Tiểu thương lý giải nguyên nhân giá dâu tây Mộc Châu lên tới nửa triệu đồng/kg
GĐXH - Dâu tây Mộc Châu đầu mùa đang được rao bán với mức giá tương đối cao so với thời điểm chính vụ. Một kg dâu có thể lên tới nửa triệu đồng/kg.
Nhiều ngày gần đây, dâu tây được giới thiệu có nguồn gốc từ Mộc Châu (Sơn La) bày bán la liệt trên thị trường với đủ các mức giá khác nhau. Theo ghi nhận của PV Chuyên trang Gia đình & Xã hội (Báo Sức khỏe & Đời sống) bên cạnh các loại quả quen thuộc, bán chạy hàng như cam canh, cam Cao Phong, táo đá, bưởi thì dâu tây là một trong những mặt hàng được nhiều người ưa chuộng.
Theo chia sẻ của nhiều tiểu thương, bên cạnh các loại dâu tây nhập khẩu từ Hàn, Nhật, Trung Quốc thì dâu của Việt Nam đang là một trong những loại hoa quả nhận được sự quan tâm của người tiêu dùng, đặc biệt là dâu tây Mộc Châu (Sơn La).
"Phần lớn dâu tây đang được bán tại thị trường, từ các chợ truyền thống hay chợ mạng có nguồn gốc từ Mộc Châu (Sơn La), Đà Lạt hoặc từ Trung Quốc. Đối với dâu tây Mộc Châu, tùy theo kích thước như hàng VIP, loại to, cỡ vừa, size bi to và bi nhỏ sẽ được chia ra các mức giá khác nhau để bán, dao động từ 100.000 – 250.000 đồng/hộp 0,5kg", anh Thanh Tùng (tiểu thương tại Ba Đình, Hà Nội) cho hay.
Dù có giá tương đối "chát" nhưng dâu tây Mộc Châu vẫn nhận được sự "ưu ái" của khách hàng. Những trái dâu chín đỏ mọng bắt mắt kết hợp với hương vị thơm, ngon, chua ngọt vừa phải khiến loại quả này chưa bao giờ hết "hot" trên thị trường.
Bên cạnh đó, dâu tại Mộc Châu được ưa chuộng vì có quy trình canh tác theo đúng tiêu chuẩn VietGAP, Global GAP; khí hậu thuận lợi với nhiệt độ trung bình 17-20 độ C nên dâu giòn, ngọt và thơm hơn vùng khác. Đang có 2 giống chính là giống dâu tây thông thường và giống dâu Việt Nhật (hay còn gọi là dâu tây Hana).
Lý giải về nguyên nhân giá dâu tây Mộc Châu có giá đắt đỏ, chị Hồng Phương (chủ một cửa hàng hoa quả tại Long Biên, Hà Nội) cho biết: "Hiện tại trên thị trường bày bán rất nhiều loại dâu tây khác nhau, người tiêu dùng đặc biệt chú ý khi mua hàng, tránh bỏ ra số tiền lớn mà nhận về sản phẩm không tương xứng với chất lượng. Do đang là thời điểm đầu mùa nên số lượng dâu tây Mộc Châu đưa ra thị trường còn hạn chế, vì vậy mà giá cũng khá cao so với thời điểm chính vụ. Tuy nhiên, nếu thời tiết thuận lợi, dâu chín nhiều thì nguồn cung sẽ nhiều, giá cũng "mềm" hơn.
Tại chợ đầu mối, các nhà buôn lớn vẫn nhập rất nhiều dâu Trung Quốc để rao bán với giá rẻ một nửa so với dâu tây Mộc Châu. Vì vậy, người mua hàng nên tỉnh táo, cân nhắc nhu cầu để lựa chọn được sản phẩm đúng với số tiền bỏ ra. Tốt nhất người tiêu dùng nên chọn địa chỉ uy tín để mua hàng, trao gửi niềm tin đúng chỗ".
