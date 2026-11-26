MS 1131: Chồng mất, nợ chưa trả hết, người phụ nữ H’Mông lại mắc ung thư cần giúp đỡ GĐXH - Chồng qua đời, những khoản nợ vay sửa nhà và chữa bệnh vẫn chưa trả hết, bà Vàng Seo Dúa - dân tộc H’Mông ở thôn Nàn Tiểu Hồ, xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai nay lại mắc ung thư. Gia cảnh vốn khó khăn giờ càng túng quẫn khi bà Dúa chưa biết xoay sở chi phí điều trị ra sao.

2 con cùng bệnh nặng

Suốt 6 năm qua, cuộc sống của vợ chồng chị Nguyễn Thị Tâm (SN 1984) và anh Phan Xuân Thuận (SN 1982) ở Hà Tĩnh gần như gắn liền với những chuyến đi viện. Hai con trai là Phan Xuân Nam (SN 2014) và Phan Xuân Phúc (SN 2020) lần lượt phát hiện mắc ung thư não. Những ca phẫu thuật, những đợt xạ trị và hóa chất kéo dài đã khiến hai đứa trẻ phải chịu nhiều đau đớn, còn gia đình ngày càng kiệt quệ vì chi phí chữa bệnh.

Chia sẻ về hành trình ấy, chị Tâm cho biết, năm 2020, khi gia đình vừa đón thêm thành viên mới là bé Phúc, niềm vui chưa được bao lâu thì tai họa ập đến. Tháng 6/2020, bé Nam thường xuyên ốm, có biểu hiện sụt cân, buồn nôn, đau đầu dữ dội, đi đứng loạng choạng. Lo lắng trước những dấu hiệu bất thường của con, vợ chồng chị vội đưa Nam ra Bệnh viện Nhi Trung ương thăm khám.

Kết quả kiểm tra khiến anh chị chết lặng. Trong não bé có khối u kích thước 4cm nằm ở tiểu não. Kết quả sinh thiết sau đó xác định đây là khối u ác tính độ IV.

Hai con của chị Tâm cùng bị ung thư

Từ đó, hành trình điều trị đầy đau đớn của Nam bắt đầu. Chỉ trong chưa đầy 2 tháng, bé phải trải qua hai ca phẫu thuật. Tháng 8/2020, Nam được phẫu thuật dẫn lưu não thất; đến tháng 9/2020, bé tiếp tục phẫu thuật cắt bỏ khối u ác tính.

Sau phẫu thuật, Nam được chuyển sang Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 để thực hiện 31 mũi xạ trị. Tiếp đó là 60 tuần truyền hóa chất. Những đợt điều trị kéo dài khiến sức khỏe của cậu bé ngày càng suy kiệt.

Di chứng bệnh và quá trình điều trị khiến Nam bị ảnh hưởng dây thần kinh số 7, méo miệng, lác mắt. Đến nay, bé vẫn chưa thể đi lại, mọi sinh hoạt cá nhân đều phụ thuộc vào mẹ.

Điều khiến chị Tâm đau lòng nhất là những mong muốn rất đỗi bình thường của con cũng trở nên xa vời. Mỗi khi tỉnh táo, Nam lại thì thào với mẹ "Con muốn đi học để biết chữ". Ước mơ được đến trường của cậu bé cứ thế dang dở sau những tháng ngày triền miên ở bệnh viện.

Nỗi đau chưa kịp nguôi ngoai, tháng 2/2025, gia đình chị Tâm một lần nữa nhận hung tin. Bé Phúc xuất hiện những triệu chứng tương tự anh trai trước đây. Linh cảm có điều chẳng lành, chị vội đưa con đi kiểm tra. Kết quả khiến người mẹ gần như suy sụp rằng Phúc cũng mắc ung thư não.

Ngay sau đó, bé phải trải qua hai cuộc phẫu thuật. Từ tháng 4 đến tháng 6/2025, Phúc tiếp tục được xạ trị 31 mũi tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Hiện bé vẫn đang trong quá trình điều trị bằng hóa chất với liệu trình dự kiến 60 tuần.

So với anh trai, Phúc may mắn hơn khi hiện vẫn có thể đi lại. Tuy nhiên, hành trình chữa bệnh của bé còn dài, đồng nghĩa với việc gia đình vẫn phải tiếp tục đối mặt với những khoản chi phí không hề nhỏ.

Một người chăm hai con bệnh nặng, một người gồng gánh kinh tế

Suốt 6 năm qua, chị Tâm gần như không có cuộc sống riêng. Hầu hết thời gian, chị ở bệnh viện chăm sóc hai con, theo sát từng đợt điều trị. Mọi gánh nặng kinh tế trong gia đình đều dồn cả vào anh Thuận.

Thu nhập từ công việc công nhân của anh vốn đã ít ỏi, nay phải trang trải chi phí sinh hoạt, chữa bệnh cho hai con và thuốc thang cho người mẹ già ngoài 80 tuổi. Bên cạnh đó, anh chị còn có một cô con gái đang học lớp 7. Dù vợ chồng đã chắt chiu, vay mượn khắp nơi, số tiền kiếm được vẫn không đủ để duy trì việc điều trị lâu dài cho các con.

Gia đình chị Tâm đang cần sự giúp đỡ của cộng đồng

Theo chị Tâm, riêng chi phí điều trị cho bé Nam đến nay đã khoảng 250 triệu đồng, sau khi trừ phần được bảo hiểm y tế hỗ trợ. Với bé Phúc, gia đình cũng đã phải chi khoảng 175 triệu đồng. Dù nhận được sự giúp đỡ của họ hàng, người thân và bà con làng xóm, vợ chồng chị vẫn chưa thể thoát khỏi cảnh nợ nần. Hiện gia đình còn khoản nợ khoảng 75 triệu đồng.

Nhìn hai con, chị Tâm không khỏi xót xa. Nam phải nằm một chỗ, chỉ mong có ngày được trở về nhà, được đi học, biết chữ như bao đứa trẻ khác. Phúc dù đã có thể đi lại nhưng vẫn phải tiếp tục điều trị. Người mẹ luôn sống trong nỗi thấp thỏm, lo bệnh tình của các con diễn biến xấu.

Không chỉ thương 2 con đang phải chống chọi với bệnh tật, chị còn canh cánh nỗi lòng về cô con gái đang tuổi "ẩm ương" thiếu sự chăm sóc thường xuyên do phải đi viện chăm các em. Mỗi lần con gái gọi điện hỏi "Mẹ ơi, bao giờ các em được về nhà?" là chị lại nghẹn lòng. Bởi chính chị cũng không biết đến bao giờ gia đình mới có thể trở lại cuộc sống bình thường.

Giờ đây, điều khiến chị Tâm lo lắng không chỉ là sức khỏe của hai con mà còn là những khoản tiền cần có để tiếp tục điều trị. Gia đình chị đã khó khăn, các đợt điều trị kéo dài đang trở thành gánh nặng vượt quá khả năng xoay xở.

Xác nhận về hoàn cảnh gia đình, ông Trần Văn Trọng, Trưởng thôn Bắc Thành (xã Yên Hòa, Hà Tĩnh), cho biết gia đình chị Nguyễn Thị Tâm thuộc diện khó khăn tại địa phương. Vợ chồng anh chị làm nông, thu nhập thấp, trong khi cả hai con trai đều không may mắc bệnh hiểm nghèo. Việc thường xuyên đưa các cháu đi viện điều trị khiến kinh tế gia đình ngày càng kiệt quệ.

Ông Trọng mong muốn các nhà hảo tâm, cộng đồng cùng chung tay hỗ trợ để hai cháu có thêm điều kiện tiếp tục chữa bệnh, giúp gia đình vơi bớt khó khăn.

Mọi sự giúp đỡ gia đình chị Tâm - Mã số 1132 xin gửi về: 1. Chị Nguyễn Thị Tâm ở thôn Bắc Thành, xã Yên Hòa, tỉnh Hà Tĩnh 2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.suckhoedoisong.vn. Đề gửi: Mã số 1132 3. Ủng hộ trực tiếp Chương trình "Vòng tay Nhân ái" tại tòa soạn Báo Sức khỏe và Đời sống. Địa chỉ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội. Đề gửi: Mã số 1132 Mọi thắc mắc, xin gửi tới email phuongthuangdxh@gmail.com. Điện thoại: 0975839126/0354367613. 5. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 113.000.000.282. 6. Ủng hộ USD qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 118.000.202.194 (USD) Đề gửi: Mã Số 1132







