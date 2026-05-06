MS 1082: Người mẹ già kiệt quệ về kinh tế mong có 30 triệu đồng để cứu con
GĐXH – Vào viện trong tình trạng nhiễm khuẩn tiết niệu nặng do sỏi thận, niệu quản trên nền suy giảm trí tuệ do di chứng chất độc da cam, việc điều trị của anh Thắng còn kéo dài. Người mẹ già rơi vào cảnh kiệt quệ, cần 30 triệu đồng để cứu con.
Trong phòng bệnh Khoa Phẫu thuật tiết niệu (Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức), anh Lê Văn Thắng, 30 tuổi ở xã Thanh Oai, Hà Nội nằm co mình mỗi khi cơn đau thắt lưng ập đến. Ánh mắt ngơ ngác, phản ứng chậm chạp khiến việc giao tiếp của anh trở nên vô cùng khó khăn.
Không giống những bệnh nhân khác, anh không thể diễn đạt rõ cảm giác của mình. Di chứng suy giảm trí tuệ khiến mọi phản ứng của anh chậm chạp, những tiếng ú ớ đứt quãng.
Bên giường bệnh, bà Lê Thị Thuận - mẹ anh Thắng, ở cái tuổi lẽ ra được nghỉ ngơi vẫn lặng lẽ chăm con. Mái tóc bạc, đôi mắt thấm mệt vì những đêm dài mất ngủ, bà Thuận bất lực nhìn con đau đớn mà không biết bấu víu vào đâu để tiếp tục hành trình chữa trị.
Theo các bác sĩ, anh Thắng bị sỏi thận – niệu quản bên phải kèm nhiễm khuẩn đường tiết niệu nặng. Bệnh nhân có chỉ định phẫu thuật nội soi lấy sỏi, tuy nhiên do tình trạng nhiễm trùng và bệnh lý nền phức tạp, quá trình điều trị cần kéo dài, phải điều trị nội khoa tích cực trước khi can thiệp.
Hoàn cảnh gia đình bà Thuận vốn đã khó khăn. Chồng bỏ đi từ lâu, một mình bà nuôi con bệnh tật. Nguồn thu nhập duy nhất là khoản trợ cấp khoảng 3 triệu đồng mỗi tháng, chỉ đủ trang trải cuộc sống tối thiểu.
Từ khi anh Thắng đổ bệnh, gia đình phải vay mượn khắp nơi để có tiền tạm ứng viện phí. Các khoản chi cho thuốc men, điều trị và sinh hoạt trong thời gian nằm viện đều là tiền vay, chưa biết khi nào có thể trả được.
Các bác sĩ cho biết, bệnh tình của anh Thắng còn kéo dài khiến chi phí điều trị tiếp tục phát sinh, trong khi khả năng chi trả của gia đình gần như không còn. Những khoản nợ cũ chưa kịp thanh toán, nay lại chồng chất thêm.
"Con tôi bệnh tật từ nhỏ, giờ lại thêm bệnh này, nhưng không biết lấy đâu ra tiền để chữa tiếp. Tôi già rồi, không làm ra tiền, chỉ sợ không lo được cho con nữa. Có chỗ nào vay được tôi cũng đã gõ cửa hết rồi…", bà Thuận nghẹn ngào.
Theo Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, bệnh nhân bị suy giảm, chậm phát triển trí tuệ do di chứng chất độc da cam. Hiện tình trạng nhiễm khuẩn nặng, bệnh nhân cần điều trị tích cực trước khi phẫu thuật và tiếp tục theo dõi lâu dài để tránh biến chứng.
Trong căn phòng bệnh, bà vẫn ngày đêm túc trực, đôi mắt trũng sâu vì thiếu ngủ. Người mẹ ấy chỉ mong có khoảng 30 triệu đồng để tiếp tục điều trị cho con.
Sự chung tay của cộng đồng lúc này không chỉ giúp anh Thắng có cơ hội được chữa trị, mà còn là điểm tựa để người mẹ già tiếp tục hành trình giành lại sự sống cho con trong những ngày tháng phía trước.
Mọi sự giúp đỡ gia đình bà Lê Thị Thuận - Mã số 1082 xin gửi về:
1. Bà Lê Thị Thuận ở xã Thanh Oai, Hà Nội
2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.suckhoedoisong.vn. Đề gửi: Mã số 1082
3. Ủng hộ trực tiếp Chương trình "Vòng tay Nhân ái" tại tòa soạn Báo Sức khỏe và Đời sống. Địa chỉ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội. Đề gửi: Mã số 1082
Mọi thắc mắc, xin gửi tới email phuongthuangdxh@gmail.com. Điện thoại: 0975839126/0853677696
4. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 113.000.000.282.
5. Ủng hộ USD qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 118.000.202.194 (USD)
Đề gửi Mã Số 1082
