Lan yêu cầu loại Sương khỏi băng nhóm Santana

Trong trích đoạn giới thiệu tập 10 phim "Lửa trắng", Lê Trường đang vận chuyển một chuyến hàng lớn vào Sơn Hải và chuyến hàng này đang nhận nhiều ánh mắt theo dõi của không chỉ đội chuyên án mà cả những băng đảng đối đầu với Santana là Lão Công. Tuy nhiên, trong diễn biến mới nhất, hành tung của Trường và Đồng - em họ hắn, đã bị lộ.

Trước hoàn cảnh nguy cấp khi bị truy đuổi, Đồng nói với Lê Trường hãy bỏ hắn lại. Vì nếu Lê Trường vẫn kiên quyết kéo hắn theo thì cả hai sẽ đều bị bắt. Đồng muốn Lê Trường có thể trốn thoát, còn hắn, chấp nhận bị bắt.

Đồng khuyên Lê Trường để lại mình khi bị truy bắt. Ảnh VTV

Mặc dù không muốn bỏ Đồng lại nhưng cuối cùng, Lê Trường cũng phải nghe lời hắn một mình bỏ trốn.

Trong cuộc gặp với Lan sau đó, cô ta cho rằng Lê Trường bị theo dõi và đang có một kế hoạch muốn thông qua hắn để tìm ra cô ta và ông trùm. Lan cũng yêu cầu Lê Trường phải loại bỏ Sương.

Lan bất ngờ đưa ra yêu cầu Lê Trường loại bỏ Sương. Ảnh VTV

Trong khi đó, trong cuộc gặp giữa Thượng tá Đỗ Việt với Cục trưởng Quốc Đạt, sau khi nghe đoạn băng ghi âm cuộc đối thoại của Lê Trường với một người nào đó, Cục trưởng Quốc Đạt đặt nghi vấn rằng đang có người của băng đảng Santana trong đội chuyên án.

Tập 10 phim "Lửa trắng" được phát sóng vào 20h ngày 17/7 trên VTV3.