thậm chí nhiều người dân sinh sống tại Cao Bằng cũng cho biết địa phương không có loại quýt sim đang bày bán rầm rộ trên thị trường.
Anh P.T.H (tiểu thương tại Hà Nội, Hà Nội) cho hay: "Không chỉ quýt sim mà hiện nay trên thị trường có rất nhiều loại hoa quả Trung Quốc "đội lốt" hàng Việt. Người tiêu dùng cần tỉnh táo khi mua hàng, chọn địa chỉ uy tín để trao gửi niềm tin. Thực chất, phần lớn quýt sim giá rẻ đang bán trên thị trường có nguồn gốc từ Trung Quốc.
Giá nhập loại quả này tương đối thấp, lấy số lượng càng lớn giá càng rẻ, mỗi rành khoảng 10kg. Không thể phủ nhận sức hút của quýt sim, hàng nhập về tới đâu bán hết tới đó, thậm chí khi có quýt sim xuất hiện là những mặt hàng khác bán chậm hơn hẳn. Ngoài những khách mua lẻ thì cũng có nhiều khách đặt hàng số lượng lớn về để làm hàng. Nhìn chung sức mua của loại quả này đang rất ổn cả trên thị trường truyền thống và online".
Quýt sim là một trong những loại quả đang nhận được nhiều sự quan tâm của người tiêu dùng Việt.
