MS 1078: Người phụ nữ đơn thân kiệt quệ vì bệnh u não cần sự giúp đỡ

MS 1077: Cha già 80 tuổi chăm con liệt sau đột quỵ trong căn nhà dột nát GĐXH – Sau cơn đột quỵ, anh Phạm Văn Cường (SN 1983) mất hoàn toàn khả năng lao động, nằm liệt giường, một mắt hỏng. Người từng là trụ cột gia đình nay phải sống phụ thuộc vào người cha 80 tuổi ốm yếu. Hai cha con ở xã Thọ Lập, tỉnh Thanh Hóa đang rất cần sự chung tay giúp đỡ.

Đó là hoàn cảnh của chị Trần Thị Lanh (SN 1978) ở An Ninh Đông, xã Nghĩa Lâm, tỉnh Ninh Bình. Chồng chị mất sớm, một mình chị gồng gánh cuộc sống trong lặng lẽ. Những tưởng khó khăn rồi sẽ qua, nhưng biến cố tiếp tục ập đến khi chị phát hiện mắc u não.

Hơn một thập kỷ qua, căn bệnh khiến sức khỏe của chị Lanh ngày một suy yếu. Chị đã hai lần phẫu thuật tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Hai lần bước vào phòng mổ là hai lần chị đánh cược với sự sống. Sức khỏe của chị suy giảm rõ rệt, chi phí điều trị lại ngày một lớn, vượt quá khả năng của một người phụ nữ không chỗ dựa.

Chị Lanh bị u não gần 13 năm, đã qua 2 lần phẫu thuật

Căn bệnh hiện tại khiến người phụ nữ đơn thân này sức khỏe suy yếu, cần tiền để điều trị tiếp

Không còn lựa chọn, chị Lanh lần lượt bán đi căn nhà là chốn nương thân duy nhất của mình. Thời gian gần đây, chị cũng đã phải bán đi mảnh ruộng – nguồn sống của cả nhà để có tiền điều trị bệnh.

Chia sẻ về hoàn cảnh của chị Lanh, chị Vũ Thị Như Hoa – Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Nghĩa Lâm cho biết: "Chị Lanh trước dù mang bệnh trong người nhưng vẫn nghị lực vươn lên cuộc sống. Chị tự lo cuộc sống của bản thân. Nhưng giờ sức khỏe yếu, nhà cửa, ruộng vườn cũng đã hết nên đành phải trở về nương nhờ mẹ già yếu. Sức khỏe yếu dần khiến chị không thể lao động, không có thu nhập, cuộc sống rơi vào bế tắc".

Chị Lanh đã phải bán nhà, bán ruộng về nương nhờ vào mẹ già yếu. Ảnh: Như Hoa

Mỗi ngày trôi qua với chị Lanh là một ngày dài chống chọi với bệnh tật đau đớn và nỗi lo về tương lai mịt mờ phía trước. Không còn tài sản, không còn nguồn thu, hành trình điều trị bệnh phía trước với người phụ nữ đơn thân ấy càng trở nên mong manh.

"Hoàn cảnh của chị Lanh đặc biệt khó khăn khi vừa mang bệnh hiểm nghèo, vừa không còn chỗ dựa kinh tế, mẹ chị cũng đã lớn tuổi. Gia đình chị hiện rất cần sự chung tay của cộng đồng để tiếp tục duy trì việc điều trị" – chị Vũ Thị Như Hoa chia sẻ.

Ở tuổi gần 50, cuộc sống của nhiều người có thể đã ổn định, nhưng với chị Lanh lại phải bắt đầu lại từ con số gần như bằng không – không nhà cửa, không thu nhập, sức khỏe suy kiệt. Chị đang rất cần một điểm tựa lúc này để tiếp tục hành trình giành giật sự sống cho mình.

Mọi sự giúp đỡ chị Trần Thị Lanh - Mã số 1078 xin gửi về: 1. Chị Trần Thị Lanh (SN 1978) ở An Ninh Đông, xã Nghĩa Lâm, tỉnh Ninh Bình 2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.suckhoedoisong.vn. Đề gửi: Mã số 1078 3. Ủng hộ trực tiếp Chương trình "Vòng tay Nhân ái" tại tòa soạn Báo Sức khỏe và Đời sống. Địa chỉ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội. Đề gửi: Mã số 1078 Mọi thắc mắc, xin gửi tới email phuongthuangdxh@gmail.com. Điện thoại: 0975839126 4. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 113.000.000.282. 5. Ủng hộ USD qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 118.000.202.194 (USD) Đề gửi Mã Số 1078



