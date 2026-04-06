MS 1076: Người đàn ông câm điếc, mất vợ con, kiệt quệ vì bệnh tật chỉ mong có tiền đi viện một lần
GĐXH – Chưa một lần được khám chữa bệnh tử tế, người đàn ông câm điếc chỉ biết âm thầm chịu đựng, chờ đợi một phép màu từ cộng đồng.
Chuỗi bi kịch đeo bám cuộc đời
Đó là hoàn cảnh bi thương của ông Phạm Văn Thanh, 56 tuổi, ở thôn Bình Thuận, xã Giao Thủy, Ninh Bình. Không vợ con, không còn mẹ già bên cạnh, một mình ông sống những tháng ngày cô độc trong bệnh tật.
Cuộc đời ông Thanh là chuỗi những bi kịch đeo bám. Ông sinh ra đã không thể nghe, không thể nói. Năm 13 tuổi, cha mất sớm, gánh nặng mưu sinh đè lên đôi vai gầy của người mẹ nghèo cùng 3 đứa con nhỏ.
Gia cảnh nghèo khó khiến tuổi thơ của ông thiếu thốn cả vật chất lẫn tinh thần. Khi phát hiện ông bị bướu cổ, gia đình cũng không đủ điều kiện đưa ông đi chạy chữa, chỉ biết trông cậy vào sức chịu đựng mong manh của người con thiệt thòi.
Những tưởng khi trưởng thành, cuộc sống sẽ mở ra lối thoát khi ông lập gia đình, chuẩn bị chào đón con đầu lòng. Nhưng biến cố lại ập đến tàn nhẫn, vợ và đứa con chưa kịp cất tiếng khóc chào đời đã cùng nhau ra đi.
Nỗi đau ấy trở thành vết cắt không bao giờ lành. Người đàn ông câm điếc chỉ biết gục xuống, khóc trong im lặng. Người thân và xóm làng ai nấy đều xót xa khi chứng kiến cảnh người đàn ông gục khóc bên vợ con mà không thể nói thành lời.
Sau biến cố, ông Thanh sống cùng mẹ già, ngày ngày đi làm phụ hồ kiếm sống. Công việc nặng nhọc nhưng thu nhập bấp bênh, sức khỏe lại yếu, khiến cuộc sống luôn trong cảnh thiếu trước hụt sau.
Năm 2017, ông được hỗ trợ phẫu thuật bướu cổ miễn phí. Tuy nhiên, bệnh tật không buông tha. Khi mẹ qua đời, ông hoàn toàn rơi vào cảnh đơn độc. Căn nhà cũ kỹ vốn đã ít tiếng nói cười, nay chỉ còn lại sự im lặng tới ám ảnh.
Mong được đến viện điều trị
Thời gian gần đây, tình trạng sức khỏe của ông Thanh chuyển biến xấu. Cơ thể phù nề, đau nhức kéo dài, nhiều lúc ông phải nằm liệt giường, thở khó khăn. Không thể nói, không thể nghe, mỗi khi đau đớn, ông chỉ biết ú ớ, khuôn mặt nhăn nhó như cầu cứu trong tuyệt vọng.
Mọi sinh hoạt đều trở nên khó khăn. Những bữa ăn đạm bạc chủ yếu nhờ vào sự cưu mang của hàng xóm.
Anh Phạm Văn Thái, em trai ông Thanh chia sẻ, hiện trong nhà chỉ còn ba anh chị em, nhưng ai nấy đều ở cảnh khó. Anh Thanh giờ sống một mình trong căn nhà cũ của bố mẹ, bệnh nặng nhưng gia đình không có điều kiện đưa đi bệnh viện. Những lúc anh phát bệnh nằm liệt giường, mấy anh em chỉ biết sang chăm sóc chứ không có tiền đưa anh đi khám.
Hiện tại, sức khỏe ông Thanh suy kiệt nghiêm trọng. Khuôn mặt ông thường xuyên bị phù nề, đi lại phải nhờ đến xe lăn và sự hỗ trợ của những người xung quanh khi gần như mất khả năng tự chăm sóc bản thân. Điều mong mỏi duy nhất lúc này với người đàn ông câm điếc, bệnh tật ấy là có vài triệu đồng để đến bệnh viện thăm khám, điều trị.
Theo xác nhận của ông Phan Văn Sơn, Phó trưởng Ban Văn hóa – Xã hội xã Giao Thủy, trường hợp ông Thanh là hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của địa phương. Ông Thanh bị câm điếc bẩm sinh, nay bệnh tật nặng nhưng gia đình không có điều kiện đưa đi bệnh viện. Địa phương mong qua sự kết nối của báo chí, ông Thanh sẽ nhận được sự chung tay của cộng đồng.
Giữa căn nhà cũ, người đàn ông bất hạnh ấy vẫn lặng lẽ ngồi trước bàn thờ người thân, ánh mắt xa xăm như chờ đợi một điều gì đó – có thể chỉ là một cơ hội được đi viện, được sống tiếp những ngày ít đau đớn hơn.
Mọi sự giúp đỡ gia đình ông Thanh - Mã số 1076 xin gửi về:
1. Ông Phạm Văn Thanh ở Giao Thủy, tỉnh Ninh Bình.
2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.suckhoedoisong.vn. Đề gửi: Mã số 1076
3. Ủng hộ trực tiếp Chương trình "Vòng tay Nhân ái" tại tòa soạn Báo Sức khỏe và Đời sống. Địa chỉ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội. Đề gửi: Mã số 1076
Mọi thắc mắc, xin gửi tới email phuongthuangdxh@gmail.com. Điện thoại: 0975839126/0345588276
4. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 113.000.000.282.
5. Ủng hộ USD qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 118.000.202.194 (USD)
Đề gửi Mã Số 1076
