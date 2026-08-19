Rằm tháng 7 có một điều nhiều người vẫn hiểu sai khi đốt vàng mã

1 ngày trước

GĐXH - Nhiều người vẫn còn băn khoăn cúng cô hồn nên cúng chay hay mặn? Bài viết dưới đây sẽ chia sẻ cho bạn một vài góc nhìn, cũng như gợi ý nên chuẩn bị mâm cúng rằm tháng 7 như thế nào.