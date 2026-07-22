Diệu (Quỳnh Châu) sốc khi đối diện với 'tiểu tam' đang mang bầu

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Thanh Hằng (th)
Thanh Hằng (th)
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GĐXH - Diệu không thể ngờ rằng cô gái mang bầu đang đối diện với mình trong bệnh viện lại là "tiểu tam" từng phá nát gia đình cô.

Trong trích đoạn giới thiệu tập 30 phim "Dưới ô cửa sáng đèn", Hoàng (Mạnh Hưng) đưa người tới nhà Vân (Ngọc Huyền) để nhận con nhưng gặp phản ứng dữ dội của cô. Vân cầm chổi để đuổi Hoàng và nhóm người đi cùng, cô tuyên bố sẽ "tự đẻ tự nuôi", khẳng định đứa bé trong bụng không phải là con của Hoàng.
Điều này đã khiến những người hàng xóm Vân xì xào cho rằng cô chửa hoang, trong khi Hoàng không ngần ngại buông những lời sỉ nhục cô. Giữa lúc căng thẳng, Bằng (Du Ka) đã khẳng định mình là bố của đứa bé, đồng thời yêu cầu Hoàng không được làm phiền đến Vân.
Diệu sững người khi gặp tiểu tam trong Dưới ô cửa sáng đèn tập 30 - Ảnh 1.

Hoàng nhận đứa bé mà Vân đang mang thai chính là con của mình. 

Trong khi đó, Diệu (Quỳnh Châu) bị nhân viên cũ bất ngờ đe dọa khiến cô ngã xe. Nhìn thấy Diệu bị thương, Sinh (Quang Sự) tỏ ra lo lắng nhưng Diệu gạt đi. "Ai nói với anh là thằng Huỳnh làm em ngã xe, em chỉ vô tình va với người đi đường nên ngã thôi, anh cứ thần hồn nát thần tính", Diệu nói.

Nhân dịp này Diệu lấy cớ đau chân để thử lòng Sinh. "Chỉ là anh đang lo cho em", Sinh buột miệng khiến Diệu bất ngờ.

Diệu sững người khi gặp tiểu tam trong Dưới ô cửa sáng đèn tập 30 - Ảnh 2.

Sinh lo lắng khi thấy Diệu bị thương. 

Ở diễn biến khác trong tập phim, ở bệnh viện, Diệu bất ngờ gặp Trang (Thanh Tâm) - tình cũ của chồng. Cô dìu Trang mà không biết đây lại là "tiểu tam" đã phá nát hạnh phúc gia đình mình. "Chồng em đâu? Sao để em đi khám một mình thế này?", Diệu hỏi. 

Diệu (Quỳnh Châu) sốc khi đối diện với 'tiểu tam' đang mang bầu - Ảnh 1.

Diệu tình cờ gặp Trang - kẻ đã gây ra đổ vỡ gia đình cô. 

Trước câu hỏi của Diệu, Trang nói rằng chồng đi công tác. Khi Trang bỏ khẩu trang ra, Diệu sững người khi nhận ra đó chính là kẻ đã xen vào cuộc hôn nhân của cô và Dương (Tiến Lộc). Diệu đã từng nhìn thấy ảnh chụp chung của Trang và Dương nên cô đã nhận ra và không ngờ rằng mình lại đối diện với "tình địch" trong hoàn cảnh này. 

Tập 30 phim "Dưới ô cửa sáng đèn" phát sóng lúc 20h ngày 22/7 trên VTV3.

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