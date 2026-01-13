Mới nhất
Loại quýt mã rám có gì đặc biệt mà khiến tiểu thương Việt nhập hàng tạ về bán mỗi ngày?

Thứ ba, 16:23 13/01/2026
DH
DH
GĐXH - Theo chia sẻ của các tiểu thương, loại quýt này có hương vị thơm ngon, ngọt lịm nên chiếm được sự ưu ái của người tiêu dùng, vì vậy mà hàng nhập về đến đâu bán hết tới đó.

Thời gian gần đây, ghi nhận tại thị trường trái cây của Việt Nam, quýt sim là một trong những mặt hàng chiếm được sự quan tâm của đại đa số người tiêu dùng. Với hương vị thơm ngon, ngọt đậm, lớp vỏ mỏng, rám, lại được nhiều tiểu thương chắc nịch về nguồn gốc xuất xứ tại Cao Bằng nên loại quả này nhanh chóng phủ rộng thị trường, rao bán khắp nơi, từ chợ truyền thống đến "chợ online". So với những loại quả khác, giá của quýt sim cũng tương đối "mềm", dao động từ 15.000 – 35.000 đồng/kg (tùy loại), vì vậy mà nhiều người dân không tiếc tiền mua số lượng lớn về ăn dần.

Loại quýt mã rám có gì đặc biệt mà khiến tiểu thương Việt nhập hàng tạ mỗi ngày - Ảnh 1.

Quýt sim được treo biển có nguồn gốc từ Cao Bằng bán tràn ngập thị trường.

Lý giải về nguyên nhân quýt sim trở thành mặt hàng 'hot' trên thị trường trái cây dịp đầu năm 2026, chị N.V.L (chủ một cửa hàng hoa quả tại Từ Liêm, Hà Nội) chia sẻ: "Quýt sim đang bắt đầu vào vụ, mã quả càng rám càng ngọt, mọng nước nên được người dân ưa chuộng. Đối với đại đa số người tiều dùng có mức thu nhập không quá cao thì mặt hàng nào đáp ứng được các tiêu chí ngon - bổ - rẻ thì sẽ được quan tâm. 

Với mức giá chỉ khoảng 20.000 – 30.000 đồng là mọi người có thể mua được một kg quýt sim, ăn tráng miệng cũng được mà vắt nước cũng ngon, giá như vậy là quá phải chăng so với các mặt hàng khác".

Loại quýt mã rám có gì đặc biệt mà khiến tiểu thương Việt nhập hàng tạ mỗi ngày - Ảnh 2.

Theo chia sẻ của nhiều tiểu thương, quýt sim là một trong những mặt hàng bán chạy nhất thời điểm hiện tại.

Tuy nhiên, khi nhắc đến nguồn gốc của loại quả này có phải xuất xứ từ Cao Bằng hay không thì nhiều tiểu thương lại trả lời "mập mờ". Trong khi đại đa số người bán đều khẳng định quýt sim rám được hái từ vườn trên Cao Bằng hoặc Hòa Bình (Sơn La) nên người mua hoàn toàn yên tâm về chất lượng thì một số tiểu thương khác lại không ngại chia sẻ thẳng, mặt hàng này thực chất được nhập từ Trung Quốc. Thậm chí nhiều người dân sinh sống tại Cao Bằng cũng cho biết địa phương không có loại quýt sim đang bày bán rầm rộ trên thị trường.

Loại quýt mã rám có gì đặc biệt mà khiến tiểu thương Việt nhập hàng tạ mỗi ngày - Ảnh 3.

Quýt sim được rao bán khắp nơi với mức giá bình dân.

Anh P.T.H (tiểu thương tại Hà Nội, Hà Nội) cho hay: "Không chỉ quýt sim mà hiện nay trên thị trường có rất nhiều loại hoa quả Trung Quốc "đội lốt" hàng Việt. Người tiêu dùng cần tỉnh táo khi mua hàng, chọn địa chỉ uy tín để trao gửi niềm tin. Thực chất, phần lớn quýt sim giá rẻ đang bán trên thị trường có nguồn gốc từ Trung Quốc.

Loại quýt mã rám có gì đặc biệt mà khiến tiểu thương Việt nhập hàng tạ mỗi ngày - Ảnh 4.

Vỏ ngoài rám của quýt sim cộng thêm sự chắc nịch của người bán về nguồn gốc nên loại quả này được người tiêu dùng tin tưởng có xuất xứ từ Việt Nam.

Giá nhập loại quả này tương đối thấp, lấy số lượng càng lớn giá càng rẻ, mỗi rành khoảng 10kg. Không thể phủ nhận sức hút của quýt sim, hàng nhập về tới đâu bán hết tới đó, thậm chí khi có quýt sim xuất hiện là những mặt hàng khác bán chậm hơn hẳn. Ngoài những khách mua lẻ thì cũng có nhiều khách đặt hàng số lượng lớn về để làm hàng. Nhìn chung sức mua của loại quả này đang rất ổn cả trên thị trường truyền thống và online".

Quýt sim là một trong những loại quả đang nhận được nhiều sự quan tâm của người tiêu dùng Việt.

Quýt sim ngọt lịm giá rẻ đổ bộ chợ Việt, người tiêu dùng thi nhau đặt số lượng lớn về dùng dần

GĐXH - Quýt sim đang là một trong những mặt hàng chiếm được nhiều cảm tình của người tiêu dùng. Với hương vị đặc trưng cộng thêm giá cả phải chăng, loại quả này nhanh chóng phủ rộng thị trường trái cây Việt.

Vụ Đồ hộp Hạ Long: Phó Trạm kiểm dịch nhận 70 triệu đồng cấp giấy khống

Vụ Đồ hộp Hạ Long: Phó Trạm kiểm dịch nhận 70 triệu đồng cấp giấy khống

Bảo vệ người tiêu dùng - 1 giờ trước

GĐXH - Viện Kiểm sát nhân dân TP Hải Phòng vừa thông tin về kết quả điều tra mở rộng vụ án "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm" xảy ra tại Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long (phường Ngô Quyền, TP Hải Phòng), trong đó làm rõ hành vi nhận hối lộ để cấp giấy chứng nhận kiểm dịch không đúng quy định.

Giá iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 giảm mạnh, thấp chưa từng có, chỉ ngang hàng giá rẻ, cơ hội cực hiếm sắm hàng xịn dịp tết Nguyên đán

Giá iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 giảm mạnh, thấp chưa từng có, chỉ ngang hàng giá rẻ, cơ hội cực hiếm sắm hàng xịn dịp tết Nguyên đán

Giá cả thị trường - 1 giờ trước

GĐXH - Giá iPhone 12 các dòng đã xuống giá rất thấp với toàn bộ sản phẩm từ iPhone 12 Pro Max huyền thoại cho đến iPhone 12 thường cũng ngang với những chiếc máy cỏ trên thị trường.

Giá bạc hôm nay (15/1): Chưa đầy 4 giờ, giá bạc trong nước sụt 4 triệu đồng/kg

Giá bạc hôm nay (15/1): Chưa đầy 4 giờ, giá bạc trong nước sụt 4 triệu đồng/kg

Giá cả thị trường - 1 giờ trước

GĐXH - Giá bạc hôm nay (15/1) bất ngờ "quay đầu" khi chỉ trong một buổi sáng, giá bán trong nước giảm từ vùng 94,8 xuống vùng 90 triệu đồng/kg, mức giảm tương ứng khoảng 3,7 triệu đồng/kg.

Giá vàng hôm nay 15/1: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý giảm

Giá vàng hôm nay 15/1: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý giảm

Giá cả thị trường - 1 giờ trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay 15/1/2026 ghi nhận vàng miếng SJC giảm ngay đầu phiên, xuống dưới 163 triệu đồng/lượng.

Lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 15 - 18/1/2026: Nhiều khu dân cư cả ngày không có điện để dùng

Lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 15 - 18/1/2026: Nhiều khu dân cư cả ngày không có điện để dùng

Sản phẩm - Dịch vụ - 1 giờ trước

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Cà Mau sẽ mất điện cả ngày.

Giá lăn bánh Mazda CX-5 mới nhất giảm sốc, rẻ nhất phân khúc SUV cỡ C, cạnh tranh doanh số quyết liệt với Honda CR-V

Giá lăn bánh Mazda CX-5 mới nhất giảm sốc, rẻ nhất phân khúc SUV cỡ C, cạnh tranh doanh số quyết liệt với Honda CR-V

Giá cả thị trường - 2 giờ trước

GĐXH - Giá lăn bánh Mazda CX-5 hiện hấp dẫn nhất phân khúc cỡ C, nắm giữ lợi thế rất lớn để cạnh tranh với Honda CR-V.

Lịch cúp điện Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) từ ngày 15 - 18/1/2026: Cúp điện đến 10 giờ tối một số khu dân cư để sửa chữa

Lịch cúp điện Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) từ ngày 15 - 18/1/2026: Cúp điện đến 10 giờ tối một số khu dân cư để sửa chữa

Sản phẩm - Dịch vụ - 2 giờ trước

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Bình Thuận cũ sẽ mất điện cả ngày.

Tiết lộ của tiểu thương về nguồn gốc thực sự của loại quýt sim giá rẻ đang bán đầy thị trường

Tiết lộ của tiểu thương về nguồn gốc thực sự của loại quýt sim giá rẻ đang bán đầy thị trường

Sản phẩm - Dịch vụ - 3 giờ trước

GĐXH - Quýt sim bán đầy thị trường đang là một trong những loại trái cây nhận được nhiều sự quan tâm của người tiêu dùng Việt. Với hương vị thơm ngon, ngọt đậm cùng với lời khẳng định chắc nịch về nguồn gốc ở Cao Bằng nên loại quả này nhanh chóng thành mặt hàng “hot”.

Xe máy điện giá 22 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế cổ điển, trang bị động cơ mạnh, pin Graphene, rẻ hơn Vision, chỉ như xe số Wave Alpha

Xe máy điện giá 22 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế cổ điển, trang bị động cơ mạnh, pin Graphene, rẻ hơn Vision, chỉ như xe số Wave Alpha

Giá cả thị trường - 3 giờ trước

GĐXH - Xe máy điện này không chỉ sở hữu ngoại hình nổi bật mà còn được trang bị loạt tính năng hiếm có trong phân khúc với giá bán rẻ.

Các chương trình du học đại học, thạc sĩ, dịch vụ visa tại CMMB Plus

Các chương trình du học đại học, thạc sĩ, dịch vụ visa tại CMMB Plus

Sản phẩm - Dịch vụ - 5 giờ trước

Đức trở thành điểm đến học thuật được nhiều học sinh, sinh viên Việt Nam cân nhắc nhờ đào tạo chất lượng, môi trường quốc tế và định hướng nghề nghiệp rõ ràng.

Tòa soạn Quảng cáo
Top