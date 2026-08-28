MS 1110: Nam sinh dân tộc H’Mông cần tiền phẫu thuật, mẹ nói tiếng Kinh không sõi ngày đêm chăm con cầu cứu

MS 1107: Ước mơ thành cô giáo tiếng Trung của nữ sinh Tuyên Quang có nguy cơ dang dở vì mẹ suy thận GĐXH – Sức khỏe của chị Ma Thị Dung ngày một yếu vì căn bệnh suy thận. Còn con gái Khổng Thị Thùy Linh đang học năm thứ hai tiếng Trung. Mẹ con chị rất cần sự chung tay của cộng đồng để có thể yên tâm học tập và có thêm điều kiện duy trì việc điều trị.

Hoàn cảnh của em Chang A Dia - người dân tộc H’Mông, ở bản Lèng Chư, xã Dào San, tỉnh Lai Châu khiến các y, bác sĩ Khoa Phẫu thuật Tiết niệu (Bệnh viện Việt Đức) và nhân viên công tác xã hội tại bệnh viện vô cùng thương cảm.

Chị Tùng lo lắng khi con bị bệnh, gia đình lại không có tiền

Từ vùng cao Lai Châu xuống Hà Nội, chị Sùng Thị Tùng – mẹ của A Dia ngày đêm túc trực bên con. Tiếng Kinh của chị không sõi. Mỗi khi muốn kể chuyện, chị phải lựa từng từ, có câu nói chậm vài lần mới có thể diễn đạt được và người nghe mới có thể hiểu.

Những việc tưởng như đơn giản với nhiều người như trao đổi với bác sĩ, làm thủ tục hay tìm hiểu về chi phí điều trị vì thế trở thành một trở ngại đối với người mẹ vùng cao. Nhiều câu chị phải nói chậm và nhắc vài lần mới có thể hiểu. Nhiều lần chị phải nhờ cán bộ y tế và nhân viên công tác xã hội hỗ trợ khi trao đổi, làm thủ tục cần thiết.

Lặng lẽ chăm con, người phụ nữ dáng người nhỏ bé hiện rõ sự lo lắng trên khuôn mặt. Lo cho sức khỏe của con, chị Tùng lại lo xoay các khoản viện phí

Trước khi nhập viện, Dia thường xuyên xuất hiện những cơn đau ở vùng thắt lưng bên phải. Có lúc cơn đau đến dữ dội khiến A Dia không thể chịu đựng được. Gia đình vội đưa A Dia đi cấp cứu, bác sĩ chẩn đoán em bị sỏi khúc nối bể thận - niệu quản. Để điều trị, A Dia có chỉ định phẫu thuật sớm.

Ở độ tuổi học sinh phải nhập viện phẫu thuật đã không phải điều dễ dàng về tâm lý. Phía sau nỗi lo bệnh tật của em còn là bài toán viện phí khiến gia đình càng thêm áp lực khi gia cảnh khó khăn, số tiền điều trị vượt quá khả năng của bố mẹ.

Để điều trị, A Dia cần phải phẫu thuật

Nhà thuộc hộ nghèo, đông con, bố mẹ Dia quanh năm chỉ làm ruộng. Thu nhập phụ thuộc vào mùa vụ, mùa được mùa mất nên cuộc sống vốn đã thiếu trước hụt sau. Trong khi đó, gia đình chị Tùng đông con với 4 người con, đứa út mới 5 tuổi và người mẹ già sức khỏe yếu cần chăm sóc.

Từ ngày Dia nhập viện, tiền điều trị đều phải vay mượn. Từ khoản viện phí ban đầu để đưa Dia đi cấp cứu, họ hàng, người quen cũng trợ giúp. Khi việc điều trị kéo dài, chi phí tăng lên và phía trước còn ca phẫu thuật. Gia đình chị Tùng không còn khả năng vay thêm.

Ở nhà Dia là đứa nhanh nhẹn nhất và cũng là người mà vợ chồng chị đặt nhiều hi vọng. Dia ngoan, biết việc và biết đỡ đần bố mẹ. Vì thế, khi con phải nhập viện, vợ chồng chị Tùng càng lo lắng.

Theo các bác sĩ, Dia có chỉ định phẫu thuật để xử lý sỏi. Việc điều trị cần được thực hiện theo chỉ định chuyên môn, trong khi gia đình hiện không còn khả năng tự xoay xở chi phí.

Căn nhà tuềnh toàng của A Dia ở quê. Ảnh: GDCC

Điều Dia cần trước tiên là được điều trị để vượt qua những cơn đau và sớm trở về nhà. Với vợ chồng chị Tùng, đó cũng là mong muốn giản dị nhất. Họ chỉ hi vọng A Dia sớm khỏe lại để tiếp tục đi học, tiếp tục phụ giúp gia đình.

Lúc này, gia đình Dia cần sự chung tay của bạn đọc và các nhà hảo tâm để có thêm điều kiện trang trải chi phí phẫu thuật, điều trị cho em.

Mọi sự giúp đỡ gia đình chị Tùng - Mã số 1110 xin gửi về: 1. Sùng Thị Tùng ở bản Lèng Chư, xã Dào San, tỉnh Lai Châu 2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.suckhoedoisong.vn. Đề gửi: Mã số 1110 3. Ủng hộ trực tiếp Chương trình "Vòng tay Nhân ái" tại tòa soạn Báo Sức khỏe và Đời sống. Địa chỉ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội. Đề gửi: Mã số 1110 Mọi thắc mắc, xin gửi tới email phuongthuangdxh@gmail.com. Điện thoại: 0975839126/0374681907 4. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 113.000.000.282. 5. Ủng hộ USD qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 118.000.202.194 (USD) Đề gửi: Mã Số 1110



