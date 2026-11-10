MS 1130: Bé trai 14 tuổi nguy kịch sau tai nạn giao thông, gia đình nghèo khẩn thiết cầu cứu

MS 1129: Nam sinh người H’Mông trải qua 2 lần phẫu thuật, gia đình kiệt quệ vì chi phí điều trị GĐXH – Hơn 50 triệu đồng vay mượn đã được gia đình Sùng Pao Chua (SN 2008) dùng để lo viện phí sau khi em gặp tai nạn giao thông. Qua 2 lần phải phẫu thuật, gia đình Chua đã kiệt quệ về kinh tế. Chua vẫn cần tiếp tục điều trị và cần sự trợ giúp.

Khoản tiền 50 triệu đồng được vợ chồng chị Giàng Thị Tồng và anh Sùng Anh Trừ (bố mẹ của em A Trung) xoay xở trong những ngày đầu con trai nhập viện trước tình trạng chấn thương nghiêm trọng của A Trung đã không trụ được lâu.

Theo Phòng Công tác xã hội, chi phí điều trị cho A Trung khá lớn. Riêng tiền thuốc mua ngoài hiện dao động 4 - 5 triệu đồng mỗi ngày. Đó là chưa kể viện phí và những khoản chi phí phát sinh trong quá trình điều trị. Với gia đình thuộc diện hộ nghèo, sống chủ yếu bằng ruộng nương như gia đình A Trung, khoản chi này gần như nằm ngoài khả năng.

A Trung gặp tai nạn giao thông vào cuối tháng 10/2026. Khi nhận được tin con gặp nạn, vợ chồng chị Tồng vội vã đến bệnh viện tỉnh. Trước mắt họ là hình ảnh cậu con trai nằm bất động trong phòng cấp cứu. "Lúc đó, tôi tưởng con không qua khỏi", chị nghẹn ngào nhớ lại.

Sau cấp cứu ban đầu, em Trung được chuyển đến Bệnh viện Việt Đức ngay trong đêm.

A Trung vào viện trong tình trạng chấn thương nặng vì tai nạn.

Theo thông tin bệnh án, em bị xuất huyết dưới màng cứng do chấn thương, không có vết thương hở; gãy xương đòn phải, xương sườn 1 bên phải, vỡ xẹp thân đốt sống T5, T6… Khi nhập viện, bệnh nhân phải an thần, đặt nội khí quản và bị liệt hai chi dưới, tiên lượng nặng.

Những ngày con nằm viện, chị Tồng gần như túc trực bên giường bệnh. Mỗi lần nhìn con bất động, người mẹ lại không kìm được nước mắt. Nỗi lo con chưa qua cơn nguy kịch càng đè nặng khi gia đình không còn đủ khả năng chi trả viện phí.

Các bác sĩ đang xem xét phương án phẫu thuật và phục hồi chức năng cho Trung. Điều đó đồng nghĩa với việc gia đình của Trung còn phải chuẩn bị cho một chặng điều trị phía trước, trong khi nguồn tiền vay mượn đã gần như không còn.

Ở quê nhà, vợ chồng chị Tồng thuộc hộ nghèo. Cuộc sống của gia đình dựa vào ruộng nương, thu nhập bấp bênh, chỉ đủ trang trải sinh hoạt thường ngày. Dưới A Trung còn hai em đang đi học. Tai nạn của Trung khiến gia đình vốn khó khăn nay càng thêm chật vật.

Những ngày ở viện, chị Tồng gần như dành toàn bộ thời gian bên con. Với người mẹ, điều mong mỏi lúc này là con có cơ hội được tiếp tục điều trị. Nhưng trước những khoản chi ngày một lớn, chị không biết gia đình còn có thể vay mượn ở đâu.

"Gia đình tôi đã hết cách, còn con vẫn chưa qua cơn nguy kịch. Nếu bác sĩ chỉ định phẫu thuật, tôi cũng không biết phải lấy đâu ra tiền nữa", chị Tồng nghẹn ngào chia sẻ.

Căn nhà tuềnh toàng của gia đình vợ chồng chị Tồng ở quê. Ảnh GDCC

Vợ chồng chị Tồng đang phải đối diện với khoản chi phí điều trị vượt quá khả năng. Trong khi đó, tình cảnh của A Trung vẫn còn nguy hiểm. Gia đình em rất mong nhận được sự quan tâm, sẻ chia của các nhà hảo tâm để có cơ hội điều trị tốt hơn.

Mọi sự giúp đỡ gia đình em Sùng A Trung - Mã số 1130 xin gửi về: 1. Sùng A Trung ở thôn Háng Bla Ha A, xã Khao Mang, tỉnh Lào Cai 2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.suckhoedoisong.vn. Đề gửi: Mã số 1130 3. Ủng hộ trực tiếp Chương trình "Vòng tay Nhân ái" tại tòa soạn Báo Sức khỏe và Đời sống. Địa chỉ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội. Đề gửi: Mã số 1130 Mọi thắc mắc, xin gửi tới email phuongthuangdxh@gmail.com. Điện thoại: 0975839126/ 5. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 113.000.000.282. 6. Ủng hộ USD qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 118.000.202.194 (USD) Đề gửi: Mã Số 1130







