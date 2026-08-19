MS 1107: Ước mơ thành cô giáo tiếng Trung của nữ sinh Tuyên Quang có nguy cơ dang dở vì mẹ suy thận

MS 1106: Mẹ già nằm một chỗ vì tai biến, con cần tiền điều trị u não, người phụ nữ nghèo ở Nghệ An cầu cứu GĐXH – Vợ chồng chị Nguyễn Thị Điệp ở Nghệ An hiện vừa lo cho người mẹ già tai biến nằm liệt và con trai liệt nửa người vì u não, cần điều trị gấp. Hai người thân cùng lâm bệnh điều trị tốn kém, người phụ nữ nghèo ấy chỉ biết cầu cứu cộng đồng.

Linh sinh năm 2007, hiện là sinh viên năm thứ hai ngành Ngôn ngữ Trung, Đại học Thái Nguyên phân hiệu Hà Giang. Với em, được tiếp tục học là điều rất đáng quý, bởi phía sau những buổi lên lớp là một người mẹ gần như đã dành cả cuộc đời để chống chọi với bệnh tật.

Chị Dung sinh năm 1971, mắc suy thận kéo dài hơn 20 năm. Hiện bệnh đã tiến triển nặng, cơ thể người phụ nữ chỉ còn 26 kg. Để điều trị bệnh, mỗi tuần chị vào chạy thận hai lần ở bệnh viện tỉnh.

Chị Dung bị suy thận nhiều năm nay, sức khỏe ngày một yếu

Có những hôm sức khỏe quá yếu, chị Dung chỉ nằm trong căn phòng trọ. Những lúc đỡ mệt, chị nhận rửa lá dong thuê cho người trong khu phố, kiếm được khoảng 50.000 - 100.000 đồng mỗi buổi. Công việc không đều, có hôm chị đi làm được, có hôm thấy người choáng váng nên phải ở nhà.

Bác sĩ từng khuyên chị chuyển xuống Hà Nội để có điều kiện điều trị tốt hơn. Nhưng với hai mẹ con, chuyện ấy không đơn giản. Nhà neo người, không có người thân đi cùng, sức khỏe yếu và con còn đi học nên cuối cùng, chị đành tiếp tục chạy thận tại bệnh viện tỉnh.

Hoàn cảnh của hai mẹ con vốn đã neo đơn từ nhiều năm nay. Chị Dung là con một, không có anh chị em ruột. Chồng chị mất cách đây mấy năm. Ông bà ngoại của Linh cũng không còn.

Phía gia đình bên nội cũng không có điều kiện hỗ trợ. Hai mẹ con không có nhà riêng. Căn phòng trọ nhỏ ở phường Ngọc Hà (Tuyên Quang) là nơi hai mẹ con chị Dung đang nương tựa vào nhau.

Chị Dung cho biết, tiền nhà trước đây khoảng 1 triệu đồng mỗi tháng. Biết hoàn cảnh của mẹ con chị, chủ trọ đã giảm xuống còn 800.000 đồng. Khoảng hai tháng gần đây, chủ nhà không lấy tiền thuê nữa, chỉ thu tiền điện. Khi khỏe, chị Dung phụ quét dọn sân để có thêm 50.000 đồng. Những bữa cơm của hai mẹ con cũng nhiều khi trông vào sự giúp đỡ của hàng xóm.

Điều khiến chị Dung vui nhất đến thời điểm này vẫn là chuyện con gái được đi học. Linh luôn chăm chỉ, cố gắng học tập. Nhờ sự giúp đỡ của cô giáo chủ nhiệm ở cấp 3, hoàn cảnh của Linh được một nhà hảo tâm biết đến đã hỗ trợ học phí cho Linh. Cũng nhờ vậy mà Linh vẫn theo được chương trình học đến tận bây giờ.

Ngoài ra, Linh vẫn cố gắng giành học bổng của trường và nhận thêm một khoản hỗ trợ sinh hoạt phí từ nhà tài trợ. Số tiền không nhiều nhưng với hai mẹ con, đó là sự động viên rất lớn. Linh hiểu mẹ không còn đủ sức để lo cho mình như những người mẹ khác. Vì vậy, em càng cố gắng học tập tốt hơn.

"Em chỉ mong mẹ giữ được sức khỏe để ở bên em. Em muốn học thật tốt, sau này trở thành cô giáo dạy tiếng Trung. Nếu có việc làm ổn định, em sẽ có thể chăm sóc mẹ được tốt hơn" – Linh chia sẻ.

Ước mơ ấy nghe giản dị. Nhưng với nữ sinh 19 tuổi này để đi tới ngày đứng trên bục giảng vẫn còn cả một chặng đường dài. Trước mắt, Linh còn phải hoàn thành những năm đại học tiếp, trong khi mẹ sức khỏe mỗi ngày một yếu. Ngoài lúc trên giảng đường, Linh lại lo chăm sóc mẹ đi chạy thận.

Giấy xác nhận khuyết tật của chị Dung. Ảnh GĐCC

Áp lực lớn nhất về chuyện học hành của Linh đã phần nào được tháo gỡ nhờ sự hỗ trợ học phí của nhà hảo tâm. Nhưng các khoản chi phí sinh hoạt, đi lại, thuốc men… của hai mẹ con vẫn là bài toán chưa có lời giải.

Cuộc sống của mẹ con Linh còn nhiều nhọc nhằn, cần sự chung tay của cộng đồng để có thể yên tâm học tập và chị Dung có thêm điều kiện duy trì việc điều trị.

Mọi sự giúp đỡ gia đình chị Dung - Mã số 1107 xin gửi về: 1. Chị Ma Thị Dung đang ở trọ ở phường Ngọc Hà (Tuyên Quang) 2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.suckhoedoisong.vn. Đề gửi: Mã số 1107 3. Ủng hộ trực tiếp Chương trình "Vòng tay Nhân ái" tại tòa soạn Báo Sức khỏe và Đời sống. Địa chỉ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội. Đề gửi: Mã số 1107 Mọi thắc mắc, xin gửi tới email phuongthuangdxh@gmail.com. Điện thoại: 0975839126/0333258207 4. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 113.000.000.282. 5. Ủng hộ USD qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 118.000.202.194 (USD) Đề gửi: Mã Số 1107



