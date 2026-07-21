MS 1100: Xót xa gia cảnh mẹ nguy kịch trong phòng hồi sức, con trai bại não mòn mỏi chờ mẹ trở về

MS 1099: Bé trai 8 tháng tuổi bị bỏ rơi trước cổng chùa cần trợ giúp để phẫu thuật dị tật GĐXH – Bé Hồ Văn Minh 7 tháng trước bị bỏ lại trước cổng chùa, không một mảnh giấy nhắn. Hiện tại con đang rất cần chi phí để phẫu thuật dị tật hở môi, hàm ếch.

Trên giường bệnh của Khoa Hồi sức tích cực II, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, bà Phạm Thị Chung vẫn trong tình cảnh "ngàn cân treo sợi tóc" khi nằm bất động, phải thở máy. Người phụ nữ quanh năm lam lũ với ruộng đồng, giờ không còn biết những gì xung quanh.

Vậy nhưng, điều khiến những người đối diện càng chạnh lòng khi biết được ở quê nhà, người con trai mắc bại não của bà Chung vẫn đang nằm một chỗ, mòn mỏi chờ mẹ trở về chăm sóc.

Theo bác sĩ chia sẻ, bà Chung từng phẫu thuật cắt gan trái và cắt túi mật do sỏi mật từ năm 2015. Khoảng 1 tuần trước khi nhập viện, bà Chung thường xuyên bị sốt cao, vàng da nên được đưa vào thăm khám ở bệnh viện tỉnh. Do bệnh diễn biến nặng, bà đã được chuyển cấp cứu lên điều trị ở Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Bà Chung đang được hồi sức tích cực

Các bác sĩ chẩn đoán bà bị nhiễm khuẩn đường mật nặng. Hiện tại, bệnh nhân đang được thở máy, da và củng mạc mắt vàng sậm. Ngoài tiến hành hồi sức tích cực, các bác sĩ cũng hội chẩn với các chuyên khoa để đánh giá thời điểm can thiệp ngoại khoa khi sức khỏe của bà ổn định hơn.

Ít ai biết rằng, phía sau giường bệnh của người phụ nữ 54 tuổi ấy là một gia cảnh đầy éo le. Bà Chung một mình vừa làm vừa nuôi hai con khi chồng mất vì đột quỵ từ năm 2014. Điều khiến bà luôn canh cánh là người con trai đầu sinh năm 2005 bị bại não.

Dù đã bước sang tuổi trưởng thành, anh vẫn nằm một chỗ, mọi sinh hoạt đều phụ thuộc vào mẹ. Từ bữa ăn, cốc nước tới vấn đề sinh hoạt đều cần có người ở bên cạnh chăm sóc. Có những đêm con lên cơn co giật, bà Chung lại thức trắng đêm để túc trực. Cũng vì vậy mà nhiều năm qua, bà Chung chẳng bao giờ dám dời nhà quá lâu. Có lẽ lần nhập viện này cũng là quãng thời gian xa con lâu nhất của người phụ nữ ấy.

Giấy chứng nhận hộ nghèo và khuyết tật bại não của con trai bà Chung

Khi bà Chung đổ bệnh, người con trai thứ hai đang học đại học phải tạm gác việc học để trở về quê chăm sóc anh trai. Còn tại bệnh viện, việc túc trực bên bà Chung đều nhờ cả anh em, họ hàng thay nhau hỗ trợ.

Thuộc diện hộ nghèo của địa phương, nguồn sống của mấy mẹ con bà Chung chỉ trông vào vài sào ruộng. Giờ đây, khi bà phải nằm hồi sức tích cực, cả gia đình rơi vào cảnh bế tắc. Từng là chỗ dựa duy nhất của các con, nay bà Nhung lại trở thành người cần được cứu chữa.

Theo đại diện Phòng Công tác xã hội Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, bệnh nhân đang trong giai đoạn điều trị hồi sức tích cực, chi phí điều trị và các can thiệp tiếp theo dự kiến sẽ còn rất lớn. Trong khi đó, hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn nên rất cần sự chung tay của các nhà hảo tâm để người bệnh có cơ hội tiếp tục điều trị.

Mỗi sự sẻ chia lúc này sẽ là nguồn động viên thiết thực, giúp gia đình bà Chung có thêm điều kiện vượt qua giai đoạn khó khăn, sớm trở về lo cho các con.

Mọi sự giúp đỡ gia đình bà Chung - Mã số 1011 xin gửi về: 1. Bà Phạm Thị Chung ở thôn Sông Hồng, xã Xuân Ái, tỉnh Lào Cai 2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.suckhoedoisong.vn. Đề gửi: Mã số 1011 3. Ủng hộ trực tiếp Chương trình "Vòng tay Nhân ái" tại tòa soạn Báo Sức khỏe và Đời sống. Địa chỉ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội. Đề gửi: Mã số 1011 Mọi thắc mắc, xin gửi tới email phuongthuangdxh@gmail.com. Điện thoại: 0975839126/0379052154 4. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 113.000.000.282. 5. Ủng hộ USD qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 118.000.202.194 (USD) Đề gửi: Mã Số 1011



