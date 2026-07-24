Trùm ma túy Lão Công (NSƯT Hồ Phong) chuẩn bị thực hiện chuyến hàng lớn

Trong tập 11 phim "Lửa trắng" đã phát sóng, Lan (Thu Quỳnh) tiếp tục đóng vai trò điều phối các hoạt động của đường dây và gây áp lực buộc Lão Công (NSƯT Hồ Phong) phải thực hiện những cam kết đã thống nhất. Tuy nhiên, kế hoạch vận chuyển hàng đứng trước nhiều khó khăn khi phía Lão Công thiếu nhân sự, trong khi các hoạt động ngày càng bị lực lượng chức năng theo dõi sát sao.

Bất chấp những trở ngại được đưa ra, Lan vẫn yêu cầu đối tác phải bảo đảm tiến độ. Sự cứng rắn của cô khiến cuộc trao đổi nhanh chóng biến thành màn tranh cãi căng thẳng. Không chỉ chịu sức ép về chuyến hàng, Lão Công còn phải đối mặt với việc mọi hành động đều bị phía Lan kiểm soát và giám sát chặt chẽ.

Lão Công bị thúc ép thực hiện chuyến hàng mới. Ảnh VTV

Căng thẳng bị đẩy lên cao khi Sương (Cù Thị Trà) bất ngờ trực tiếp tấn công Lan. Hành động của Sương không chỉ xuất phát từ sự tức giận mà còn cho thấy mâu thuẫn giữa các thành viên trong đường dây đã vượt khỏi tầm kiểm soát. Thay vì tiếp tục che giấu nghi ngờ, cô lựa chọn đối đầu trực diện với người mà mình tin phải chịu trách nhiệm cho bi kịch vừa xảy ra.

Sương và Lan căng thẳng sau cái chết của Đồng. Ảnh VTV

Cuộc xung đột cũng đặt Lan vào thế phải tự bảo vệ mình trước những cáo buộc ngày càng gay gắt. Trong khi Sương muốn đòi lại công bằng cho Đồng, Lan vẫn khẳng định mọi quyết định của cô đều nhằm bảo vệ lợi ích chung của tổ chức.

Không chỉ Sương, Trường Nổ cũng trực tiếp đối chất với Lan về sự trung thành của cô và nguyên nhân dẫn đến cái chết của Đồng. Mất đi em trai, Trường không còn dễ dàng tin vào những lời giải thích từ người từng đứng cùng phía với mình. Lan cố gắng thuyết phục rằng mọi việc cô làm đều hướng đến mục tiêu chung và mong muốn bảo vệ anh. Tuy nhiên, thái độ lạnh lùng của Lan trước cái chết của Đồng càng khiến Trường thêm nghi ngờ.

Cuộc chất vấn giữa Trường Nổ và Lan về cái chết của Đồng.

Trong khi nội bộ nhóm tội phạm liên tục xảy ra xung đột, lực lượng công an vẫn âm thầm theo dõi mọi diễn biến. Mục tiêu của ban chuyên án không đơn thuần là bắt giữ Trường Nổ mà còn phải lựa chọn đúng thời điểm để từ mắt xích này lần ra xưởng sản xuất ma túy.



Các chiến sĩ tích cực thu thập chứng cứ về hoạt động của Lão Công cùng đồng bọn, đồng thời tìm cách xác định kẻ thực sự điều hành đường dây. Việc hành động quá sớm có thể khiến những đối tượng chủ chốt xóa dấu vết hoặc thay đổi địa điểm sản xuất.

Thời điểm bắt giữ Trường Nổ vẫn đang nằm trong kế hoạch của công an.

Ở diễn biến khác trong tập phim, Mai (Việt Hoa) bí mật nghe những cuộc trao đổi giữa Lão Công và Lan. Trong khi các thành viên của đường dây còn mải nghi kỵ lẫn nhau, hành động của Mai có thể giúp cô nắm được những thông tin quan trọng về các phi vụ sắp tới.



Tuy nhiên, việc tiếp cận quá gần những bí mật của đường dây cũng khiến Mai đối mặt với nguy cơ bị phát hiện. Nếu Lão Công hoặc Lan nhận ra có người nghe lén, cô khó tránh khỏi rơi vào tình thế nguy hiểm.

Mai đã nghe được nội dung của cuộc trao đổi giữa Lão Công và Lan.

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