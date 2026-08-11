MS 1105: Bé gái 3 tuổi trải qua 6 ca phẫu thuật vì xuất huyết não, phía trước còn ca ghép sọ cần sự trợ giúp

| Cảnh ngộ
Hà My
Hà My
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GĐXH – Cô bé 3 tuổi đang trong tình trạng nguy kịch vì xuất huyết não. Bé đã trải qua 6 ca phẫu thuật suốt hơn tháng qua và đang chờ ca ghép sọ sắp tới. Tuy nhiên, hoàn cảnh gia đình bé lại quá khó khăn, rất cần sự chung tay của cộng đồng.

Đó là hoàn cảnh của bé Dương Gia Hân (SN 2023) ở thôn Tân Phúc, xã Phúc Thọ, Hà Nội, hiện đang được điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực chống độc, Bệnh viện Nhi Hà Nội. Từ ngày 12/6/2026 đến 03/8/2026, bé được điều trị tại Khoa Điều trị tích cực Ngoại khoa. Trong quãng thời gian ấy, Gia Hân đã trải qua 6 ca phẫu thuật.

Bé gái 3 tuổi trải qua 6 ca phẫu thuật vì xuất huyết não, phía trước còn ca ghép sọ cần sự trợ giúp - Ảnh 1.

Bé Gia Hân suốt gần 2 tháng qua đã trải qua 6 ca phẫu thuật

Anh Dương Văn Xâm (SN 1999), bố của Gia Hân kể, Hân là cô bé ít khi bị ốm, nhanh nhẹn, đi học về là lúc nào cũng ríu rít. Hôm đó, con vẫn đi học bình thường. Đến chiều, cô giáo thông báo bé có biểu hiện mệt nên gia đình đón con về. Buổi tối, Gia Hân nôn nhiều. Vợ chồng anh lập tức đưa con đến bệnh viện huyện kiểm tra. Tại đây, bé xuất hiện co giật. Sau khi được cấp cứu, Gia Hân được chuyển lên Bệnh viện Nhi Trung ương để tiếp tục điều trị.

Kể từ ngày vào viện gần 2 tháng qua, đứa trẻ 3 tuổi ấy đã liên tiếp bước qua những cuộc phẫu thuật để giành lại sự sống. Đến nay, Gia Hân đã qua được giai đoạn nguy kịch nhất nhưng sức khỏe vẫn rất yếu. "Cháu chưa ổn định hẳn. Phản xạ vẫn còn kém, mắt chỉ mở lơ mơ" – anh Xâm chia sẻ.

Gia Hân hiện cần tiếp tục hồi sức và theo dõi sát sao. Theo bác sĩ, khi sức khỏe tiến triển thuận lợi, khoảng một tháng tới, Gia Hân dự kiến còn phải thực hiện ghép sọ và can thiệp mạch. Phía trước với con vẫn là một chặng đường dài.

Bé gái 3 tuổi trải qua 6 ca phẫu thuật vì xuất huyết não, phía trước còn ca ghép sọ cần sự trợ giúp - Ảnh 2.

Hiện tại gia đình con rất cần sự chung tay của cộng đồng để thực hiện ca phẫu thuật tiếp theo.

Hoàn cảnh vợ chồng anh Xâm theo xác nhận ở địa phương thuộc diện khó khăn. Hai vợ chồng còn trẻ, thu nhập bấp bênh, nay con gái gặp biến cố sức khỏe nghiêm trọng khiến cuộc sống càng thêm chật vật. Hai vợ chồng anh hiện vẫn phải dựa vào sự hỗ trợ của ông bà khi anh làm công nhân in, vợ làm nghề may với thu nhập bấp bênh. 

Cuộc sống tuy khó khăn, nhưng vợ chồng anh chị vẫn cố gắng làm lụng, chăm con. Khi con phải nhập viện, cả hai phải túc trực ở bệnh viện để thay nhau chăm sóc, người ở lại ban ngày, người thức ban đêm. Cứ như vậy, họ thay nhau chăm con, tranh thủ ngủ được lúc nào hay lúc đó.

"Cháu còn nhỏ, có bảo hiểm nhưng vẫn phải chi trả nhiều khoản ngoài danh mục. Gia đình đã vay mượn khắp nơi để lo cho con nhưng sắp tới con còn ghép sọ, phải can thiệp mạch. Giờ gia đình thực sự không biết phải xoay xở thế nào nên cần sự chung tay của mọi người" – chị Kiều Thị Lợi, mẹ bé cầu cứu.

Kể từ khi con vào viện, những khoản tích cóp của gia đình chị Lợi đã cạn dần. Những khoản vay để chạy chữa, phẫu thuật cho con cũng ngày một nhiều hơn, trong khi việc điều trị của Gia Hân chưa thể dừng lại.

Những cuộc phẫu thuật đã qua không chỉ để lại trên cơ thể em những vết thương, mà còn là khoản chi phí vượt quá sức của một gia đình trẻ khó khăn. Điều may mắn là cô bé 3 tuổi ấy đã vượt qua được giai đoạn nguy hiểm nhất. Tuy nhiên, chặng đường phía trước của bé vẫn còn dài. Vợ chồng chị Lợi đang rất cần thêm sự sẻ chia của cộng đồng để bé Gia Hân không phải dừng lại giữa chừng khi cơ hội hồi phục của con vẫn còn.

Mọi sự giúp đỡ gia đình chị Lợi, bé Gia Hân - Mã số 1105 xin gửi về:

1. Chị Kiều Thị Lợi ở thôn Tân Phúc, xã Phúc Thọ, Hà Nội

2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.suckhoedoisong.vn. Đề gửi: Mã số 1105

3. Ủng hộ trực tiếp Chương trình "Vòng tay Nhân ái" tại tòa soạn Báo Sức khỏe và Đời sống. Địa chỉ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội. Đề gửi: Mã số 1105

Mọi thắc mắc, xin gửi tới email phuongthuangdxh@gmail.com. Điện thoại: 0975839126/0962483197

4. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 113.000.000.282.

5. Ủng hộ USD qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 118.000.202.194 (USD)

Đề gửi: Mã Số 1105

Bé gái 3 tuổi trải qua 6 ca phẫu thuật vì xuất huyết não, phía trước còn ca ghép sọ cần sự trợ giúp - Ảnh 3.


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