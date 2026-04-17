MS 1078: Người phụ nữ đơn thân kiệt quệ vì bệnh u não cần sự giúp đỡ

Thứ sáu, 13:35 17/04/2026 | Cảnh ngộ
GĐXH – Hơn 13 năm mang trong mình căn bệnh u não, hai lần bước vào phòng mổ, người phụ nữ nghèo ấy đã phải bán cả nhà và ruộng để giành giật sự sống. Giờ đây, không còn nơi ở ổn định, không còn khả năng lao động, người phụ nữ đơn thân đang rơi vào cảnh bế tắc, rất cần sự giúp đỡ.

Vòng tay nhân ái: Giúp đỡ người phụ nữ đơn thân chữa u não năm 2026 - Ảnh 1.MS 1077: Cha già 80 tuổi chăm con liệt sau đột quỵ trong căn nhà dột nát

Đó là hoàn cảnh của chị Trần Thị Lanh (SN 1978) ở An Ninh Đông, xã Nghĩa Lâm, tỉnh Ninh Bình. Chồng chị mất sớm, một mình chị gồng gánh cuộc sống trong lặng lẽ. Những tưởng khó khăn rồi sẽ qua, nhưng biến cố tiếp tục ập đến khi chị phát hiện mắc u não.

Hơn một thập kỷ qua, căn bệnh khiến sức khỏe của chị Lanh ngày một suy yếu. Chị đã hai lần phẫu thuật tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Hai lần bước vào phòng mổ là hai lần chị đánh cược với sự sống. Sức khỏe của chị suy giảm rõ rệt, chi phí điều trị lại ngày một lớn, vượt quá khả năng của một người phụ nữ không chỗ dựa.

Chị Lanh bị u não gần 13 năm, đã qua 2 lần phẫu thuật

Căn bệnh hiện tại khiến người phụ nữ đơn thân này sức khỏe suy yếu, cần tiền để điều trị tiếp

Không còn lựa chọn, chị Lanh lần lượt bán đi căn nhà là chốn nương thân duy nhất của mình. Thời gian gần đây, chị cũng đã phải bán đi mảnh ruộng – nguồn sống của cả nhà để có tiền điều trị bệnh.

Chia sẻ về hoàn cảnh của chị Lanh, chị Vũ Thị Như Hoa – Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Nghĩa Lâm cho biết: "Chị Lanh trước dù mang bệnh trong người nhưng vẫn nghị lực vươn lên cuộc sống. Chị tự lo cuộc sống của bản thân. Nhưng giờ sức khỏe yếu, nhà cửa, ruộng vườn cũng đã hết nên đành phải trở về nương nhờ mẹ già yếu. Sức khỏe yếu dần khiến chị không thể lao động, không có thu nhập, cuộc sống rơi vào bế tắc".

Chị Lanh đã phải bán nhà, bán ruộng về nương nhờ vào mẹ già yếu. Ảnh: Như Hoa

Mỗi ngày trôi qua với chị Lanh là một ngày dài chống chọi với bệnh tật đau đớn và nỗi lo về tương lai mịt mờ phía trước. Không còn tài sản, không còn nguồn thu, hành trình điều trị bệnh phía trước với người phụ nữ đơn thân ấy càng trở nên mong manh.

"Hoàn cảnh của chị Lanh đặc biệt khó khăn khi vừa mang bệnh hiểm nghèo, vừa không còn chỗ dựa kinh tế, mẹ chị cũng đã lớn tuổi. Gia đình chị hiện rất cần sự chung tay của cộng đồng để tiếp tục duy trì việc điều trị" – chị Vũ Thị Như Hoa chia sẻ.

Ở tuổi gần 50, cuộc sống của nhiều người có thể đã ổn định, nhưng với chị Lanh lại phải bắt đầu lại từ con số gần như bằng không – không nhà cửa, không thu nhập, sức khỏe suy kiệt. Chị đang rất cần một điểm tựa lúc này để tiếp tục hành trình giành giật sự sống cho mình.

Mọi sự giúp đỡ chị Trần Thị Lanh - Mã số 1078 xin gửi về:

1. Chị Trần Thị Lanh (SN 1978) ở An Ninh Đông, xã Nghĩa Lâm, tỉnh Ninh Bình

2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.suckhoedoisong.vn. Đề gửi: Mã số 1078

3. Ủng hộ trực tiếp Chương trình "Vòng tay Nhân ái" tại tòa soạn Báo Sức khỏe và Đời sống. Địa chỉ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội. Đề gửi: Mã số 1078

Mọi thắc mắc, xin gửi tới email phuongthuangdxh@gmail.com. Điện thoại: 0975839126

4. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 113.000.000.282.

5. Ủng hộ USD qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 118.000.202.194 (USD)

Đề gửi Mã Số 1078

Cảnh ngộ - 3 ngày trước

GĐXH – Sau cơn đột quỵ, anh Phạm Văn Cường (SN 1983) mất hoàn toàn khả năng lao động, nằm liệt giường, một mắt hỏng. Người từng là trụ cột gia đình nay phải sống phụ thuộc vào người cha 80 tuổi ốm yếu. Hai cha con ở xã Thọ Lập, tỉnh Thanh Hóa đang rất cần sự chung tay giúp đỡ.

Cảnh ngộ - 1 tuần trước

GĐXH – Chưa một lần được khám chữa bệnh tử tế, người đàn ông câm điếc chỉ biết âm thầm chịu đựng, chờ đợi một phép màu từ cộng đồng.

Cảnh ngộ - 2 tuần trước

GĐXH - Gần 10 năm gồng mình chống chọi với bệnh tật, sức khỏe cháu My đã dần suy kiệt. Hành trình chữa bệnh dai dẳng không chỉ bào mòn thể lực em mà còn khiến gia đình rơi vào cảnh khánh kiệt, rất cần sự sẻ chia, giúp đỡ từ cộng đồng để tiếp tục nuôi hy vọng sống.

Cảnh ngộ - 2 tuần trước

GĐXH - Dông lốc trong đêm không chỉ làm sập một mái nhà, mà còn đẩy một gia đình nghèo ở xã Cao Minh vào cảnh khốn khó cùng cực. Bé gái 9 tuổi bị thương nặng đang điều trị trong bệnh viện, trong khi phía sau em là những mảnh đời chật vật, cần lắm sự chung tay sẻ chia.

Cảnh ngộ - 2 tuần trước

GĐXH – Phát hiện bệnh Thalassemia từ nhỏ, cô bé 6 tuổi dân tộc Pà Thẻn đang ở thể nặng, cần phẫu thuật cắt lách sớm. Trong hoàn cảnh quá éo le, người mẹ cũng đành bất lực khi không biết xoay xở đâu ra số tiền khoảng 10 triệu đồng để con được phẫu thuật.

Cảnh ngộ - 3 tuần trước

GĐXH – Tai nạn bất ngờ đã khiến giấc mơ đến trường của nữ sinh lớp 10 Nguyễn Thị Tuyết (Hải Phòng) bị ngắt quãng. Trên giường bệnh, Tuyết từng ngày giành giật sự sống, trong khi gia đình đang bất lực vì chi phí điều trị vượt quá khả năng.

Vòng tay nhân ái - 3 tuần trước

GĐXH - Một nam lao động quê Hà Tĩnh sang Nhật Bản với giấc mơ đổi đời, gánh trên vai khoản nợ lớn của gia đình không may tử nạn trong một vụ tai nạn lao động. Sự ra đi đột ngột nơi xứ người không chỉ để lại nỗi đau tột cùng cho cha mẹ già yếu mà còn đẩy gia đình vào cảnh kiệt quệ, không có khả năng đưa thi thể anh về quê.

Vòng tay nhân ái - 4 tuần trước

GĐXH - Mắc bệnh hiểm nghèo, anh Toán mất dần khả năng lao động, cuộc sống gia đình rơi vào cảnh khó khăn chồng chất. Điều khiến anh trăn trở nhất là tương lai của hai con nhỏ, khi các em vẫn đang tuổi đến trường.

Vòng tay nhân ái - 1 tháng trước

GĐXH - Khi giấc mơ giảng đường vừa mở ra, nữ sinh 19 tuổi Đinh Yến Như ở Ninh Bình đang phải đối diện với căn bệnh ung thư xương quái ác và nguy cơ mất đi chân trái. Số tiền điều trị lớn là rào cản khiến gia đình em rơi vào bế tắc cần sự trợ giúp từ cộng đồng.

Vòng tay nhân ái - 1 tháng trước

GĐXH – Tai nạn bất ngờ trên đường từ trường nội trú về nhà khiến nam sinh lớp 9 người Dao bị thương nặng. May mắn giữ được đôi chân, nhưng quá trình điều trị còn dài và em phải đối diện với nhiều ca phẫu thuật. Gia đình nhiều lần xin dừng điều trị vì hoàn cảnh quá khó khăn.

GĐXH - Một nam lao động quê Hà Tĩnh sang Nhật Bản với giấc mơ đổi đời, gánh trên vai khoản nợ lớn của gia đình không may tử nạn trong một vụ tai nạn lao động. Sự ra đi đột ngột nơi xứ người không chỉ để lại nỗi đau tột cùng cho cha mẹ già yếu mà còn đẩy gia đình vào cảnh kiệt quệ, không có khả năng đưa thi thể anh về quê.

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
