Vay mượn, bán nhà để con học trường quốc tế, vợ chồng tôi chỉ trụ được 2 năm

Theo Phụ nữ Việt Nam, ngày nay, các bậc cha mẹ rất coi trọng việc giáo dục cho con. Để con có một tương lai tươi sáng, không thua kém người khác từ vạch xuất phát, nhiều cha mẹ không tiếc tiền đầu tư cho con vào học trường quốc tế, dù học phí ở đây rất đắt. Suy cho cùng, những ngôi trường này đắt cũng có lý do, bởi từ cơ sở vật chất đến chương trình học, giáo viên đều chất lượng hơn hẳn.

Tuy nhiên, không phải cứ cho con vào trường quốc tế là đã tốt. Cha mẹ khi tìm trường cho con còn cần phải xem môi trường đó có phù hợp với con, cũng như với hoàn cảnh gia đình hay không. Nếu không, có thể dẫn tới một số trường hợp tiêu cực mà chính cha mẹ cũng không ngờ tới. Chẳng hạn như trường hợp của gia đình ở Trung Quốc được TT&VH đưa tin dưới đây:

Đánh đổi tài sản để con được học trường quốc tế

Hai năm trước, khi con trai bước vào độ tuổi đến trường, vợ chồng tôi quyết định cho con theo học trường quốc tế. Đó không phải là quyết định bốc đồng mà là kết quả của rất nhiều đêm cân nhắc.

Cả hai vợ chồng đều trưởng thành từ môi trường trường công. Khi đi làm, chúng tôi có cơ hội tiếp xúc với nhiều đồng nghiệp từng học trong môi trường quốc tế và nhận ra họ tự tin hơn, ngoại ngữ tốt hơn, kỹ năng giao tiếp cũng vượt trội. Không ít lần, chúng tôi cảm thấy bản thân bỏ lỡ cơ hội chỉ vì những hạn chế ấy.

Chính vì vậy, chúng tôi muốn con có xuất phát điểm tốt hơn cha mẹ, dù biết rằng điều kiện tài chính của gia đình không thật sự dư dả.

Hai vợ chồng quyết định bán luôn căn nhà ở quê để lấy tiền trang trải học phí trường quốc tế. Ngay cả như vậy, có những thời điểm gia đình vẫn phải vay mượn người thân để kịp đóng tiền cho con. Ảnh minh họa

Học phí trường quốc tế vượt quá khả năng tài chính

Gia đình tôi có một căn hộ tại thành phố và một căn nhà nhỏ ở quê dùng để nghỉ cuối tuần. Chồng làm trợ lý giám đốc với mức lương khoảng 13.000 NDT mỗi tháng, còn tôi là nhân viên kinh doanh, thu nhập dao động từ 6.000 đến 10.000 NDT.

Tổng thu nhập khoảng 19.000 NDT mỗi tháng từng đủ để cả nhà sống khá thoải mái. Thế nhưng mọi thứ thay đổi khi con nhập học trường quốc tế.

Chỉ riêng học phí đã lên tới 150.000 NDT mỗi năm, chưa kể tiền ăn, đồng phục, dã ngoại, các lớp bổ trợ và nhiều khoản phát sinh khác. Tổng chi phí gần như bằng toàn bộ thu nhập một năm của hai vợ chồng.

Để có tiền đóng học, chúng tôi phải cắt giảm gần như mọi khoản chi tiêu, không còn những chuyến du lịch hay mua sắm như trước. Cuối cùng, hai vợ chồng quyết định bán luôn căn nhà ở quê để lấy tiền trang trải học phí.

Ngay cả như vậy, có những thời điểm gia đình vẫn phải vay mượn người thân để kịp đóng tiền cho con.

Khi biết chuyện, nhiều người thân đều cho rằng chúng tôi đang cố gắng vượt quá khả năng của mình. Họ nói nếu muốn con học môi trường tốt thì trường tư chất lượng cao cũng là lựa chọn phù hợp, không nhất thiết phải theo trường quốc tế với mức học phí quá đắt đỏ.

Lúc ấy, tôi vẫn tin rằng khoản đầu tư này sẽ mang lại giá trị lâu dài nên quyết tâm theo đuổi đến cùng.

Con nói tiếng Anh lưu loát nhưng tiếng mẹ đẻ lại sa sút

Sau năm học đầu tiên, kết quả khiến vợ chồng tôi rất hài lòng. Khả năng tiếng Anh của con tiến bộ rõ rệt, phát âm chuẩn và giao tiếp tự nhiên hơn nhiều so với các bạn cùng tuổi. Nhưng sang năm học thứ hai, tôi bắt đầu nhận thấy một điều đáng lo.

Con ngày càng sử dụng tiếng Anh nhiều hơn trong giao tiếp, trong khi khả năng sử dụng tiếng mẹ đẻ lại giảm sút. Vốn từ nghèo đi, diễn đạt thiếu trôi chảy và không còn tự nhiên như trước.

Nguyên nhân cũng dễ hiểu vì phần lớn thời gian ở trường, con học và trò chuyện bằng tiếng Anh. Trong khi đó, hai vợ chồng đều bận công việc nên thời gian trò chuyện với con bằng tiếng mẹ đẻ cũng rất ít.

Chúng tôi nhận ra mình đã quá chú trọng ngoại ngữ mà vô tình bỏ quên việc giữ gìn nền tảng ngôn ngữ đầu đời của con.

Quyết định chuyển trường giúp cả gia đình nhẹ nhõm hơn

Sau nhiều lần trao đổi, vợ chồng tôi thống nhất chuyển con sang học tại một trường tư thục gần nhà.

Ban đầu, việc thay đổi môi trường khiến con gặp không ít khó khăn. Chương trình học, bạn bè và cách sinh hoạt đều khác trước nên con mất khá nhiều thời gian để thích nghi.

May mắn là chỉ sau một học kỳ, mọi thứ dần ổn định. Con hòa nhập tốt, có nhiều bạn bè mới, khả năng giao tiếp bằng tiếng mẹ đẻ cải thiện rõ rệt, trong khi kết quả học tập vẫn được duy trì.

Quan trọng hơn, mức học phí hợp lý giúp gia đình giảm đáng kể áp lực tài chính. Chúng tôi không còn phải sống trong cảnh chắt bóp từng đồng hay lo lắng mỗi kỳ đóng học phí.

Có nhiều thời gian hơn dành cho con, cuộc sống của cả gia đình cũng trở nên cân bằng và hạnh phúc hơn.

Bài học sau hai năm theo đuổi trường quốc tế

Nhìn lại, tôi không cho rằng lựa chọn trường quốc tế là sai. Điều sai là chúng tôi chưa tìm hiểu thật kỹ để xem môi trường đó có thực sự phù hợp với hoàn cảnh gia đình và nhu cầu phát triển của con hay không.

Một ngôi trường tốt chưa chắc là ngôi trường đắ

t nhất. Điều quan trọng hơn là nơi đó phù hợp với khả năng tài chính của cha mẹ, giúp trẻ phát triển cân bằng về kiến thức, kỹ năng, ngôn ngữ và tâm lý.

Nếu có thể quay lại, tôi vẫn sẽ đầu tư cho việc học của con, nhưng chắc chắn sẽ dành nhiều thời gian tìm hiểu trước khi đưa ra một quyết định lớn như vậy.

* Câu chuyện của tác giả Lý Lan Tuệ đăng trên nền tảng Toutiao (Trung Quốc).