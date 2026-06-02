MS 1087: Xót xa trước thân hình ‘không trọn vẹn’ của người đàn ông dân tộc Thái, giờ lại bế tắc vì không tiền chạy chữa bệnh
GĐXH - Sinh ra với dị tật cột sống bẩm sinh, anh Quàng Văn Hảo, 36 tuổi, người dân tộc Thái đã phải sống chung với bệnh tật suốt nhiều năm. Sức khỏe nay anh suy yếu khi mắc thêm bệnh, trong khi gia đình khó khăn, không đủ chi phí chạy chữa.
Anh Quàng Văn Hảo ở Bản Đông, xã Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên. Hiện anh đang được điều trị tại Khoa Phẫu thuật tiết niệu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Theo các bác sĩ, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng tiểu buốt, tiểu khó, nước tiểu đục, xuất hiện khối vùng bẹn trái, đau tức vùng hạ vị. Qua thăm khám lâm sàng và thực hiện các xét nghiệm cần thiết, các bác sĩ chẩn đoán anh Hảo mắc sỏi bàng quang và thoát vị bẹn.
Hiện bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật lấy sỏi bàng quang, sau đó tiếp tục đánh giá để thực hiện phẫu thuật thoát vị bẹn. Quá trình điều trị được dự báo sẽ kéo dài và phát sinh nhiều chi phí.
Với người đàn ông 36 tuổi mang dị tật bẩm sinh này, hành trình chữa bệnh chưa khi nào là dễ dàng.
Theo chia sẻ của gia đình, anh Hảo khi sinh ra đã bị dị tật cột sống bẩm sinh. Cũng vì vậy mà từ nhỏ đến nay, việc đi lại, lao động và sinh hoạt của anh đều rất khó khăn. Anh không thể lao động tạo thu nhập, mọi sinh hoạt đều phải nhờ vào sự chăm sóc của người thân.
Khó khăn càng chồng chất khi gia đình anh Hảo thuộc diện đặc biệt khó khăn tại địa phương. Anh Hảo không có bố từ nhỏ. Một mình mẹ anh - bà Quảng Thị Mung tảo tần sớm hôm, làm đủ mọi việc để nuôi hai con khôn lớn. Ngoài những ngày làm đồng ruộng, chăm sóc con, bà còn nhận may quần áo thuê để có thêm thu nhập.
Mẹ anh Hảo nay tuổi ngày một cao, sức khỏe giảm sút. Thế nhưng với anh Hảo, người mẹ già yếu ấy vẫn là chỗ dựa chính. Ngoài việc mưu sinh, bà còn phải thường xuyên chăm sóc con trai đau yếu nên nguồn thu nhập vốn đã ít ỏi càng thêm eo hẹp.
Em trai của anh Hảo đã đi làm nhưng công việc không ổn định, thu nhập bấp bênh nên cũng không hỗ trợ được nhiều cho gia đình. Những ngày gần đây, khi anh Hảo đau ốm thường xuyên, mẹ anh đã phải chạy vạy vay mượn khắp nơi được 50 triệu đồng để lo chi phí điều trị. Với nhiều gia đình, số tiền này có thể chưa quá lớn, nhưng với hoàn cảnh của nhà anh Hảo, đó là khoản nợ đã vượt quá khả năng chi trả.
"Bệnh tình của anh Hảo diễn biến ngày càng phức tạp. Dự kiến việc điều trị sẽ còn phải kéo dài. Chi phí phẫu thuật và chăm sóc hậu phẫu vẫn là gánh nặng lớn nên mong mọi người giúp đỡ cho gia đình anh", cán bộ Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức chia sẻ.
Gia đình anh Hảo đang đứng trước nhiều bế tắc. Mong qua sự kết nối của báo chí, gia đình anh sẽ nhận được sự trợ giúp từ những tấm lòng hảo tâm, bạn đọc gần xa để có thêm điều kiện điều trị bệnh, giảm bớt gánh nặng cho người mẹ vùng cao Điện Biên đã nhiều năm vất vả chăm sóc con.
Mọi sự giúp đỡ gia đình anh Hảo - Mã số 1087 xin gửi về:
1. Anh Quàng Văn Hảo ở Bản Đông, xã Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên.
2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.suckhoedoisong.vn. Đề gửi: Mã số 1087
3. Ủng hộ trực tiếp Chương trình "Vòng tay Nhân ái" tại tòa soạn Báo Sức khỏe và Đời sống. Địa chỉ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội. Đề gửi: Mã số 1087
Mọi thắc mắc, xin gửi tới email phuongthuangdxh@gmail.com. Điện thoại: 0975839126
4. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 113.000.000.282.
5. Ủng hộ USD qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 118.000.202.194 (USD)
Đề gửi Mã Số 1087
