MS 1083: Xót xa hoàn cảnh nam sinh lớp 8 mất bố vì ung thư, giờ lại nguy kịch vì xuất huyết não sau tai nạn bất ngờ

Trong căn phòng bệnh Khoa Phẫu thuật thần kinh 2 (Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức), em Quách Quang Liêm nằm lặng lẽ trên giường bệnh với những thiết bị gắn đầy cơ thể. Những cơn đau đầu thi thoảng kéo đến khiến cậu bé lớp 8 phải nhăn mặt chịu đựng.

Ngồi bên cạnh con, người mẹ gầy gò gần như thức trắng nhiều đêm, đứng ngồi không yên vì nỗi sợ mất đi thêm một người thân. Chuỗi ngày căng thẳng, lo âu khiến đôi mắt chị Hoàng Thị Hạnh – mẹ của Liêm thâm quầng. Chỉ trong thời gian ngắn, tai họa liên tiếp đổ xuống gia đình nhỏ đã khiến chị lao đao cả về thể chất lẫn tinh thần.

Năm 2024, chồng chị Hạnh qua đời sau 2 năm chống chọi với ung thư phổi. Từ đó, một mình chị gồng gánh nuôi 3 người con đang tuổi ăn học bằng đồng lương công nhân ít ỏi. Niềm an ủi lớn nhất với chị là các con luôn ngoan ngoãn, chăm chỉ.

Em Liêm đang phải điều trị vì xuất huyết nội sọ tại não thất sau tai nạn

Theo gia đình, tai nạn của Liêm xảy ra trong lúc sinh hoạt. Sau cú va đập mạnh vào đầu, Liêm bất ngờ đau đầu dữ dội, buồn nôn rồi lên cơn co giật. Gia đình vội đưa em đi cấp cứu. Vào viện, các bác sĩ chẩn đoán Liêm bị xuất huyết nội sọ tại não thất. Tổn thương này có thể để lại di chứng nếu không được cấp cứu và theo dõi sát sao.

Khi nhập viện tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, chỉ số Glasgow của bệnh nhân ở mức 10 điểm. Hiện Liêm đang được điều trị nội khoa, dùng thuốc giảm đau, chống co giật, giãn mạch và phục hồi chức năng. Dù tình trạng tạm ổn định, các bác sĩ cho biết bệnh nhân vẫn cần tiếp tục theo dõi sát để phòng biến chứng.

Chị Hạnh gần như không rời mắt khỏi con trai. Mỗi khi Liêm nhăn mặt vì đau đầu, chị lại lặng lẽ quay đi lau nước mắt. "Bố cháu mất chưa lâu, giờ cháu lại thế này. Tôi sợ mình không lo được cho các con thì con…", chị ngập ngừng nói rồi chỉ biết nắm lấy tay con.

Chị Hạnh cho biết thêm, Liêm vốn ngoan ngoãn, học khá và sống tình cảm. "Ngày thường, sau mỗi giờ đi học về, cháu thường phụ mẹ việc nhà. Tôi lo lắm, con vẫn còn những cơn đau đầu kéo dài. Giờ cháu nằm đây phải nghỉ học, lại đúng lúc thi cuối kỳ, chỉ mong con khỏe lại để được đi học như trước", chị nói rồi quay mặt lau nước mắt.

Mấy năm nay, mẹ con chị Hạnh nương tựa vào nhau trong cảnh túng thiếu sau thời gian dài chật vật chạy chữa bệnh cho chồng. Nay lại thêm con trai nhập viện khiến kinh tế gia đình càng thêm kiệt quệ. Để có tiền chữa trị ban đầu cho con, chị Hạnh đã phải vay mượn họ hàng, người quen khoảng 30 triệu đồng. Nguồn thu nhập duy nhất của gia đình cũng tạm ngưng khi chị phải nghỉ việc chăm con.

Ở quê nhà, hai chị gái của Liêm vẫn đang tuổi đi học, cuộc sống thiếu trước hụt sau. Những khoản viện phí, thuốc men và sinh hoạt nơi bệnh viện đang trở thành gánh nặng vượt quá khả năng của gia đình chị Hạnh.

Cậu học sinh lớp 8 này đang cần sự trợ giúp của cộng đồng để điều trị, sớm được quay lại trường

Theo các bác sĩ tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, bệnh nhân cần tiếp tục theo dõi và điều trị để hạn chế biến chứng thần kinh sau xuất huyết não. Trong khi đó, hoàn cảnh gia đình đã gần như kiệt quệ sau nhiều biến cố liên tiếp. Niềm mong mỏi lớn nhất của gia đình chị Hạnh lúc này là con được điều trị đầy đủ để sớm khỏe lại, quay trở lại trường học.

Hơn lúc nào hết, sự giúp đỡ của cộng đồng lúc này là nguồn động viên lớn giúp gia đình em sớm vượt qua khó khăn, để Liêm có thêm cơ hội hồi phục và tiếp tục con đường học tập còn dang dở.

Mọi sự giúp đỡ gia đình chị Hoàng Thị Hạnh - Mã số 1083 xin gửi về: 1. Chị Hoàng Thị Hạnh ở thôn Tê, xã Mỹ Thái, tỉnh Bắc Ninh 2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.suckhoedoisong.vn. Đề gửi: Mã số 1083 3. Ủng hộ trực tiếp Chương trình "Vòng tay Nhân ái" tại tòa soạn Báo Sức khỏe và Đời sống. Địa chỉ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội. Đề gửi: Mã số 1083 Mọi thắc mắc, xin gửi tới email phuongthuangdxh@gmail.com. Điện thoại: 0975839126/0362014460 4. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 113.000.000.282. 5. Ủng hộ USD qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 118.000.202.194 (USD) Đề gửi Mã Số 1083



