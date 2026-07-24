'Mùa hè năm ấy' thu hút nhiều diễn viên trẻ trẻ, đúng chất thanh xuân vườn sắp lên sóng VTV3

Đạo diễn Lê Đỗ Ngọc Linh: Thứ chúng ta không thể thay thế được chính là tuổi trẻ

Chiều 24/7 tại Hà Nội, đoàn làm phim của VFC đã có buổi họp báo ra mắt dự án mới nhất mang tên "Mùa hè năm ấy". Đây tiếp tục là đề tài thanh xuân vườn trường được VFC tập trung khai thác, ngay kế tiếp phim "Phía bên kia thành phố" vừa kết thúc mới đây.



Lần này, phim được thực hiện bởi đạo diễn trẻ Lê Đỗ Ngọc Linh – người được đánh giá cũng không khác gì diễn viên nếu nhìn vào ngoại hình.

Đạo diễn Lê Đỗ Ngọc Linh (vest đen) cùng dàn diễn viên tại buổi ra mắt phim chiều 24/7.

Lê Đỗ Ngọc Linh sinh năm 1991 nhưng đã sở hữu trong tay nhiều bộ phim nổi bật của VTV. Trong đó, dòng phim về người trẻ được đánh giá là thế mạnh của anh, xuất phát từ sự đồng điệu, thấu hiểu và tìm tòi, nghiên cứu về đề tài này. Có thể kể đến các dấu ấn của anh như: 11 tháng 5 ngày, Mình yêu nhau, bình yên thôi, Gió ngang khoảng trời xanh, Đen thôi, đỏ quên đi…

Trả lời câu hỏi của phóng viên Gia đình và Xã hội tại buổi họp báo, về việc tại sao lại sử dụng hai dàn diễn viên trong khi khoảng cách 10 năm sau không phải là quá dài? Đạo diễn Lê Đỗ Ngọc Linh cho biết: "Việc lựa chọn 2 dàn diễn viên chắc chắn sẽ khiến ê kíp mất nhiều công sức tìm kiếm và khó khăn hơn trong việc đảm bảo sự liền mạch trong tâm lý, cảm xúc của diễn viên.

Có nhiều cái chúng ta có thể tái hiện được bằng cảm xúc, kinh nghiệm, trải nghiệm diễn xuất hay kỹ thuật… nhưng có một thứ không thể làm được là tuổi trẻ, là cái đã trải qua rồi và không còn cảm giác 'lần đầu tiên' nữa.

Lê Đỗ Ngọc Linh lựa chọn dàn diễn viên trẻ để tái hiện chân thực màu sắc mà họ đang sống.

Ánh bắt của các bạn diễn viên trẻ có sự trong trẻo, hồn nhiên trong cuộc sống; là tình bạn, cảm xúc hoàn toàn không xuất phát từ quyền lợi hay mục đích gì. Ngoài đời họ có những nhóm bạn chơi thân với nhau cũng là lợi ích rất lớn khi vào phim này. Và đó sẽ là trở ngại rất lớn nếu các bạn đảm nhận giai đoạn biến cố sau 10 năm, khi mà nam diễn viên thay đổi cả về ngoại hình, cuộc sống, gia đình…

Nữ chính cũng vậy, đã trưởng thành, đi du học… Rất khó để một ánh mắt trong trẻo có được cái nhìn đầy trải nghiệm của người đã đi qua biến cố. Đó là lý do tôi dùng 2 dàn diễn viên để cùng dùng thế mạnh của mình ngoài đời truyển tải cho nhân vật".

Đạo diễn cũng tiết lộ thêm, lý do nữa khiến anh không để một dàn diễn viên đảm nhiệm hai giai đoạn là bởi anh không muốn các diễn viên trẻ đánh mất đi sự trong trẻo từ một vai diễn. "Các bạn có thể diễn 10 năm sau nhưng phải học tính cách để "ra" được những trải nghiệp đau buồn, sự trưởng thành trong suy nghĩ, hành động trải nghiệm... Hơn nữa, tôi rất muốn các diễn viên trẻ này ở những phim sau tiếp tục giữ được màu sắc đúng với thế hế hệ mình chứ không phải cố gắng làm cái mà các anh chị diễn viên hiện tại đang làm rất tốt rồi", đạo diễn chia sẻ.

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"Mùa hè năm ấy" là một câu chuyện giàu cảm xúc, ekip sáng tác đã cân bằng các tuyến truyện giữa tình bạn hồn nhiên đầy tiếng cười, tình yêu và những lát cắt gia đình, mang đến một hành trình thanh xuân đến trưởng thành vừa trong trẻo, vừa day dứt nhưng không thiếu sự hàn gắn.

Phim mang màu sắc tâm lý, lãng mạn đan xen hài hước, đưa khán giả trở lại những ngày cuối cấp rực rỡ và đặc biệt là hành trình tình yêu của các bạn trẻ, từ khi họ còn là những người bạn thân thiết, đến những rung động đầu đời, chia xa rồi tìm lại.

Với 2 dàn diễn viên, Mùa hè năm ấy hứa hẹn mang đến sự mới mẻ cho khán giả.

Bộ phim được chia làm hai giai đoạn cách nhau 10 năm tạo ra nhiều tò mò cho người xem khi đặt tuổi học trò vô tư bên cạnh cuộc sống trưởng thành nhiều đổi thay. Sự tương phản giữa quá khứ và hiện tại mở ra chiều sâu tâm lý của các nhân vật, cho thấy thời gian có thể thay đổi hoàn cảnh, nhưng chưa chắc xóa được những tình cảm từng rất chân thành.

Dàn diễn viên "Mùa hè năm ấy" đã có màn chuyển giao thú vị giữa thanh xuân và tuổi trưởng thành. Diễn viên trẻ Long Vũ vai Khánh, Lưu Ly vai Phương, Hà Thành vai Tùng, Nguyễn Trinh vai Ly và Hoàng Hải vai Hoàng được đạo diễn đặt niềm tin, trao cơ hội đảm nhận những vai chính, hứa hẹn sẽ tạo nên một nhóm bạn thời thanh xuân đầy hồn nhiên, nghịch ngợm nhưng không thiếu những tiếc nuối.

Minh Thu, Trọng Lân, Tô Dũng đảm nhận vai trưởng thành.

Ở phiên bản trưởng thành, Tô Dũng đảm nhận vai Khánh. Minh Thu khắc họa sự trưởng thành và "lột xác" của Phương. Trọng Lân mang đến một nhân vật Tùng đầy lịch thiệp nhưng khó đoán; Châu Dương giữ nét lanh chanh, đáng yêu của Ly; Phan Thắng thể hiện nét chân thành, đáng tin cậy của nhân vật Hoàng. Diễn viên Thùy Dương đảm nhận vai Yến Nhi trẻ trung, giàu năng lượng.

Diễn viên Anh Tuấn, Hồng Hạnh, Vân Dung đảm nhận vai bố mẹ trong phim.

Diễn viên Anh Tuấn và diễn viên Hồng Hạnh vào vai ông Vệ - bà Liên, bố mẹ của Khánh, một cặp vợ chồng ồn ào, hài hước, thường xuyên "khắc khẩu" nhưng luôn yêu thương và hết lòng bảo vệ con. Diễn viên Vân Dung hóa thân thành bà Ngọc - mẹ Phương, người phụ nữ tần tảo, mạnh mẽ, âm thầm gánh vác gia đình khi chồng đau ốm. Sự tương phản giữa một gia đình sôi nổi, tưng tửng và một gia đình nhiều lo toan giúp câu chuyện vừa có tiếng cười gần gũi, vừa tạo chiều sâu. Bộ phim còn có sự tham gia của các diễn viên: Lý Chí Huy, Cù Thị Trà, Tuấn Anh…

"Mùa hè năm ấy" lên sóng vào thứ 2, 3, 4 lúc 20h trên VTV3, bắt đầu từ 3/8/2026.



