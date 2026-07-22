Tuấn và các trinh sát phát hiện ra ổ nhóm phần tử xấu

| Xem - nghe - đọc
Thanh Hằng (th)
Thanh Hằng (th)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Tuấn nhận định quy mô khu vực ẩn náu của A Gôn là rất lớn, đủ sức chứa hàng trăm người bám trụ trong thời gian dài.

Trong trích đoạn giới thiệu tập 12 phim "Trời cao nguyên xanh", Y Liên đã chia sẻ với Tuấn rằng bà con không hề ghét bỏ ai, kể cả Tuấn. Họ chỉ muốn cuộc sống được bình yên. Nghe vậy Tuấn hiểu ngay phải có ai đó đã phá đi sự bình yên ấy, Tuấn gặng hỏi thêm Y Liên về Già Rin và mục sư Trung. Thế nhưng, Y Liên không trả lời rồi vội bỏ đi và vô tình đã ngã vào lòng Tuấn.

Trời cao nguyên xanh - Tập 12: Tuấn phát hiện "tổ chuồn chuồn" của nhóm phản động - Ảnh 1.

Qua lời chia sẻ của Y Liên mà Tuấn đã phần nào thấy được có kẻ xấu đang xúi giục bà con. Ảnh VTV

Tại cuộc họp làng, cán bộ thông báo bản vẽ chi tiết việc đấu điện từ trạm biến áp hạ thế đã sẵn sàng, có thể thi công ngay nếu bà con đồng ý. Già Rin và đại diện dân làng hoàn toàn ủng hộ việc kéo điện sáng. Tuy nhiên, mục sư Trung và bà con cũng khẩn thiết kiến nghị sớm giải quyết thỏa đáng vấn đề giải phóng mặt bằng xây dựng nhà thờ. 

Trời cao nguyên xanh - Tập 12: Tuấn phát hiện "tổ chuồn chuồn" của nhóm phản động - Ảnh 4.

Tại cuộc họp về việc đưa điện về làng. Ảnh VTV

Già Rin khẳng định ủng hộ việc đưa điện về làng để đảm bảo lợi ích chung cho toàn thể cộng đồng Tơ Rơi chứ không vì một nhóm người cụ thể nào. Đại diện lãnh đạo xã cũng cho biết đã báo cáo việc đất xây nhà thờ lên cấp trên, mong bà con chờ đợi thêm.

Trời cao nguyên xanh - Tập 12: Tuấn phát hiện "tổ chuồn chuồn" của nhóm phản động - Ảnh 6.

Tuấn và các trinh sát đã tìm ra nơi ẩn náu của nhóm người xấu A Gôn. Ảnh VTV

Trong khi đó, Tuấn và các trinh sát đã tìm ra chỗ ẩn náu của nhóm người A Gôn. Theo khảo sát, khu vực này gần các lối mòn, các làng giáp biên. Theo Tuấn nhận định, quy mô khu vực ẩn náu đủ sức chứa hàng trăm người bám trụ cả tháng trời. Cả nhóm thống nhất cần khẩn trương thu thập thêm thông tin để điều tra, làm rõ mục đích thực sự của nhóm người tại khu vực này. Tuy nhiên, có vẻ như A Gôn cũng nhận thấy có điều bất thường.

Tập 12 phim "Trời cao nguyên xanh" phát sóng lúc 21h00 ngày 22/7 trên VTV1.

Tuấn và các trinh sát phát hiện ra ổ nhóm phần tử xấu - Ảnh 4.NSƯT Đăng Dương, Hồng Nhung, Hồ Quỳnh Hương biểu diễn tại chương trình 'Mãi mãi tuổi 20'

GĐXH - Chương trình nghệ thuật đặc biệt "Mãi mãi tuổi 20" diễn ra vào tối 24/7, dự kiến truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1.

Tuấn và các trinh sát phát hiện ra ổ nhóm phần tử xấu - Ảnh 5.Vì sao phim 'The Odyssey' gây sốt toàn cầu?

GĐXH - Doanh thu công chiếu lên đến 264 triệu USD, "The Odyssey" trở thành phim được đón nhận mạnh mẽ trên phạm vi toàn cầu.

Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Chương trình nghệ thuật chính luận 'Một thời hoa lửa': Khơi dậy niềm tự hào và lòng biết ơn với các anh hùng liệt sĩ

Chương trình nghệ thuật chính luận 'Một thời hoa lửa': Khơi dậy niềm tự hào và lòng biết ơn với các anh hùng liệt sĩ

Xem - nghe - đọc -

GĐXH - Hướng đến kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, Hội Nhà báo Việt Nam sẽ tổ chức Chương trình nghệ thuật chính luận mang tên “Một thời hoa lửa”, diễn ra vào tối nay thứ Tư, ngày 22/7/2026 tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô.

'Thanh âm vượt đại dương': Phim điện ảnh Nhà nước đầu tiên được chiếu thương mại

'Thanh âm vượt đại dương': Phim điện ảnh Nhà nước đầu tiên được chiếu thương mại

Xem - nghe - đọc -

GĐXH - Không đặt mục tiêu doanh thu, "Thanh âm vượt đại dương" đánh dấu cột mốc mới của điện ảnh Việt Nam khi trở thành bộ phim đầu tiên do Nhà nước đặt hàng được phát hành thương mại, mở ra cơ hội để dòng phim phục vụ nhiệm vụ chính trị đến gần khán giả đại chúng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.