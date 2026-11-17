MS 1130: Bé trai 14 tuổi nguy kịch sau tai nạn giao thông, gia đình nghèo khẩn thiết cầu cứu GĐXH - Sau tai nạn giao thông, Sùng A Trung (14 tuổi), người dân tộc H’Mông ở thôn Háng Bla Ha A, xã Khao Mang, tỉnh Lào Cai rơi vào hôn mê sâu với nhiều chấn thương nghiêm trọng. Mỗi ngày, riêng tiền thuốc mua ngoài đã vài triệu đồng, trong khi nhà em thuộc hộ nghèo, đã kiệt quệ về kinh tế sau những ngày chạy chữa cho con.

Tại Khoa Phẫu thuật Gan mật (Bệnh viện Việt Đức), bà Vàng Seo Dúa đang điều trị ung thư đường mật trong tình trạng thể trạng suy kiệt. Với người phụ nữ 56 tuổi này, nỗi lo bệnh tật đã nặng nề, nhưng phía sau vẫn là gánh nặng kinh tế mà gia đình phải chật vật gồng gánh suốt nhiều năm qua.

Cơ thể bà Dúa đang suy kiệt vì bệnh

Theo chia sẻ của người thân, cách đây 2 năm, gia đình bà Dúa vay ngân hàng tiền để sửa lại căn nhà đã xuống cấp. Khi khoản vay này chưa trả hết, chồng bà Dúa đổ bệnh. Để có tiền chữa trị cho chồng, bà tiếp tục phải vay mượn. Thế nhưng, sau một thời gian chạy chữa, chồng bà qua đời và để lại khoản nợ tới giờ chưa thể thanh toán.

Cũng kể từ đó, bà Dúa cùng các con cố gắng làm lụng, chắt chiu từng đồng để trả nợ. Tuy nhiên, cuộc sống vốn chỉ trông vào làm ruộng, thu nhập bấp bênh nên những khoản vay cũ vẫn chưa thể giải quyết. Nay bà Dúa mắc bệnh hiểm nghèo, gia đình càng thêm khó khăn.

Trước khi chuyển đến Bệnh viện Việt Đức, bà Dúa được phẫu thuật sỏi mật tại một bệnh viện tuyến tỉnh. Tuy nhiên, sau 10 ngày, tình trạng vàng da vẫn không thuyên giảm. Bà Dúa thể trạng suy kiệt, bụng vẫn đặt dẫn lưu Kehr đường mật.

Gia đình bà Dúa đang cần sự chung tay của cộng đồng

Thấy sức khỏe của bà ngày càng yếu, gia đình đưa bà đến Bệnh viện Việt Đức để tiếp tục điều trị. Qua thăm dò đường mật, các bác sĩ phát hiện bà mắc ung thư đường mật. Sau đó, bà được đặt dẫn lưu đường mật qua da lần thứ hai.

Hiện bà Dúa cần được hồi sức, nâng cao thể trạng và cải thiện chức năng gan để tiếp tục quá trình điều trị.

Bà Dúa có 5 người con, gồm 1 con trai và 4 con gái. Các con đều làm nông nghiệp, thuộc diện hộ nghèo tại địa phương nên không có điều kiện hỗ trợ mẹ nhiều. Người con út hiện sống cùng bà, đã có gia đình riêng và phải chăm lo cho các con nhỏ.

Cuộc sống gia đình luôn ở cảnh thiếu trước hụt sau, nay mẹ phải nhập viện điều trị, mọi khoản chi phí đều trở thành gánh nặng với các con. Những khoản nợ từ việc sửa nhà và chữa bệnh cho người chồng đã mất vẫn chưa trả hết, gia đình lại phải tiếp tục vay mượn để có tiền lo cho bà Dúa.

Trong hoàn cảnh khó khăn chồng chất, gia đình bà Dúa rất mong nhận được sự quan tâm của cộng đồng để có thêm kinh phí tiếp tục điều trị, vơi bớt phần nào gánh nặng trong lúc ngặt nghèo.