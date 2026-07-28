MS 1102: Chồng vừa mất vì tai biến, người phụ nữ lo cho 5 con nhỏ lại cấp cứu vì bệnh tật cần sự trợ giúp

| Cảnh ngộ

GĐXH – Chồng mất không lâu vì tai biến, một mình gồng gánh lo cho 5 đứa con nhỏ. Giờ đây, chị Lý Thị Chứ lại đang đối mặt với việc điều trị bệnh nặng khi có khối u xuất hiện ở phần cuối của tuyến tụy.

MS 1102: Chồng vừa mất vì tai biến, người phụ nữ lo cho 5 đứa con nhỏ lại đối mặt với bệnh tật cần sự trợ giúp - Ảnh 1.MS 1100: Xót xa gia cảnh mẹ nguy kịch trong phòng hồi sức, con trai bại não mòn mỏi chờ mẹ trở về

GĐXH – Đó là hoàn cảnh của bà Phạm Thị Chung, 54 tuổi, ở thôn Sông Hồng, xã Xuân Ái, tỉnh Lào Cai. Một mình gồng gánh nuôi hai con sau khi chồng mất, trong đó con lớn bị bại não. Giờ đây, bà Chung lại rơi vào tình cảnh nguy kịch vì bệnh nặng rất cần sự chung tay của cộng đồng.

Nhắc đến hoàn cảnh của bệnh nhân Lý Thị Chứ, 35 tuổi, ở xã Bản Huổi Chỏn, xã Búng Lao, tỉnh Điện Biên, cán bộ Phòng CTXH và các y, bác sĩ tại Khoa Ung bướu và xạ trị (Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức) không khỏi xót xa.

Biến cố gia đình liên tiếp ập xuống gia đình người phụ nữ dân tộc H’Mông này khi chồng chị qua đời vì bị tai biến cách đây 6 tháng. Cuộc sống của mấy mẹ con chị chưa ổn định thì biến cố bệnh tật lại ập đến.

Theo chia sẻ của gia đình, thời gian gần đây, chị Chứ thường xuyên thấy cơ thể mệt mỏi, bụng đau âm ỉ vùng thượng vị, thi thoảng lan sang sau lưng. Chị Chứ vẫn cố gắng chịu đựng vì nghĩ do làm nhiều bị mệt và cũng vì không có tiền. Chỉ khi những cơn đau xuất hiện dày đặc hơn, người lúc nào cũng uể oải không thể làm được gì, chị mới đến bệnh viện tỉnh thăm khám.

MS 1102: Chồng vừa mất vì tai biến, người phụ nữ lo cho 5 đứa con nhỏ lại đối mặt với bệnh tật cần sự trợ giúp - Ảnh 2.

Chưa nguôi ngoai nỗi đau mất chồng vì tai biến, giờ chị Chứ phải nhập viện điều trị u đuôi tụy

Vào bệnh viện địa phương kiểm tra, các bác sĩ phát hiện chị có khối u ở đuôi tụy và chuyển tuyến cho chị lên Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức để tiếp tục điều trị. Để cấp cứu cho chị, bác sĩ đã thực hiện phẫu thuật và hiện chờ kết quả để sinh thiết để có hướng điều trị tiếp theo. Tuy nhiên, theo bác sĩ, việc điều trị của chị Chứ còn kéo dài, chi phí tốn kém vượt quá khả năng của gia đình.

Gia đình chị Chứ thuộc hộ nghèo ở địa phương. Từ khi "vắng" người đàn ông trụ cột trong nhà, mọi việc đều dồn lên vai chị Chứ. Một mình chị phải lo cho 5 đứa con nhỏ với nguồn thu nhập chính trông vào ít ruộng.

Điều may mắn với chị là các con luôn ngoan ngoãn, đứa lớn đỡ đần mẹ chăm các em. Biến cố liên tiếp xuống gia đình, mấy đứa còn quá nhỏ chưa hiểu vì sao bố mãi không trở về và giờ mẹ cũng đang vắng nhà nhiều ngày.

MS 1102: Chồng vừa mất vì tai biến, người phụ nữ lo cho 5 đứa con nhỏ lại đối mặt với bệnh tật cần sự trợ giúp - Ảnh 3.

Chị Chứ sau ca phẫu thuật vẫn cần điều trị dài ngày, chi phí tốn kém

Trong thời gian chị Chứ đi bệnh viện điều trị, 5 đứa con nhỏ của chị phải nhờ người thân thay nhau chăm sóc. Nằm một chỗ thể lao động tạo thu nhập, mọi khoản chi phí từ sinh hoạt, học hành… của các con cùng gánh nặng chi phí điều trị trở thành áp lực với người phụ nữ dân tộc H’Mông này.

Nằm trên giường bệnh, chị Chứ vẫn thường xuyên kêu đau sau ca phẫu thuật. Nhưng điều chị nhắc đến nhiều nhất không phải những cơn đau sau mổ mà là các con ở nhà. Chị bảo, các con của chị đã quá thiệt thòi sau ngày chồng chị mất. Giờ chị nằm viện, các con phải nhờ mọi người hỗ trợ nên chỉ mong đủ sức khỏe để sớm được về làm chỗ dựa cho các con dù còn nhiều khó khăn phía trước.

MS 1102: Chồng vừa mất vì tai biến, người phụ nữ lo cho 5 đứa con nhỏ lại đối mặt với bệnh tật cần sự trợ giúp - Ảnh 4.

5 con nhỏ của chị Chứ. Ảnh GĐCC

Lúc này với người mẹ bệnh tật đang phải một mình gồng nỗi lo 5 đứa con nhỏ rất cần sự chung tay của cộng đồng. Sự sẻ chia ấy không chỉ giúp chị Chứ có thêm cơ hội chữa bệnh mà còn góp phần giữ lại điểm tựa cho cả một gia đình.

Mọi sự giúp đỡ gia đình chị Lý Thị Chứ - Mã số 1102 xin gửi về:

1. Chị Lý Thị Chứ ở xã Bản Huổi Chỏn, xã Búng Lao, tỉnh Điện Biên

2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.suckhoedoisong.vn. Đề gửi: Mã số 1102

3. Ủng hộ trực tiếp Chương trình "Vòng tay Nhân ái" tại tòa soạn Báo Sức khỏe và Đời sống. Địa chỉ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội. Đề gửi: Mã số 1102

Mọi thắc mắc, xin gửi tới email phuongthuangdxh@gmail.com. Điện thoại: 0975839126/

4. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 113.000.000.282.

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Đề gửi: Mã Số 1102

MS 1102: Chồng vừa mất vì tai biến, người phụ nữ lo cho 5 đứa con nhỏ lại đối mặt với bệnh tật cần sự trợ giúp - Ảnh 5.


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