Một tuần ở nhờ nhà chú thím, chứng kiến bí mật đằng sau sự thành đạt và hạnh phúc, tôi cảm thấy khủng hoảng
Những lần về quê, chú thím tôi luôn được họ hàng và làng xóm trầm trồ ngưỡng mộ.
Tuần vừa rồi, tôi có dịp lên thành phố công tác, tiện thể xin ở nhờ nhà chú ruột. Từ trước tới nay, mỗi lần chú thím về quê, ai cũng trầm trồ ngưỡng mộ.
Họ đi xe đẹp, nói năng nhẹ nhàng, tay trong tay như vợ chồng mẫu mực. Bố mẹ tôi thường lấy chú thím ra làm gương, bảo tôi phải cố gắng để có cuộc sống hạnh phúc như thế.
Trong lòng tôi, gia đình chú vẫn luôn là hình mẫu lý tưởng, tôi cũng muốn tìm một người vợ như thím, biết chăm lo vun vén gia đình, làm đẹp mặt chồng mỗi khi ra đường...
Thế nhưng, chỉ sau vài ngày ở nhờ, tôi mới nhận ra phía sau bức màn hạnh phúc kia là cả một mớ rối ren. Buổi tối đầu tiên, tôi nghe tiếng cãi vã từ phòng khách.
Thím tôi trách chú đi nhậu đến khuya, không đưa tiền lương tháng trước. Chú thì gằn giọng, bảo thím tiêu hoang, mua sắm vô tội vạ. Hai người đấu khẩu suốt gần một tiếng, lời lẽ nặng nề đến mức tôi phải nằm im trong phòng, không dám phát ra tiếng động.
Những ngày sau, tình trạng ấy lặp lại. Ban ngày họ vẫn tỏ ra hòa thuận trước mặt tôi, thậm chí còn bảo vợ chồng sống với nhau phải nhường nhịn. Nhưng đêm xuống, căn nhà lại vang lên tiếng xung đột. Có hôm, thím khóc nức nở nói chú có người khác bên ngoài.
Chú im lặng, không thừa nhận cũng chẳng phủ nhận, dường như việc đó thím nói quá nhiều lần khiến chú chẳng muốn thanh minh nữa.
Con cái họ cũng chẳng khá hơn. Đứa lớn bỏ bê học hành, suốt ngày dán mắt vào điện thoại, thấy bố mẹ cãi nhau thì đóng cửa phòng hoặc gào lên cho át tiếng. Đứa nhỏ mới học cấp hai, vậy mà đã bướng bỉnh, quát lại cả mẹ, tôi nhìn mà thấy xót xa.
Tôi bắt đầu nhớ lại những lần chú thím về quê. Khi ấy, họ ăn mặc chỉnh tề, nắm tay nhau cười nói, khoe con cái học giỏi, khoe công việc thuận lợi, ai trong họ hàng cũng tin, cũng ngưỡng mộ. Còn giờ đây, tận mắt chứng kiến, tôi mới thấy rõ sự giả tạo của cái gọi là "gia đình hạnh phúc" kia.
Tôi không hiểu tại sao người ta phải cố vẽ ra lớp vỏ hoàn hảo, trong khi bên trong đầy đổ vỡ? Phải chăng, ai cũng sợ người ngoài chê cười nên thà sống trong giả dối còn hơn thừa nhận sự thật?
Ngày rời khỏi nhà chú, thím còn dặn tôi "về quê nhớ nói tốt cho gia đình chú thím nhé, đừng để bố mẹ con buồn". Tôi cười gượng, gật đầu nhưng trong lòng dấy lên cảm giác nặng trĩu.
Tôi biết, nếu kể hết sự thật, bố mẹ tôi sẽ thất vọng, người ngoài cười chê chú thím thì khác gì cười chê bố mẹ tôi. Nhưng nếu giấu đi, tôi cũng thấy như đang đồng lõa với sự giả tạo. Tôi có nên nói với bố mẹ để ông bà thôi hãnh diện về người em trai em dâu giàu có hạnh phúc kia không?
Xây nhà 2 tỷ, chăm con, lo việc nhà nhưng vẫn bị vợ đòi chia tài sản, ly hônTâm sự - 21 giờ trước
GĐXH - Tôi vừa kiếm tiền lo cho gia đình vừa chủ động làm việc nhà cho vợ đỡ mệt mỏi, có thời gian nghỉ ngơi, chăm sóc bản thân. Nhưng cô ấy vẫn chê trách tôi và đòi ly hôn.
Bỏ việc lương 50 triệu đồng để phụ nhà vợ kinh doanh, tôi tay trắng khi ly dịTâm sự - 1 ngày trước
Để gần vợ con, tôi từ chối lời mời công việc với mức lương trong mơ, hỗ trợ nhà vợ kinh doanh, lúc ly dị phải ra đi tay trắng vì nhà vợ bảo tôi chỉ là thằng ăn bám.
5 năm làm dâu, người phụ nữ vỡ òa hạnh phúc vì quyết định của bố chồngTâm sự - 1 ngày trước
Nhờ quyết định bất ngờ của bố chồng mà suốt kỳ nghỉ vừa qua, tôi được ngồi bên mâm cơm nóng hổi mẹ ruột nấu, được hít hà hương hoa hồng nở rộ, được thấy bố mẹ rạng rỡ vui đùa cùng cháu.
Nỗi bi thương của cặp vợ chồng già dịp Vu Lan báo hiếuTâm sự - 1 ngày trước
GĐXH – Ngày các con trở về, không một nén nhang thắp cho tổ tiên, không một câu hỏi thăm sức khỏe mà chỉ là những hành động khiến ông bà đau đớn khôn nguôi.
Con gái dứt khoát ra ở trọ, mẹ chồng lo sợ vợ chồng con trai quay về để làm việc nàyTâm sự - 2 ngày trước
GĐXH - Vừa về đến cổng, mẹ chồng tôi đã chửi chồng tôi là chở em chồng ra khỏi nhà để vợ chồng tôi cướp tài sản của ông bà.
Hàng xóm giàu có, thuê giúp việc lương 15 triệu nhưng ai cũng bỏ đi sau 1-2 tháng, tôi định ứng tuyển thì chồng can ngăn kịch liệtTâm sự - 2 ngày trước
Biết rõ hoàn cảnh, tôi vẫn nghĩ mình có thể chịu được.
Vợ tiêu hết 31 triệu/tháng trong khi tổng thu nhập chỉ 30 triệu, chồng hốt hoảng nhìn lại căn nhà thì ngã ngửaTâm sự - 2 ngày trước
Chồng cho rằng nên tiết kiệm để phòng cho tương lai, còn vợ thì nghĩ kiếm được tiền thì phải tiêu chứ khư khư giữ chỉ có khổ.
Chồng ngoại tình, tôi đau đớn nhưng vẫn quyết định tha thứ vì một người đặc biệtTâm sự - 2 ngày trước
GĐXH – Tha thứ cho chồng ngoại tình không phải là chuyện dễ dàng đối với bất kỳ người phụ nữ nào. Nhưng tôi đã có quyết định của riêng mình.
Đưa con đi chơi dịp nghỉ lễ, tôi sốc với hành động của chồng với người phụ nữ lạ ở trung tâm thương mạiTâm sự - 2 ngày trước
GĐXH – Cảnh tượng ấy như cái tát giáng thẳng vào lòng tự trọng và cuộc hôn nhân của tôi…
Vừa thay bộ váy cưới, mẹ chồng dúi ngay cho tôi cuốn sổ tiết kiệm và một lời nhắn ám ảnhTâm sự - 3 ngày trước
Trong giây lát, tôi không hiểu nổi bà đang ám chỉ điều gì.
Trong bữa cơm, bố chồng bất ngờ hỏi một câu khiến tôi nghẹn ngào không nuốt nổiTâm sự
Câu hỏi khiến tôi lặng người, tay run run suýt làm rơi đũa.