MS 1079: Gánh nặng chồng chất trên vai người phụ nữ góa bụa đang nuôi con nhỏ và mẹ chồng già yếu trong căn nhà dột nát

Con đường đất dẫn vào thôn 5 Khe Lếch, xã Hưng Khánh, tỉnh Lào Cai hun hút giữa núi đồi. Phía cuối con đường ấy là căn nhà cũ kỹ đã xuống cấp trầm trọng mà cả gia đình chị Nhài đang gắng gượng sống trong bệnh tật.

Căn nhà ấy cột gỗ mục, xà nhà ọp ẹp, mái lợp loang lổ vết dột. Mỗi khi mưa xuống, nước tạt vào vách, chảy tràn nền. Có những đêm mưa lớn, ba bà cháu phải ôm nhau sang nhà hàng xóm ngủ nhờ vì không dám ở lại. "Mưa to là tôi thức trắng, chỉ sợ nhà đổ, không biết mẹ già và con nhỏ bấu víu vào đâu…", chị Nhài nghẹn ngào.

Chị Nhài bên căn nhà đã xuống cấp trầm trọng. Ảnh BN

Ít ai biết phía sau dáng vẻ lặng lẽ ấy là chuỗi ngày dài đầy mất mát. Năm 2024, chồng chị Nhài qua đời sau thời gian chống chọi bệnh nặng, để lại khoản nợ và gánh nặng mưu sinh.

Từ ngày đó, một mình chị Nhài gắng gượng nuôi con gái Hà Hồng Nhung (lớp 3) và chăm mẹ chồng tuổi cao, đau yếu. Nguồn sống duy nhất là đồng lương công nhân phơi măng khoảng 6–7 triệu đồng mỗi tháng. Số tiền ấy hằng tháng, chị chắt bóp sinh hoạt, tiền học, thuốc thang… chẳng thấm vào đâu.

Ngày nào cũng vậy, sáng chị đưa con đến trường rồi vội vã vào ca. Chiều muộn, khi bạn bè được đón về, bé Nhung lại lặng lẽ đi bộ vào xưởng, ngồi nép một góc chờ mẹ tan ca. Hình ảnh ấy khiến ai nấy đều xót xa.

Với cô bé lớp 3, ước mơ chỉ giản dị là có một mái nhà không dột, một góc nhỏ để học bài, không còn phải chạy đi trú nhờ mỗi đêm mưa.

Những điều tưởng như bình thường, với gia đình chị Nhài lại là điều xa xỉ. Bởi sau khi lo từng bữa ăn, việc sửa hay dựng lại nhà gần như vượt quá khả năng.

Những chiếc cột gỗ đã mục, xà nhà xuống cấp nghiêm trọng, nguy cơ sụp đổ bất cứ lúc nào. Ảnh BN

Theo ông Vi Việt Trung, Chủ tịch Công đoàn xã Trấn Yên, hoàn cảnh chị Nhài thuộc diện đặc biệt khó khăn. Công đoàn địa phương đang đề xuất hỗ trợ xây dựng, nhưng nguồn lực còn hạn chế nên cần sự chung tay của cộng đồng.

"Gia đình rất cần sự chung tay của cộng đồng. Một mái nhà kiên cố lúc này không chỉ là chỗ ở, mà là điểm tựa để ba bà cháu tiếp tục cuộc sống", ông Trung chia sẻ.

Người phụ nữ góa bụa gồng gánh con nhỏ và mẹ già chỉ mong có được nơi ở an toàn

Mọi sự giúp đỡ gia đình chị Nhài - Mã số 1079 xin gửi về: 1. Chị Hà Thị Nhài ở thôn 5 Khe Lếch, xã Hưng Khánh, tỉnh Lào Cai. 2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.suckhoedoisong.vn. Đề gửi: Mã số 1079 3. Ủng hộ trực tiếp Chương trình "Vòng tay Nhân ái" tại tòa soạn Báo Sức khỏe và Đời sống. Địa chỉ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội. Đề gửi: Mã số 1079 Mọi thắc mắc, xin gửi tới email phuongthuangdxh@gmail.com. Điện thoại: 0975839126/0356130459 4. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 113.000.000.282. 5. Ủng hộ USD qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 118.000.202.194 (USD) Đề gửi Mã Số 1079

Gia Minh