MS 1103: Người mẹ rơi vào hôn mê sau tai nạn giao thông, 3 con thơ nheo nhóc ngóng mẹ về

| Cảnh ngộ
Hà My
Hà My
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GĐXH – Mỗi cuộc điện thoại từ quê gọi lên bệnh viện, anh chỉ mong nghe thấy 3 đứa con vẫn ngoan. Con lớn mới 7 tuổi, đứa út chưa đầy 5 tuổi và chúng chưa biết mẹ đang nằm bất động trong phòng hồi sức, phải thở máy vì tai nạn giao thông.

MS 1103: Người mẹ rơi vào hôn mê sau tai nạn giao thông, 3 con thơ nheo nhóc ngóng mẹ về - Ảnh 1.MS 1102: Chồng vừa mất vì tai biến, người phụ nữ lo cho 5 con nhỏ lại cấp cứu vì bệnh tật cần sự trợ giúp

GĐXH – Chồng mất không lâu vì tai biến, một mình gồng gánh lo cho 5 đứa con nhỏ. Giờ đây, chị Lý Thị Chứ lại đang đối mặt với việc điều trị bệnh nặng khi có khối u xuất hiện ở phần cuối của tuyến tụy.

Người mẹ mà chúng tôi nhắc tới ở đây là chị Đinh Thị Thanh, 42 tuổi, ở thôn Thụy Sơn 1, xã Nguyễn Úy, tỉnh Ninh Bình đang được điều trị tại Khoa Nội hồi sức thần kinh (Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức).

Theo các bác sĩ, chị Thanh được chuyển vào viện trong tình trạng đa chấn thương sau tai nạn giao thông. Khi vào viện, bệnh nhân hôn mê, điểm Glasgow chỉ còn 6, phải đặt nội khí quản và thở máy. Chị bị tổn thương nội sọ, gãy xương đòn phải cùng nhiều xương sườn bên trái. Hiện tại, các bác sĩ vẫn đang hồi sức tích cực và theo dõi sát sao.

MS 1103: Người mẹ rơi vào hôn mê sau tai nạn giao thông, 3 con thơ nheo nhóc ngóng mẹ về - Ảnh 2.

Trên giường bệnh, người phụ nữ ấy vẫn nằm hôn mê sâu, khắp người là những thiết bị hỗ trợ sự sống. Túc trực bên giường bệnh, anh Lê Văn Điệp - chồng chị vừa lo cho sự an nguy của vợ vừa nơm nớp nỗi lo về 3 đứa trẻ ở nhà. Mỗi khi điện thoại từ quê gọi lên, anh chỉ biết động viên các con ngoan ngoãn ở nhà, chờ bố mẹ trở về.

Theo đại diện Phòng Công tác xã hội (Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức), đây là trường hợp có hoàn cảnh rất khó khăn. Chị Thanh bị đa chấn thương, quá trình hồi sức và điều trị dự kiến sẽ còn kéo dài. Vào viện chỉ trong thời gian ngắn, gia đình đã phải vay mượn hơn 200 triệu đồng để lo viện phí, thuốc men. Gia đình gần như không có nguồn thu nhập khi phải nghỉ việc để chăm sóc vợ.

Vợ chồng chị Thanh đều làm nghề tự do. Những năm đầu sau khi kết hôn, vợ chồng chị chạy chữa hiếm muộn khắp nơi mới có được tiếng trẻ con trong nhà. Rồi 3 đứa trẻ lần lượt ra đời, cách nhau chỉ hơn 1, 2 năm.

MS 1103: Người mẹ rơi vào hôn mê sau tai nạn giao thông, 3 con thơ nheo nhóc ngóng mẹ về - Ảnh 3.

Chị Thanh vẫn đang trong tình cảnh hôn mê

Mấy năm nay, chị Thanh nghỉ làm ở nhà chăm sóc các con nhỏ. Một mình anh Điệp với công việc lao động tự do, thu nhập bấp bênh mỗi tháng khoảng 7-10 triệu đồng là "cứu cánh" của cả nhà. Ngoài các con nhỏ, anh chị còn phải lo chăm sóc người mẹ đã ngoài 90 tuổi.

Đồng lương ít ỏi ấy là tất cả nguồn thu nhập cho gia đình 6 miệng ăn. Giờ đây, khi chị Thanh  phải nằm trong phòng hồi sức thì anh Điệp không còn đi làm được. Ban ngày, anh túc trực ở bệnh viện. Ban đêm, anh tranh thủ chợp mắt ngoài hành lang. Ở quê, 3 đứa con nhỏ phải nhờ người thân chăm sóc. Còn mẹ già hơn 90 tuổi chỉ biết từng ngày mong ngóng tin con dâu sớm được trở về.

Không ai dám nói trước hành trình điều trị của chị Thanh kéo dài bao lâu. Nhưng với 3 đứa trẻ còn quá nhỏ, điều chúng mong nhất lúc này chỉ là sớm lại được nghe tiếng mẹ gọi, được mẹ ôm vào lòng như trước hay đưa đón đi học mỗi ngày.

MS 1103: Người mẹ rơi vào hôn mê sau tai nạn giao thông, 3 con thơ nheo nhóc ngóng mẹ về - Ảnh 4.

Giấy xác nhận hộ nghèo của gia đình

MS 1103: Người mẹ rơi vào hôn mê sau tai nạn giao thông, 3 con thơ nheo nhóc ngóng mẹ về - Ảnh 5.

3 đứa con nhỏ của chị Thanh vẫn mong ngóng mẹ sớm về nhà

Với tình cảnh hiện tại của gia đình chị Thanh, mỗi sự sẻ chia đều là một cơ hội để cho chị có thêm điều kiện điều trị, cũng là trao thêm hi vọng cho người mẹ trẻ sớm về bên các con.

Mọi sự giúp đỡ gia đình chị Thanh - Mã số 1103 xin gửi về:

1. Chị Đinh Thị Thanh ở thôn Thụy Sơn 1, xã Nguyễn Úy, tỉnh Ninh Bình

2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.suckhoedoisong.vn. Đề gửi: Mã số 1103

3. Ủng hộ trực tiếp Chương trình "Vòng tay Nhân ái" tại tòa soạn Báo Sức khỏe và Đời sống. Địa chỉ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội. Đề gửi: Mã số 1103

Mọi thắc mắc, xin gửi tới email phuongthuangdxh@gmail.com. Điện thoại: 0975839126/0367074915

4. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 113.000.000.282.

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Đề gửi: Mã Số 1103

MS 1103: Người mẹ rơi vào hôn mê sau tai nạn giao thông, 3 con thơ nheo nhóc ngóng mẹ về - Ảnh 6.



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