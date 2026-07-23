Việt Hoa và Thu Quỳnh đối đầu căng thẳng khi hai băng đảng ma túy gặp nhau trong 'Lửa trắng'

Trong trích đoạn giới thiệu tập 11 phim "Lửa trắng", sau khi phát hiện dấu chân của người lạ trong nhà, Mai (Việt Hoa) lập tức báo tin cho Lão Công (NSƯT Hồ Phong) để kịp thời có phương án đối phó. Dấu hiệu bất thường khiến các thành viên trong đường dây phải nâng cao cảnh giác khi nguy cơ bị theo dõi ngày càng hiện hữu.

Mai còn thay mặt Lão Công tham gia một cuộc gặp quan trọng với Lan (Thu Quỳnh), đại diện của Santana. Trong cuộc gặp với Lan, Mai đề cập đến những hiểu lầm xoay quanh vụ việc tại quán vườn Sơn Hải. Cô đồng thời yêu cầu phía Santana làm rõ kế hoạch cho chuyến hàng sắp tới, trong bối cảnh mọi hoạt động của đường dây đều có nguy cơ nằm trong tầm giám sát của lực lượng chức năng.

Mai thay mặt Lão Công đi đàm phán với băng đảng Santana. Ảnh VTV

Mai tỏ ra đặc biệt thận trọng khi yêu cầu đối tác phải cung cấp đầy đủ thông tin về thời gian, địa điểm và số lượng hàng trước khi tiến hành vận chuyển. Theo cô, việc thiếu dữ liệu cụ thể có thể khiến phía Lão Công không kịp chuẩn bị phương án bảo đảm an toàn.

Bên cạnh những tranh cãi về phương án vận chuyển, sự nghi ngờ xoay quanh lòng trung thành của Trường Nổ tiếp tục khiến quan hệ giữa các bên trở nên phức tạp. Các bên không chỉ phải tìm cách vượt qua sự kiểm soát của cơ quan chức năng mà còn liên tục đề phòng lẫn nhau. Cuộc đàm phán vì thế không đơn thuần nhằm chuẩn bị cho một chuyến vận chuyển mới mà còn trở thành phép thử đối với lòng tin giữa Lão Công và Santana.

Trường Nổ trở thành tâm điểm nghi kỵ giữa cả hai băng đảng. Ảnh VTV

Cương (Duy Hưng) thể hiện sự quan tâm rõ rệt dành cho Mai. Chứng kiến cô liên tục dấn thân vào những công việc nguy hiểm, anh không giấu được sự lo lắng và đặt câu hỏi về lý do Mai phải trực tiếp tham gia sâu vào các kế hoạch của Lão Công.



Cuộc trò chuyện cũng hé lộ những chuyển biến trong mối quan hệ giữa hai người. Sự quan tâm của Cương không chỉ dừng lại ở việc cảnh báo về hiểm nguy mà còn cho thấy anh muốn biết Mai thực sự nhìn nhận mối quan hệ của họ như thế nào.

Cương thể hiện sự lo lắng khi Mai phải đối mặt nhiều hiểm nguy. Ảnh VTV

Tập 11 phim "Lửa trắng" được phát sóng lúc 20h00 ngày 23/7 trên VTV3.

