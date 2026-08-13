MS 1106: Mẹ già nằm một chỗ vì tai biến, con cần tiền điều trị u não, người phụ nữ nghèo ở Nghệ An cầu cứu

MS 1105: Bé gái 3 tuổi trải qua 6 ca phẫu thuật vì xuất huyết não, phía trước còn ca ghép sọ cần sự trợ giúp GĐXH – Cô bé 3 tuổi đang trong tình trạng nguy kịch vì xuất huyết não. Bé đã trải qua 6 ca phẫu thuật suốt hơn tháng qua và đang chờ ca ghép sọ sắp tới. Tuy nhiên, hoàn cảnh gia đình bé lại quá khó khăn, rất cần sự chung tay của cộng đồng.

Những ngày này, tại Khoa Phẫu thuật Thần kinh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, chị Nguyễn Thị Điệp vừa chăm con trai, vừa thấp thỏm lo lắng. Chị gần như không có thời gian để nghỉ ngơi. Bởi sau những giờ phút túc trực bên giường bệnh của con trai là nỗi lo về chi phí điều trị và ở quê nhà là người mẹ già bị tai biến cũng đang nằm một chỗ chờ người chăm sóc.

Con trai chị là Phạm Bình Nguyên, 19 tuổi, phát hiện bị u não vào tháng 11/2024. Khối u nằm ở thùy đỉnh. Nguyên đã được phẫu thuật tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, sau đó tiếp tục điều trị tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An.

Nhưng bệnh tình của Nguyên có chuyển biến xấu, đến tháng 8/2025, khối u tái phát. Từ đó, việc đi viện của Nguyên trở nên thường xuyên hơn. Sức khỏe của Nguyên ngày một yếu hơn do khối u ảnh hưởng. Nửa người bên trái hiện bị liệt, việc đi lại và sinh hoạt của Nguyên gặp nhiều khó khăn. Theo bác sĩ, việc điều trị còn kéo dài và phải tiếp tục theo phác đồ, trong đó có chỉ định truyền hóa chất phối hợp.

Ở tuổi 19, Nguyên đáng lẽ đang có những dự định riêng cho tương lai, nhưng gần 2 năm qua, cuộc sống của Nguyên gắn liền với giường bệnh, những lần vào viện nối tiếp nhau.

Mỗi lần con vào viện, vợ chồng chị Điệp lại thu xếp công việc, vay mượn tiền. Việc điều trị kéo dài khiến số tiền tích cóp chẳng còn bao nhiêu.

Mẹ chị Điệp ở nhà nằm liệt vì bị tai biến

Nỗi lo của vợ chồng chị Điệp không chỉ dừng lại ở bệnh tình của con trai. Trong lá đơn xin hỗ trợ, chị Điệp cho biết, vợ chồng chị có 2 người con, Nguyên là con đầu, con gái sau đang học lớp 7. Cùng lúc đó, vợ chồng chị còn phải chăm sóc người mẹ già bị tai biến, nằm liệt không thể tự chăm sóc bản thân. Gia đình cùng lúc có 2 người nằm liệt cần chăm sóc mà chỉ có 2 vợ chồng còn có thể lao động nên hoàn cảnh của chị rơi vào bế tắc.

Vợ chồng chị Điệp làm ruộng, thu nhập chủ yếu dựa vào những mùa vụ, chỉ đủ trang trải những nhu cầu sinh hoạt thiết yếu. Khi con mắc bệnh phải điều trị kéo dài, vợ chồng chị buộc phải vay mượn khắp nơi.

Chị Điệp mong có sự trợ giúp của cộng đồng để con có điều kiện chạy chữa kịp thời

Những khoản vay ban đầu còn có thể xoay xở, nhưng bệnh kéo dài với chi phí điều trị ngày một lớn khiến gánh nặng kinh tế đè nặng lên gia đình.

"Từ khi phát hiện bệnh vào năm 2024 đến nay, cháu thường xuyên phải điều trị và tốn rất nhiều chi phí điều trị, thuốc men. Những khoản nợ cũ vẫn chưa trả hết, trong khi phía trước còn là một chặng đường điều trị dài" – chị Điệp viết.

Đơn xác nhận hoàn cảnh của gia đình chị Điệp

Căn nhà đang ở của vợ chồng chị Điệp. Ảnh GĐCC

Hai năm qua, vợ chồng chị Điệp đã cố gắng hết mức có thể. Nhưng lần này, họ cần thêm sự giúp đỡ từ cộng đồng để con trai có thể được phẫu thuật, tiếp tục điều trị, không phải dừng lại giữa chừng. Đó cũng là điều chị Điệp mong mỏi nhất lúc này. Chúng tôi mong rằng qua sự kết nối của Báo, chị Điệp sẽ nhận được sự trợ giúp từ những cá nhân, tổ chức hảo tâm để gia đình chị sớm vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Mọi sự giúp đỡ gia đình chị Điệp - Mã số 1106 xin gửi về: 1. Chị Nguyễn Thị Điệp ở phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An 2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.suckhoedoisong.vn. Đề gửi: Mã số 1106 3. Ủng hộ trực tiếp Chương trình "Vòng tay Nhân ái" tại tòa soạn Báo Sức khỏe và Đời sống. Địa chỉ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội. Đề gửi: Mã số 1106 Mọi thắc mắc, xin gửi tới email phuongthuangdxh@gmail.com. Điện thoại: 0975839126/0932482890 4. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 113.000.000.282. 5. Ủng hộ USD qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 118.000.202.194 (USD) Đề gửi: Mã Số 1106



