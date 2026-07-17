Lan yêu cầu loại Sương khỏi băng nhóm Santana

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Thanh Hằng (th)
Thanh Hằng (th)
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GĐXH - Sương bị yêu cầu rời khỏi băng nhóm Santana, Cục trưởng Quốc Đạt nghi ngờ có đối tượng băng đảng trong đội chuyên án.

Trong trích đoạn giới thiệu tập 10 phim "Lửa trắng", Lê Trường đang vận chuyển một chuyến hàng lớn vào Sơn Hải và chuyến hàng này đang nhận nhiều ánh mắt theo dõi của không chỉ đội chuyên án mà cả những băng đảng đối đầu với Santana là Lão Công. Tuy nhiên, trong diễn biến mới nhất, hành tung của Trường và Đồng - em họ hắn, đã bị lộ.

Trước hoàn cảnh nguy cấp khi bị truy đuổi, Đồng nói với Lê Trường hãy bỏ hắn lại. Vì nếu Lê Trường vẫn kiên quyết kéo hắn theo thì cả hai sẽ đều bị bắt. Đồng muốn Lê Trường có thể trốn thoát, còn hắn, chấp nhận bị bắt.

Lửa trắng - Tập 10: Cục trưởng nghi ngờ tổ chuyên án có tay trong của Santana, Lan yêu cầu loại Sương (N1) - Ảnh 1.

Đồng khuyên Lê Trường để lại mình khi bị truy bắt. Ảnh VTV

Mặc dù không muốn bỏ Đồng lại nhưng cuối cùng, Lê Trường cũng phải nghe lời hắn một mình bỏ trốn.

Trong cuộc gặp với Lan sau đó, cô ta cho rằng Lê Trường bị theo dõi và đang có một kế hoạch muốn thông qua hắn để tìm ra cô ta và ông trùm. Lan cũng yêu cầu Lê Trường phải loại bỏ Sương.

Lửa trắng - Tập 10: Cục trưởng nghi ngờ tổ chuyên án có tay trong của Santana, Lan yêu cầu loại Sương (N1) - Ảnh 2.
Lửa trắng - Tập 10: Cục trưởng nghi ngờ tổ chuyên án có tay trong của Santana, Lan yêu cầu loại Sương (N1) - Ảnh 3.

Lan bất ngờ đưa ra yêu cầu Lê Trường loại bỏ Sương. Ảnh VTV

Trong khi đó, trong cuộc gặp giữa Thượng tá Đỗ Việt với Cục trưởng Quốc Đạt, sau khi nghe đoạn băng ghi âm cuộc đối thoại của Lê Trường với một người nào đó, Cục trưởng Quốc Đạt đặt nghi vấn rằng đang có người của băng đảng Santana trong đội chuyên án.

Tập 10 phim "Lửa trắng" được phát sóng vào 20h ngày 17/7 trên VTV3.

Lan yêu cầu loại bỏ Sương khỏi băng nhóm Santana - Ảnh 4.Sương khó tiếp cận sâu trong băng đảng Santana

GĐXH - Sương (biệt danh N1) vẫn chưa lấy được sự tin tưởng của Lê Trường, hắn thậm chí sẵn sàng nhường cô cho đàn em của mình.

Lan yêu cầu loại bỏ Sương khỏi băng nhóm Santana - Ảnh 5.NSƯT Chí Trung, Thanh Hương, Cường Cá góp mặt trong phim nối sóng 'Dưới ô cửa sáng đèn'

GĐXH - "Con đến đây" - series phim ngắn đề tài y khoa về hành trình tìm con sẽ ra mắt khán giả trong tháng 7/2026.

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