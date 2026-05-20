MS 1085: Xót xa trước nỗi tuyệt vọng của cậu bé 15 tuổi mắc ung thư ở Thanh Hóa
GĐXH - “Mẹ bảo bác sĩ cho con một liều chết não rồi gửi nội tạng con vào bệnh viện, ai cần thì hiến cho người ta…”. Nỗi tuyệt vọng của cậu bé 15 tuổi mắc ung thư ở Thanh Hóa ấy đang cần sự sẻ chia từ cộng đồng.
Cú sốc lớn với gia đình
Câu nói của Đặng Đăng Dương – con trai chị Hoàng Thị Lệ (SN 1986, ở thôn Xuân Quan, xã Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa) khiến người mẹ và những người xung quanh đau đến nghẹn lòng. Cậu bé đang từng ngày chống chọi với căn bệnh ung thư vòm họng.
Ở tuổi đáng ra được cắp sách tới trường, vui chơi cùng bạn bè, Dương giờ gắn liền với bệnh viện, thuốc men và những cơn đau kéo dài tưởng chừng không dứt. Trong phòng điều trị tại Bệnh viện Phổi Trung ương, cậu bé gầy gò thường co người chịu đựng những cơn đau buốt khắp cơ thể. Mỗi lần con nhăn mặt vì đau, chị Lệ chỉ biết quay đi lau nước mắt.
Theo chia sẻ của chị Lệ, Dương bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu bất thường từ cuối năm 2024. Thời điểm đó, em bị sốt kéo dài, sụt cân nhanh và thường xuyên chảy máu cam. Có những hôm máu chảy nhiều khiến gia đình hoảng sợ, phải đưa con ra Hà Nội thăm khám.
Tuy nhiên, bệnh vẫn chưa được phát hiện. Chỉ đến khi đầu gối của Dương bất ngờ sưng to, đau nhức kéo dài, gia đình tiếp tục đưa em đi kiểm tra chuyên sâu. Và trong đợt điều trị thêm về viêm mũi, bác sĩ phát hiện một khối u bất thường ở vùng vòm họng. Kết quả sinh thiết sau đó xác định Dương mắc ung thư vòm họng giai đoạn 4.
Cú sốc quá lớn khiến cả gia đình suy sụp. Sau đó, Dương được chuyển tới Bệnh viện K cơ sở Tân Triều để điều trị. Suốt nhiều tháng, cậu bé đã trải qua 11 đợt hóa trị cùng 15 buổi xạ trị. Thế nhưng bệnh tình không thuyên giảm mà ngày càng nặng hơn. Hiện Dương được chuyển sang Bệnh viện Phổi Trung ương để điều trị duy trì.
Sức khỏe của Dương ngày một suy yếu, cơ thể gầy rộc, nhiều thời điểm không còn đủ sức tiếp tục xạ trị. Chứng kiến con trai đau đớn từng ngày, chị Lệ không giấu nổi nghẹn ngào. Có lúc, Dương tuyệt vọng đến mức nói với mẹ: "Mẹ bảo bác sĩ cho con một liều chết não rồi gửi nội tạng con vào bệnh viện, ai cần thì hiến cho người ta".
"Con sợ tốn tiền của bố mẹ, sợ làm khổ cả nhà…", chị Lệ bật khóc khi nhắc lại lời con trai.
Biến cố dồn dập, tài sản lần lượt ra đi
Không chỉ kiệt quệ về tinh thần, gia đình Dương hiện lâm vào bế tắc khi chi phí điều trị vượt quá khả năng chi trả. Từ ngày con phát hiện bệnh, vợ chồng chị Lệ đã đưa con đi điều trị tại 7 bệnh viện khác nhau, vay mượn khắp nơi để có tiền chữa bệnh. Những tài sản đáng giá trong nhà cũng lần lượt bán đi.
Chị Lệ là giáo viên mầm non với thu nhập khoảng 8 triệu đồng mỗi tháng. Chồng chị, anh Đặng Đình Thao (SN 1986), làm lao động tự do, công việc bốc vác thuê bấp bênh theo ngày.
Ngoài Dương, vợ chồng chị còn hai người con đang tuổi ăn học. Người con lớn học lớp 11, bé út sinh năm 2022 cũng thường xuyên đau ốm. Đáng lo hơn, hai người con còn lại của anh chị gần đây cũng được phát hiện mắc bệnh tan máu bẩm sinh.
Biến cố dồn dập khiến gia đình nhỏ gần như gục ngã. Hiện để duy trì sự sống, Dương vẫn cần sử dụng nhiều loại thuốc ngoài danh mục bảo hiểm y tế với chi phí rất cao. Trong khi đó, vợ chồng chị Lệ đã cạn kiệt khả năng xoay xở, không biết bấu víu vào đâu ngoài sự giúp đỡ từ cộng đồng.
Theo xác nhận của ông Đặng Đình Nhân, Trưởng thôn Xuân Quan, gia đình chị Lệ và anh Thao thuộc diện khó khăn tại địa phương. Từ khi Dương phát hiện bệnh, gia đình phải vay mượn khắp nơi để chạy chữa cho em, đến nay gần như không còn khả năng xoay xở.
Trước hoàn cảnh đặc biệt thương tâm của cậu bé 15 tuổi, gia đình rất mong nhận được sự chung tay hỗ trợ từ các nhà hảo tâm để Dương có thêm cơ hội tiếp tục điều trị và giữ sự sống.
Mọi sự giúp đỡ gia đình em Đăng Dương - Mã số 1085 xin gửi về:
1. Chị Hoàng Thị Lệ (SN 1986, ở thôn Xuân Quan, xã Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa)
2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.suckhoedoisong.vn. Đề gửi: Mã số 1085
3. Ủng hộ trực tiếp Chương trình "Vòng tay Nhân ái" tại tòa soạn Báo Sức khỏe và Đời sống. Địa chỉ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội. Đề gửi: Mã số 1085
Mọi thắc mắc, xin gửi tới email phuongthuangdxh@gmail.com. Điện thoại: 0975839126/0949048885.
4. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 113.000.000.282.
5. Ủng hộ USD qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 118.000.202.194 (USD)
Đề gửi Mã Số 1085
