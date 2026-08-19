Rằm tháng 7 có một điều nhiều người vẫn hiểu sai khi đốt vàng mã

Rằm tháng 7 có một điều nhiều người vẫn hiểu sai khi đốt vàng mã

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Hà My
Hà My
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GĐXH - Rằm tháng 7 thì phải có vàng mã, không nhiều thì ít. Có gia đình còn chi vài triệu, thậm chí hàng chục triệu đồng để mua tiền vàng, nhà cửa, xe cộ, quần áo giấy... “gửi” cho người đã khuất với quan niệm “đốt càng nhiều càng thành tâm”. Nhưng điều gì thực sự khiến chúng ta bỏ ra số tiền lớn để hóa vàng? Đó là lòng hiếu kính với người đã khuất, hay đơn giản là nỗi sợ mình chưa làm đủ và liệu vàng mã có thực sự cần thiết để làm cho người đã khuất.

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