MS 1108: Bé trai dân tộc H’Mông 3 tuổi bị bỏng nặng cần sự giúp đỡ

MS 1107: Ước mơ thành cô giáo tiếng Trung của nữ sinh Tuyên Quang có nguy cơ dang dở vì mẹ suy thận GĐXH – Sức khỏe của chị Ma Thị Dung ngày một yếu vì căn bệnh suy thận. Còn con gái Khổng Thị Thùy Linh đang học năm thứ hai tiếng Trung. Mẹ con chị rất cần sự chung tay của cộng đồng để có thể yên tâm học tập và có thêm điều kiện duy trì việc điều trị.

Hoàn cảnh mà chúng tôi kết nối lần này là bé Sùng Trọng Nhân (SN 2024), người dân tộc H’Mông ở bản Nặm Giắt, xã Bình Thuận, tỉnh Sơn La. Bé Nhân không may bị ngã vào nồi nước sôi khiến con bị bỏng nặng. Hiện bé Nhân đang điều trị tại Khoa Bỏng trẻ em (Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác) rất cần sự giúp đỡ của quý bạn đọc.

Anh Sùng A Vừ - bố của Nhân cho biết, tai nạn xảy ra với Nhân vào tối 2/8. Bé Nhân chơi trong nhà. Chỉ một lúc không để ý, em bị ngã vào nồi nước vừa đun sôi để ở trên bếp. Nghe tiếng hét thất thanh của con, vợ chồng anh chạy ra thì thấy con đã ngã vào nồi nước nóng.

"Nhìn con kêu khóc, da đỏ rực lên. Khi ấy, tôi chỉ biết lấy nước lạnh dội vào người con rồi đưa đi viện ngay", anh Vừ kể.

Những cơn đau do tổn thương bỏng khiến Nhân quấy khóc suốt ngày đêm

Nhân được đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Thuận Châu cấp cứu, sau đó chuyển xuống bệnh viện tỉnh. Do tình trạng tổn thương bỏng quá nặng, con đã được chuyển tuyến xuống điều trị tại Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác.

Theo thông tin từ phòng Công tác xã hội của bệnh viện, Nhân bị bỏng nước sôi khoảng 30% diện tích cơ thể, độ 2-3. Vết bỏng lan ở vùng ngực, bụng, lưng, hai mông, hai đùi và bộ phận sinh dục.

Những ngày nằm viện, Nhân thường xuyên quấy khóc vì đau. Nhiều vùng trên cơ thể bé phải băng kín. Cậu bé còn quá nhỏ để hiểu vì sao mình phải nằm yên trên giường bệnh, phải chịu những lần thay băng, chăm sóc vết thương mà mỗi lần thay là một lần đau đớn. Nhân chỉ biết khóc khi đau, rồi lại thiếp đi bên cạnh người thân.

Để chăm sóc cho Nhân, anh Vừ cùng mẹ anh là bà Vừ Thị Báu thay nhau ở bên. Người mệt thì nghỉ, người còn sức lại tiếp tục trông Nhân.

Hiện tại để chăm sóc Nhân ở viện, anh Vừ cùng mẹ phải thay nhau túc trực

Gia đình anh Vừ ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, thu nhập bấp bênh với nguồn thu nhập chính từ nương rẫy. Chị Phá Thị Hiền (SN 2002) – mẹ của Nhân làm việc tại một trạm y tế ở xã Mường Nhé, tỉnh Điện Biên. Công việc thường xuyên phải xa nhà, hiện chị cũng đang nghỉ thai sản để chăm đứa con mới 3 tháng tuổi. Nay bé Nhân phải phải điều trị dài ngày nên mọi thứ càng trở nên khó khăn.

Khi Nhân xuống viện điều trị, vợ chồng anh Vừ mới xoay xở được khoảng 10 triệu đồng đóng viện phí. Dù có bảo hiểm y tế, nhưng việc điều trị của con vẫn còn phải dùng nhiều loại thuốc, vật tư ngoài danh mục bảo hiểm với chi phí không nhỏ. Hơn nữa, việc điều trị tổn thương do bỏng như trường hợp của Nhân sẽ phải lâu dài, tốn kém.

Điều khiến gia đình vợ chồng anh Vừ lo nhất là thời gian điều trị phía trước. Nếu tình trạng diễn biến nặng, bé có thể phải sử dụng albumin. Loại thuốc này dành cho bệnh nhân bỏng nặng, giá mỗi lọ khoảng 900 nghìn đồng, khi đó chi phí điều trị sẽ tăng cao.

"Bác sĩ nói vết bỏng của con khá sâu nên chăm sóc khó, thời gian điều trị còn dài. Sau này nếu phải ghép da thì gia đình lại phải lo thêm nhiều khoản không được bảo hiểm chi trả. Chúng tôi thật sự không biết xoay xở thế nào", anh Vừ nói.

Việc điều trị của bé Nhân còn dài cần sự chung tay của cộng đồng

Ở quê, cuộc sống của gia đình vốn đã không dư dả. Giờ đây, hai vợ chồng vừa phải chăm con nhỏ, vừa lo cho Nhân điều trị ở Hà Nội. Những khoản tiền có thể vay mượn được, anh chị đã cố gắng xoay xở.

Theo xác nhận của địa phương, anh Vừ có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Việc tiếp tục điều trị cho bé Nhân đang là gánh nặng lớn đối với vợ chồng anh Vừ. Gia đình cậu bé vùng cao này đang rất cần sự trợ giúp của mọi người để điều trị, sớm phục hồi.

Mọi sự giúp đỡ gia đình anh Sùng A Vừ - Mã số 1108 xin gửi về: 1. Anh Sùng A Vừ bản Nặm Giắt, xã Bình Thuận, tỉnh Sơn La 2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.suckhoedoisong.vn. Đề gửi: Mã số 1108 3. Ủng hộ trực tiếp Chương trình "Vòng tay Nhân ái" tại tòa soạn Báo Sức khỏe và Đời sống. Địa chỉ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội. Đề gửi: Mã số 1108 Mọi thắc mắc, xin gửi tới email phuongthuangdxh@gmail.com. Điện thoại: 0975839126/ 4. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 113.000.000.282. 5. Ủng hộ USD qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 118.000.202.194 (USD) Đề gửi: Mã Số 1108



