MS 1081: Bé trai 1 tuổi nguy kịch sau tai nạn, gia đình nghèo khẩn cầu sự giúp đỡ
GĐXH – Bé Mò Minh Tiến bị ngã dẫn đến chấn thương sọ não, đã phải trải qua ca phẫu thuật để giữ lại mạng sống. Sau nhiều tháng điều trị, vết mổ chưa lành, gia đình lại kiệt quệ kinh tế sau vài tháng chạy chữa cho con.
Trong căn phòng bệnh giữa cái nắng tháng 4 gay gắt của Hà Nội, chị Lý Thị Sì – người dân tộc Giáy ở bản Ruộc, xã Tát Ngà, tỉnh Tuyên Quang ôm con trai nhỏ với ánh mắt đầy lo lắng và kiệt sức.
Đứa trẻ trong vòng tay chị – bé Mò Minh Tiến đầu quấn băng trắng, thi thoảng lại gào khóc vì những cơn đau ập đến. Tiếng khóc yếu ớt của con trai khiến người mẹ khóc nghẹn.
Với vốn tiếng Kinh ít ỏi, chị Sì cho biết bé Mò Minh Tiến là con thứ hai của anh chị. Bé đến với gia đình ngoài kế hoạch khi các con trước đã lớn. Khi Tiến được 6 tháng tuổi, bé không may bị ngã đập đầu xuống nền bê tông.
"Cú ngã tưởng chừng không quá nghiêm trọng lại khiến con bị chấn thương sọ não, tụ máu nội sọ, buộc phải phẫu thuật khẩn cấp để giữ mạng sống. Tới giờ, con vẫn liên tục kêu đau như vậy, tôi hoang mang lắm…", chị Sì khóc nấc.
Sau tai nạn, bé Tiến thường xuyên sốt, đau nhiều. Trước đó, bé đã được điều trị tại tuyến tỉnh và Bệnh viện Nhi Trung ương, từng phẫu thuật lấy máu tụ trong não.
Những tưởng sau ca mổ, sức khỏe của bé sẽ dần ổn định, nhưng diễn biến lại phức tạp hơn. Vết mổ chưa lành, xuất hiện tình trạng nhiễm trùng, sốt liên tục. Gia đình buộc phải đưa con xuống Hà Nội để tiếp tục điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.
Phòng Công tác xã hội (Bệnh viện Việt Đức) cho biết, hiện bé đã tỉnh nhưng sức khỏe yếu. Vết mổ đã khô nhưng vẫn còn nhiễm trùng, cần điều trị kháng sinh dài ngày và theo dõi hậu phẫu. Các bác sĩ nhận định quá trình điều trị sẽ còn kéo dài.
Trong khi đó, gia đình bé Tiến đã gần như cạn kiệt cả sức lực lẫn tài chính. Trong căn phòng bệnh, người thân của bé gần như kiệt sức sau hành trình nhiều tháng chạy chữa. Bố mẹ Tiến đều đã lớn tuổi, quanh năm làm ruộng, thu nhập bấp bênh. Các chị gái của bé cũng đi làm công nhân, công việc chưa ổn định nên chẳng thể hỗ trợ được nhiều về kinh tế cho bố mẹ.
Suốt 4 tháng qua, để có tiền chữa bệnh cho con, vợ chồng chị Sì đã phải vay mượn khắp nơi, số tiền lên tới hơn 50 triệu đồng. Số tiền này với một gia đình dân tộc thuần nông như gia đình chị Sì là cả một mơ ước.
"Mấy tháng nay, gia đình tôi đã vay mượn khắp nơi để con được sống đến ngày hôm nay. Chi phí điều trị tốn kém, chúng tôi đã không còn khả năng xoay xở. Tôi viết đơn cầu cứu chỉ mong có ai đó thương cháu, giúp cháu có cơ hội sống tiếp…", anh Mò A Tỷ nghẹn ngào chia sẻ qua điện thoại.
Trong giấy xác nhận hoàn cảnh của địa phương cũng cho thấy, gia đình bé Tiến thuộc diện khó khăn, không có nguồn thu ổn định. Chi phí điều trị của bé Tiến kéo dài khiến cuộc sống gia đình càng thêm bế tắc. Mỗi ngày trôi qua với bé Tiến là một cuộc chiến, nhưng với gia đình là cuộc chiến với chi phí điều trị ngày một chồng chất.
Hoàn cảnh khó khăn của gia đình bé Tiến rất cần sự chung tay giúp đỡ của các nhà hảo tâm để có cơ hội tiếp tục điều trị và hồi phục.
Mọi sự giúp đỡ gia đình anh Mò A Tỷ - Mã số 1081 xin gửi về:
1. Anh Mò A Tỷ ở bản Ruộc, xã Tát Ngà, tỉnh Tuyên Quang.
2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.suckhoedoisong.vn. Đề gửi: Mã số 1081
3. Ủng hộ trực tiếp Chương trình "Vòng tay Nhân ái" tại tòa soạn Báo Sức khỏe và Đời sống. Địa chỉ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội. Đề gửi: Mã số 1081
Mọi thắc mắc, xin gửi tới email phuongthuangdxh@gmail.com. Điện thoại: 0975839126/0378281989
4. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 113.000.000.282.
5. Ủng hộ USD qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 118.000.202.194 (USD)
Đề gửi Mã Số 1081
