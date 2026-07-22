Tuấn và các trinh sát phát hiện ra ổ nhóm phần tử xấu

Trong trích đoạn giới thiệu tập 12 phim "Trời cao nguyên xanh", Y Liên đã chia sẻ với Tuấn rằng bà con không hề ghét bỏ ai, kể cả Tuấn. Họ chỉ muốn cuộc sống được bình yên. Nghe vậy Tuấn hiểu ngay phải có ai đó đã phá đi sự bình yên ấy, Tuấn gặng hỏi thêm Y Liên về Già Rin và mục sư Trung. Thế nhưng, Y Liên không trả lời rồi vội bỏ đi và vô tình đã ngã vào lòng Tuấn.

Qua lời chia sẻ của Y Liên mà Tuấn đã phần nào thấy được có kẻ xấu đang xúi giục bà con. Ảnh VTV

Tại cuộc họp làng, cán bộ thông báo bản vẽ chi tiết việc đấu điện từ trạm biến áp hạ thế đã sẵn sàng, có thể thi công ngay nếu bà con đồng ý. Già Rin và đại diện dân làng hoàn toàn ủng hộ việc kéo điện sáng. Tuy nhiên, mục sư Trung và bà con cũng khẩn thiết kiến nghị sớm giải quyết thỏa đáng vấn đề giải phóng mặt bằng xây dựng nhà thờ.

Tại cuộc họp về việc đưa điện về làng. Ảnh VTV

Già Rin khẳng định ủng hộ việc đưa điện về làng để đảm bảo lợi ích chung cho toàn thể cộng đồng Tơ Rơi chứ không vì một nhóm người cụ thể nào. Đại diện lãnh đạo xã cũng cho biết đã báo cáo việc đất xây nhà thờ lên cấp trên, mong bà con chờ đợi thêm.

Tuấn và các trinh sát đã tìm ra nơi ẩn náu của nhóm người xấu A Gôn. Ảnh VTV

Trong khi đó, Tuấn và các trinh sát đã tìm ra chỗ ẩn náu của nhóm người A Gôn. Theo khảo sát, khu vực này gần các lối mòn, các làng giáp biên. Theo Tuấn nhận định, quy mô khu vực ẩn náu đủ sức chứa hàng trăm người bám trụ cả tháng trời. Cả nhóm thống nhất cần khẩn trương thu thập thêm thông tin để điều tra, làm rõ mục đích thực sự của nhóm người tại khu vực này. Tuy nhiên, có vẻ như A Gôn cũng nhận thấy có điều bất thường.

Tập 12 phim "Trời cao nguyên xanh" phát sóng lúc 21h00 ngày 22/7 trên VTV1.