MS 1078: Người phụ nữ đơn thân kiệt quệ vì bệnh u não cần sự giúp đỡ
GĐXH – Hơn 13 năm mang trong mình căn bệnh u não, hai lần bước vào phòng mổ, người phụ nữ nghèo ấy đã phải bán cả nhà và ruộng để giành giật sự sống. Giờ đây, không còn nơi ở ổn định, không còn khả năng lao động, người phụ nữ đơn thân đang rơi vào cảnh bế tắc, rất cần sự giúp đỡ.
Đó là hoàn cảnh của chị Trần Thị Lanh (SN 1978) ở An Ninh Đông, xã Nghĩa Lâm, tỉnh Ninh Bình. Chồng chị mất sớm, một mình chị gồng gánh cuộc sống trong lặng lẽ. Những tưởng khó khăn rồi sẽ qua, nhưng biến cố tiếp tục ập đến khi chị phát hiện mắc u não.
Hơn một thập kỷ qua, căn bệnh khiến sức khỏe của chị Lanh ngày một suy yếu. Chị đã hai lần phẫu thuật tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Hai lần bước vào phòng mổ là hai lần chị đánh cược với sự sống. Sức khỏe của chị suy giảm rõ rệt, chi phí điều trị lại ngày một lớn, vượt quá khả năng của một người phụ nữ không chỗ dựa.
Không còn lựa chọn, chị Lanh lần lượt bán đi căn nhà là chốn nương thân duy nhất của mình. Thời gian gần đây, chị cũng đã phải bán đi mảnh ruộng – nguồn sống của cả nhà để có tiền điều trị bệnh.
Chia sẻ về hoàn cảnh của chị Lanh, chị Vũ Thị Như Hoa – Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Nghĩa Lâm cho biết: "Chị Lanh trước dù mang bệnh trong người nhưng vẫn nghị lực vươn lên cuộc sống. Chị tự lo cuộc sống của bản thân. Nhưng giờ sức khỏe yếu, nhà cửa, ruộng vườn cũng đã hết nên đành phải trở về nương nhờ mẹ già yếu. Sức khỏe yếu dần khiến chị không thể lao động, không có thu nhập, cuộc sống rơi vào bế tắc".
Mỗi ngày trôi qua với chị Lanh là một ngày dài chống chọi với bệnh tật đau đớn và nỗi lo về tương lai mịt mờ phía trước. Không còn tài sản, không còn nguồn thu, hành trình điều trị bệnh phía trước với người phụ nữ đơn thân ấy càng trở nên mong manh.
"Hoàn cảnh của chị Lanh đặc biệt khó khăn khi vừa mang bệnh hiểm nghèo, vừa không còn chỗ dựa kinh tế, mẹ chị cũng đã lớn tuổi. Gia đình chị hiện rất cần sự chung tay của cộng đồng để tiếp tục duy trì việc điều trị" – chị Vũ Thị Như Hoa chia sẻ.
Ở tuổi gần 50, cuộc sống của nhiều người có thể đã ổn định, nhưng với chị Lanh lại phải bắt đầu lại từ con số gần như bằng không – không nhà cửa, không thu nhập, sức khỏe suy kiệt. Chị đang rất cần một điểm tựa lúc này để tiếp tục hành trình giành giật sự sống cho mình.
Mọi sự giúp đỡ chị Trần Thị Lanh - Mã số 1078 xin gửi về:
1. Chị Trần Thị Lanh (SN 1978) ở An Ninh Đông, xã Nghĩa Lâm, tỉnh Ninh Bình
2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.suckhoedoisong.vn. Đề gửi: Mã số 1078
3. Ủng hộ trực tiếp Chương trình "Vòng tay Nhân ái" tại tòa soạn Báo Sức khỏe và Đời sống. Địa chỉ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội. Đề gửi: Mã số 1078
Mọi thắc mắc, xin gửi tới email phuongthuangdxh@gmail.com. Điện thoại: 0975839126
4. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 113.000.000.282.
5. Ủng hộ USD qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 118.000.202.194 (USD)
Đề gửi Mã Số 1078
MS 1077: Cha già 80 tuổi chăm con liệt sau đột quỵ trong căn nhà dột nátCảnh ngộ - 3 ngày trước
GĐXH – Sau cơn đột quỵ, anh Phạm Văn Cường (SN 1983) mất hoàn toàn khả năng lao động, nằm liệt giường, một mắt hỏng. Người từng là trụ cột gia đình nay phải sống phụ thuộc vào người cha 80 tuổi ốm yếu. Hai cha con ở xã Thọ Lập, tỉnh Thanh Hóa đang rất cần sự chung tay giúp đỡ.
MS 1076: Người đàn ông câm điếc, mất vợ con, kiệt quệ vì bệnh tật chỉ mong có tiền đi viện một lầnCảnh ngộ - 1 tuần trước
GĐXH – Chưa một lần được khám chữa bệnh tử tế, người đàn ông câm điếc chỉ biết âm thầm chịu đựng, chờ đợi một phép màu từ cộng đồng.
MS 1075: Con gái chống chọi bệnh hiểm nghèo gần một thập kỷ, gia đình ở Huế cầu mong sự giúp đỡCảnh ngộ - 2 tuần trước
GĐXH - Gần 10 năm gồng mình chống chọi với bệnh tật, sức khỏe cháu My đã dần suy kiệt. Hành trình chữa bệnh dai dẳng không chỉ bào mòn thể lực em mà còn khiến gia đình rơi vào cảnh khánh kiệt, rất cần sự sẻ chia, giúp đỡ từ cộng đồng để tiếp tục nuôi hy vọng sống.
MS 1074: Bé gái 9 tuổi ở Thái Nguyên bị vùi lấp dưới mái nhà đổ, rất cần sự chung tay cứu giúp của cộng đồngCảnh ngộ - 2 tuần trước
GĐXH - Dông lốc trong đêm không chỉ làm sập một mái nhà, mà còn đẩy một gia đình nghèo ở xã Cao Minh vào cảnh khốn khó cùng cực. Bé gái 9 tuổi bị thương nặng đang điều trị trong bệnh viện, trong khi phía sau em là những mảnh đời chật vật, cần lắm sự chung tay sẻ chia.
MS 1073: Hai mẹ con cùng mắc bệnh tan máu, bé gái 6 tuổi dân tộc cần gấp khoảng 10 triệu đồng phẫu thuậtCảnh ngộ - 2 tuần trước
GĐXH – Phát hiện bệnh Thalassemia từ nhỏ, cô bé 6 tuổi dân tộc Pà Thẻn đang ở thể nặng, cần phẫu thuật cắt lách sớm. Trong hoàn cảnh quá éo le, người mẹ cũng đành bất lực khi không biết xoay xở đâu ra số tiền khoảng 10 triệu đồng để con được phẫu thuật.
MS 1072: Xót xa gia cảnh của nữ sinh lớp 10 nguy kịch vì tai nạn, người mẹ nghèo mong phép màu cho con trở lại trườngCảnh ngộ - 3 tuần trước
GĐXH – Tai nạn bất ngờ đã khiến giấc mơ đến trường của nữ sinh lớp 10 Nguyễn Thị Tuyết (Hải Phòng) bị ngắt quãng. Trên giường bệnh, Tuyết từng ngày giành giật sự sống, trong khi gia đình đang bất lực vì chi phí điều trị vượt quá khả năng.
MS 1071: Lao động trẻ tử nạn nơi xứ người, gia đình nghèo khẩn cầu được đưa con về quê nhàVòng tay nhân ái - 3 tuần trước
GĐXH - Một nam lao động quê Hà Tĩnh sang Nhật Bản với giấc mơ đổi đời, gánh trên vai khoản nợ lớn của gia đình không may tử nạn trong một vụ tai nạn lao động. Sự ra đi đột ngột nơi xứ người không chỉ để lại nỗi đau tột cùng cho cha mẹ già yếu mà còn đẩy gia đình vào cảnh kiệt quệ, không có khả năng đưa thi thể anh về quê.
MS 1070: Thương cảnh người cha mắc bệnh hiểm nghèo mong hai con nhỏ tiếp tục được đến trườngVòng tay nhân ái - 4 tuần trước
GĐXH - Mắc bệnh hiểm nghèo, anh Toán mất dần khả năng lao động, cuộc sống gia đình rơi vào cảnh khó khăn chồng chất. Điều khiến anh trăn trở nhất là tương lai của hai con nhỏ, khi các em vẫn đang tuổi đến trường.
MS 1069: Mồ côi bố, nữ sinh 19 tuổi bị ung thư cần 100 triệu đồng để giữ lại chânVòng tay nhân ái - 1 tháng trước
GĐXH - Khi giấc mơ giảng đường vừa mở ra, nữ sinh 19 tuổi Đinh Yến Như ở Ninh Bình đang phải đối diện với căn bệnh ung thư xương quái ác và nguy cơ mất đi chân trái. Số tiền điều trị lớn là rào cản khiến gia đình em rơi vào bế tắc cần sự trợ giúp từ cộng đồng.
MS 1068: Xót xa cảnh nam sinh lớp 9 người Dao có nguy cơ dang dở giấc mơ đến trường sau tai nạn giao thông vì nhà nghèoVòng tay nhân ái - 1 tháng trước
GĐXH – Tai nạn bất ngờ trên đường từ trường nội trú về nhà khiến nam sinh lớp 9 người Dao bị thương nặng. May mắn giữ được đôi chân, nhưng quá trình điều trị còn dài và em phải đối diện với nhiều ca phẫu thuật. Gia đình nhiều lần xin dừng điều trị vì hoàn cảnh quá khó khăn.
