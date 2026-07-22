Diệu (Quỳnh Châu) sốc khi đối diện với 'tiểu tam' đang mang bầu
GĐXH - Diệu không thể ngờ rằng cô gái mang bầu đang đối diện với mình trong bệnh viện lại là "tiểu tam" từng phá nát gia đình cô.
Trong khi đó, Diệu (Quỳnh Châu) bị nhân viên cũ bất ngờ đe dọa khiến cô ngã xe. Nhìn thấy Diệu bị thương, Sinh (Quang Sự) tỏ ra lo lắng nhưng Diệu gạt đi. "Ai nói với anh là thằng Huỳnh làm em ngã xe, em chỉ vô tình va với người đi đường nên ngã thôi, anh cứ thần hồn nát thần tính", Diệu nói.
Nhân dịp này Diệu lấy cớ đau chân để thử lòng Sinh. "Chỉ là anh đang lo cho em", Sinh buột miệng khiến Diệu bất ngờ.
Ở diễn biến khác trong tập phim, ở bệnh viện, Diệu bất ngờ gặp Trang (Thanh Tâm) - tình cũ của chồng. Cô dìu Trang mà không biết đây lại là "tiểu tam" đã phá nát hạnh phúc gia đình mình. "Chồng em đâu? Sao để em đi khám một mình thế này?", Diệu hỏi.
Trước câu hỏi của Diệu, Trang nói rằng chồng đi công tác. Khi Trang bỏ khẩu trang ra, Diệu sững người khi nhận ra đó chính là kẻ đã xen vào cuộc hôn nhân của cô và Dương (Tiến Lộc). Diệu đã từng nhìn thấy ảnh chụp chung của Trang và Dương nên cô đã nhận ra và không ngờ rằng mình lại đối diện với "tình địch" trong hoàn cảnh này.
Tập 30 phim "Dưới ô cửa sáng đèn" phát sóng lúc 20h ngày 22/7 trên VTV3.