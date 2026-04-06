Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển

MS 1076: Người đàn ông câm điếc, mất vợ con, kiệt quệ vì bệnh tật chỉ mong có tiền đi viện một lần

Thứ hai, 10:02 06/04/2026 | Cảnh ngộ
Hà My
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH – Chưa một lần được khám chữa bệnh tử tế, người đàn ông câm điếc chỉ biết âm thầm chịu đựng, chờ đợi một phép màu từ cộng đồng.

MS 1073: Hai mẹ con cùng mắc bệnh tan máu, bé gái 6 tuổi dân tộc cần gấp khoảng 10 triệu đồng phẫu thuật

GĐXH – Phát hiện bệnh Thalassemia từ nhỏ, cô bé 6 tuổi dân tộc Pà Thẻn đang ở thể nặng, cần phẫu thuật cắt lách sớm. Trong hoàn cảnh quá éo le, người mẹ cũng đành bất lực khi không biết xoay xở đâu ra số tiền khoảng 10 triệu đồng để con được phẫu thuật.

Chuỗi bi kịch đeo bám cuộc đời

Đó là hoàn cảnh bi thương của ông Phạm Văn Thanh, 56 tuổi, ở thôn Bình Thuận, xã Giao Thủy, Ninh Bình. Không vợ con, không còn mẹ già bên cạnh, một mình ông sống những tháng ngày cô độc trong bệnh tật.

Cuộc đời ông Thanh là chuỗi những bi kịch đeo bám. Ông sinh ra đã không thể nghe, không thể nói. Năm 13 tuổi, cha mất sớm, gánh nặng mưu sinh đè lên đôi vai gầy của người mẹ nghèo cùng 3 đứa con nhỏ.

Gia cảnh nghèo khó khiến tuổi thơ của ông thiếu thốn cả vật chất lẫn tinh thần. Khi phát hiện ông bị bướu cổ, gia đình cũng không đủ điều kiện đưa ông đi chạy chữa, chỉ biết trông cậy vào sức chịu đựng mong manh của người con thiệt thòi.

Những tưởng khi trưởng thành, cuộc sống sẽ mở ra lối thoát khi ông lập gia đình, chuẩn bị chào đón con đầu lòng. Nhưng biến cố lại ập đến tàn nhẫn, vợ và đứa con chưa kịp cất tiếng khóc chào đời đã cùng nhau ra đi.

Nỗi đau ấy trở thành vết cắt không bao giờ lành. Người đàn ông câm điếc chỉ biết gục xuống, khóc trong im lặng. Người thân và xóm làng ai nấy đều xót xa khi chứng kiến cảnh người đàn ông gục khóc bên vợ con mà không thể nói thành lời.

MS 1076: Người đàn ông câm điếc, mất vợ con, kiệt quệ vì bệnh tật chỉ mong có tiền đi viện một lần - Ảnh 2.

Ông Thanh bị câm điếc bẩm sinh sống một mình, hiện lại mang bệnh tật cần sự trợ giúp

Sau biến cố, ông Thanh sống cùng mẹ già, ngày ngày đi làm phụ hồ kiếm sống. Công việc nặng nhọc nhưng thu nhập bấp bênh, sức khỏe lại yếu, khiến cuộc sống luôn trong cảnh thiếu trước hụt sau.

Năm 2017, ông được hỗ trợ phẫu thuật bướu cổ miễn phí. Tuy nhiên, bệnh tật không buông tha. Khi mẹ qua đời, ông hoàn toàn rơi vào cảnh đơn độc. Căn nhà cũ kỹ vốn đã ít tiếng nói cười, nay chỉ còn lại sự im lặng tới ám ảnh.

Mong được đến viện điều trị

Thời gian gần đây, tình trạng sức khỏe của ông Thanh chuyển biến xấu. Cơ thể phù nề, đau nhức kéo dài, nhiều lúc ông phải nằm liệt giường, thở khó khăn. Không thể nói, không thể nghe, mỗi khi đau đớn, ông chỉ biết ú ớ, khuôn mặt nhăn nhó như cầu cứu trong tuyệt vọng.

Mọi sinh hoạt đều trở nên khó khăn. Những bữa ăn đạm bạc chủ yếu nhờ vào sự cưu mang của hàng xóm.

Anh Phạm Văn Thái, em trai ông Thanh chia sẻ, hiện trong nhà chỉ còn ba anh chị em, nhưng ai nấy đều ở cảnh khó. Anh Thanh giờ sống một mình trong căn nhà cũ của bố mẹ, bệnh nặng nhưng gia đình không có điều kiện đưa đi bệnh viện. Những lúc anh phát bệnh nằm liệt giường, mấy anh em chỉ biết sang chăm sóc chứ không có tiền đưa anh đi khám.

MS 1076: Người đàn ông câm điếc, mất vợ con, kiệt quệ vì bệnh tật chỉ mong có tiền đi viện một lần - Ảnh 3.

Sức khỏe của ông Thanh ngày một yếu hơn, nhưng chưa được đi bệnh viện thăm khám, điều trị

Hiện tại, sức khỏe ông Thanh suy kiệt nghiêm trọng. Khuôn mặt ông thường xuyên bị phù nề, đi lại phải nhờ đến xe lăn và sự hỗ trợ của những người xung quanh khi gần như mất khả năng tự chăm sóc bản thân. Điều mong mỏi duy nhất lúc này với người đàn ông câm điếc, bệnh tật ấy là có vài triệu đồng để đến bệnh viện thăm khám, điều trị.

Theo xác nhận của ông Phan Văn Sơn, Phó trưởng Ban Văn hóa – Xã hội xã Giao Thủy, trường hợp ông Thanh là hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của địa phương. Ông Thanh bị câm điếc bẩm sinh, nay bệnh tật nặng nhưng gia đình không có điều kiện đưa đi bệnh viện. Địa phương mong qua sự kết nối của báo chí, ông Thanh sẽ nhận được sự chung tay của cộng đồng.

Giữa căn nhà cũ, người đàn ông bất hạnh ấy vẫn lặng lẽ ngồi trước bàn thờ người thân, ánh mắt xa xăm như chờ đợi một điều gì đó – có thể chỉ là một cơ hội được đi viện, được sống tiếp những ngày ít đau đớn hơn.

Mọi sự giúp đỡ gia đình ông Thanh - Mã số 1076 xin gửi về:

1. Ông Phạm Văn Thanh ở Giao Thủy, tỉnh Ninh Bình.

2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.suckhoedoisong.vn. Đề gửi: Mã số 1076

3. Ủng hộ trực tiếp Chương trình "Vòng tay Nhân ái" tại tòa soạn Báo Sức khỏe và Đời sống. Địa chỉ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội. Đề gửi: Mã số 1076

Mọi thắc mắc, xin gửi tới email phuongthuangdxh@gmail.com. Điện thoại: 0975839126/0345588276

4. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 113.000.000.282.

5. Ủng hộ USD qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 118.000.202.194 (USD)

Đề gửi Mã Số 1076

MS 1076: Người đàn ông câm điếc, mất vợ con, kiệt quệ vì bệnh tật chỉ mong có tiền đi viện một lần - Ảnh 4.


Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

MS 1075: Con gái chống chọi bệnh hiểm nghèo gần một thập kỷ, gia đình ở Huế cầu mong sự giúp đỡ

MS 1074: Bé gái 9 tuổi ở Thái Nguyên bị vùi lấp dưới mái nhà đổ, rất cần sự chung tay cứu giúp của cộng đồng

MS 1072: Xót xa gia cảnh của nữ sinh lớp 10 nguy kịch vì tai nạn, người mẹ nghèo mong phép màu cho con trở lại trường

MS 1069: Mồ côi bố, nữ sinh 19 tuổi bị ung thư cần 100 triệu đồng để giữ lại chân

MS 1068: Xót xa cảnh nam sinh lớp 9 người Dao có nguy cơ dang dở giấc mơ đến trường sau tai nạn giao thông vì nhà nghèo

Cùng chuyên mục

MS 1075: Con gái chống chọi bệnh hiểm nghèo gần một thập kỷ, gia đình ở Huế cầu mong sự giúp đỡ

GĐXH - Gần 10 năm gồng mình chống chọi với bệnh tật, sức khỏe cháu My đã dần suy kiệt. Hành trình chữa bệnh dai dẳng không chỉ bào mòn thể lực em mà còn khiến gia đình rơi vào cảnh khánh kiệt, rất cần sự sẻ chia, giúp đỡ từ cộng đồng để tiếp tục nuôi hy vọng sống.

GĐXH - Dông lốc trong đêm không chỉ làm sập một mái nhà, mà còn đẩy một gia đình nghèo ở xã Cao Minh vào cảnh khốn khó cùng cực. Bé gái 9 tuổi bị thương nặng đang điều trị trong bệnh viện, trong khi phía sau em là những mảnh đời chật vật, cần lắm sự chung tay sẻ chia.

GĐXH – Phát hiện bệnh Thalassemia từ nhỏ, cô bé 6 tuổi dân tộc Pà Thẻn đang ở thể nặng, cần phẫu thuật cắt lách sớm. Trong hoàn cảnh quá éo le, người mẹ cũng đành bất lực khi không biết xoay xở đâu ra số tiền khoảng 10 triệu đồng để con được phẫu thuật.

GĐXH – Tai nạn bất ngờ đã khiến giấc mơ đến trường của nữ sinh lớp 10 Nguyễn Thị Tuyết (Hải Phòng) bị ngắt quãng. Trên giường bệnh, Tuyết từng ngày giành giật sự sống, trong khi gia đình đang bất lực vì chi phí điều trị vượt quá khả năng.

GĐXH - Một nam lao động quê Hà Tĩnh sang Nhật Bản với giấc mơ đổi đời, gánh trên vai khoản nợ lớn của gia đình không may tử nạn trong một vụ tai nạn lao động. Sự ra đi đột ngột nơi xứ người không chỉ để lại nỗi đau tột cùng cho cha mẹ già yếu mà còn đẩy gia đình vào cảnh kiệt quệ, không có khả năng đưa thi thể anh về quê.

GĐXH - Mắc bệnh hiểm nghèo, anh Toán mất dần khả năng lao động, cuộc sống gia đình rơi vào cảnh khó khăn chồng chất. Điều khiến anh trăn trở nhất là tương lai của hai con nhỏ, khi các em vẫn đang tuổi đến trường.

GĐXH - Khi giấc mơ giảng đường vừa mở ra, nữ sinh 19 tuổi Đinh Yến Như ở Ninh Bình đang phải đối diện với căn bệnh ung thư xương quái ác và nguy cơ mất đi chân trái. Số tiền điều trị lớn là rào cản khiến gia đình em rơi vào bế tắc cần sự trợ giúp từ cộng đồng.

GĐXH – Tai nạn bất ngờ trên đường từ trường nội trú về nhà khiến nam sinh lớp 9 người Dao bị thương nặng. May mắn giữ được đôi chân, nhưng quá trình điều trị còn dài và em phải đối diện với nhiều ca phẫu thuật. Gia đình nhiều lần xin dừng điều trị vì hoàn cảnh quá khó khăn.

GĐXH – Vụ tai nạn nghiêm trọng khiến người đàn ông dân tộc Nùng – Nông Văn Sơn (39 tuổi) ở Cao Bằng bị chấn thương nặng, tính mạng đang bị đe dọa. Đáng lo hơn, gia đình anh hiện không còn đủ khả năng tiếp tục chạy chữa.

GĐXH – Gia đình thuộc diện hộ nghèo, bố bệnh nặng, mọi gánh nặng dồn lên vai người mẹ. Nam sinh 19 tuổi bị u não vì thế đang rất cần sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng.

Xem nhiều

GĐXH - Một nam lao động quê Hà Tĩnh sang Nhật Bản với giấc mơ đổi đời, gánh trên vai khoản nợ lớn của gia đình không may tử nạn trong một vụ tai nạn lao động. Sự ra đi đột ngột nơi xứ người không chỉ để lại nỗi đau tột cùng cho cha mẹ già yếu mà còn đẩy gia đình vào cảnh kiệt quệ, không có khả năng đưa thi thể anh về quê.

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top