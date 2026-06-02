MS 1087: Xót xa trước thân hình ‘không trọn vẹn’ của người đàn ông dân tộc Thái, giờ lại bế tắc vì không tiền chạy chữa bệnh

Thứ ba, 13:54 02/06/2026 | Vòng tay nhân ái
GĐXH - Sinh ra với dị tật cột sống bẩm sinh, anh Quàng Văn Hảo, 36 tuổi, người dân tộc Thái đã phải sống chung với bệnh tật suốt nhiều năm. Sức khỏe nay anh suy yếu khi mắc thêm bệnh, trong khi gia đình khó khăn, không đủ chi phí chạy chữa.

Anh Quàng Văn Hảo ở Bản Đông, xã Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên. Hiện anh đang được điều trị tại Khoa Phẫu thuật tiết niệu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Theo các bác sĩ, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng tiểu buốt, tiểu khó, nước tiểu đục, xuất hiện khối vùng bẹn trái, đau tức vùng hạ vị. Qua thăm khám lâm sàng và thực hiện các xét nghiệm cần thiết, các bác sĩ chẩn đoán anh Hảo mắc sỏi bàng quang và thoát vị bẹn.

Hiện bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật lấy sỏi bàng quang, sau đó tiếp tục đánh giá để thực hiện phẫu thuật thoát vị bẹn. Quá trình điều trị được dự báo sẽ kéo dài và phát sinh nhiều chi phí.

Với người đàn ông 36 tuổi mang dị tật bẩm sinh này, hành trình chữa bệnh chưa khi nào là dễ dàng.

Theo chia sẻ của gia đình, anh Hảo khi sinh ra đã bị dị tật cột sống bẩm sinh. Cũng vì vậy mà từ nhỏ đến nay, việc đi lại, lao động và sinh hoạt của anh đều rất khó khăn. Anh không thể lao động tạo thu nhập, mọi sinh hoạt đều phải nhờ vào sự chăm sóc của người thân.

Anh Hảo bị dị tật từ nhỏ

Khó khăn càng chồng chất khi gia đình anh Hảo thuộc diện đặc biệt khó khăn tại địa phương. Anh Hảo không có bố từ nhỏ. Một mình mẹ anh - bà Quảng Thị Mung tảo tần sớm hôm, làm đủ mọi việc để nuôi hai con khôn lớn. Ngoài những ngày làm đồng ruộng, chăm sóc con, bà còn nhận may quần áo thuê để có thêm thu nhập.

Mẹ anh Hảo nay tuổi ngày một cao, sức khỏe giảm sút. Thế nhưng với anh Hảo, người mẹ già yếu ấy vẫn là chỗ dựa chính. Ngoài việc mưu sinh, bà còn phải thường xuyên chăm sóc con trai đau yếu nên nguồn thu nhập vốn đã ít ỏi càng thêm eo hẹp.

Căn nhà nhỏ này của mẹ con anh Hảo ở cũng được dựng lên từ sự giúp đỡ của Hội Chữ thập đỏ. Ảnh: GDCC

Em trai của anh Hảo đã đi làm nhưng công việc không ổn định, thu nhập bấp bênh nên cũng không hỗ trợ được nhiều cho gia đình. Những ngày gần đây, khi anh Hảo đau ốm thường xuyên, mẹ anh đã phải chạy vạy vay mượn khắp nơi được 50 triệu đồng để lo chi phí điều trị. Với nhiều gia đình, số tiền này có thể chưa quá lớn, nhưng với hoàn cảnh của nhà anh Hảo, đó là khoản nợ đã vượt quá khả năng chi trả.

"Bệnh tình của anh Hảo diễn biến ngày càng phức tạp. Dự kiến việc điều trị sẽ còn phải kéo dài. Chi phí phẫu thuật và chăm sóc hậu phẫu vẫn là gánh nặng lớn nên mong mọi người giúp đỡ cho gia đình anh", cán bộ Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức chia sẻ.

Mẹ con anh Hảo đang rất cần sự chung tay của cộng đồng

Gia đình anh Hảo đang đứng trước nhiều bế tắc. Mong qua sự kết nối của báo chí, gia đình anh sẽ nhận được sự trợ giúp từ những tấm lòng hảo tâm, bạn đọc gần xa để có thêm điều kiện điều trị bệnh, giảm bớt gánh nặng cho người mẹ vùng cao Điện Biên đã nhiều năm vất vả chăm sóc con.

Mọi sự giúp đỡ gia đình anh Hảo - Mã số 1087 xin gửi về:

1. Anh Quàng Văn Hảo ở Bản Đông, xã Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên.

2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.suckhoedoisong.vn. Đề gửi: Mã số 1087

3. Ủng hộ trực tiếp Chương trình "Vòng tay Nhân ái" tại tòa soạn Báo Sức khỏe và Đời sống. Địa chỉ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội. Đề gửi: Mã số 1087

Mọi thắc mắc, xin gửi tới email phuongthuangdxh@gmail.com. Điện thoại: 0975839126

4. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 113.000.000.282.

5. Ủng hộ USD qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 118.000.202.194 (USD)

Đề gửi Mã Số 1087

GĐXH - 16 năm qua, chị Đặng Thị Tuyết gần như chưa từng rời con nửa bước. Người mẹ ấy sống quanh chiếc giường nhỏ của con trai bại não – nơi tiếng những tiếng giao tiếp ú ớ, yếu ớt thay cho lời gọi "Mẹ ơi" ngày một ít dần.

GĐXH - Người phụ nữ nghèo, bệnh tật xúc động gửi lời cảm ơn đến những tấm lòng hảo tâm đã giúp gia đình bà có tiền chạy chữa cho chồng trong những ngày cuối đời, đồng thời lo chu toàn tang sự sau khi ông qua đời.

GĐXH - "Mẹ bảo bác sĩ cho con một liều chết não rồi gửi nội tạng con vào bệnh viện, ai cần thì hiến cho người ta…". Nỗi tuyệt vọng của cậu bé 15 tuổi mắc ung thư ở Thanh Hóa ấy đang cần sự sẻ chia từ cộng đồng.

GĐXH – Bị tai nạn giao thông, chàng trai 15 tuổi dân tộc H'Mông bị chấn thương sọ não. Gia đình quá nghèo đã kiệt quệ, không thể xoay nổi 40 triệu đồng để chạy chữa cho con.

GĐXH – Chưa nguôi nỗi đau bố qua đời vì ung thư, em Quách Quang Liêm ở thôn Tê, xã Mỹ Thái, tỉnh Bắc Ninh giờ lại đối diện với tình trạng xuất huyết não, phải nhập viện cấp cứu do tai nạn bất ngờ. Mẹ của em hiện đã kiệt quệ cả về tinh thần và vật chất vì phải chạy vạy vay mượn chữa bệnh cho con.

GĐXH – Vào viện trong tình trạng nhiễm khuẩn tiết niệu nặng do sỏi thận, niệu quản trên nền suy giảm trí tuệ do di chứng chất độc da cam, việc điều trị của anh Thắng còn kéo dài. Người mẹ già rơi vào cảnh kiệt quệ, cần 30 triệu đồng để cứu con.

GĐXH – Bé Mò Minh Tiến bị ngã dẫn đến chấn thương sọ não, đã phải trải qua ca phẫu thuật để giữ lại mạng sống. Sau nhiều tháng điều trị, vết mổ chưa lành, gia đình lại kiệt quệ kinh tế sau vài tháng chạy chữa cho con.

GĐXH – Chỉ trong vòng nửa năm, bé Hồ Xuân Mạnh (11 tuổi, quê Nghệ An) đã phải giành giật sự sống với 6 lần phẫu thuật. Hành trình chữa bệnh đầy ám ảnh, người mẹ đơn thân cũng cạn kiệt kinh tế, cầu xin sự giúp đỡ từ cộng đồng.

GĐXH – Chồng mất vì bệnh nặng, một mình nuôi con nhỏ và chăm mẹ chồng già yếu, chị Hà Thị Nhài (SN 1983), đang sống trong căn nhà dột nát, chực đổ sập. Trước mùa mưa bão, điều chị mong mỏi nhất chỉ là một mái nhà đủ vững để ba bà cháu có nơi nương thân.

GĐXH – Hơn 13 năm mang trong mình căn bệnh u não, hai lần bước vào phòng mổ, người phụ nữ nghèo ấy đã phải bán cả nhà và ruộng để giành giật sự sống. Giờ đây, không còn nơi ở ổn định, không còn khả năng lao động, người phụ nữ đơn thân đang rơi vào cảnh bế tắc, rất cần sự giúp đỡ.

GĐXH – Cùng một lúc bố mẹ chồng đều bị tai biến mạch máu não và con trai bị ung thư máu đã khiến gia đình chị Nguyễn Thị Nga ở Thái Nguyên rơi vào cảnh kiệt quệ. Với sự chung tay của cộng đồng, gia đình chị đã vơi đi phần nào khó khăn.

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
