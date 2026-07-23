Xúc động với 'Hàng bia trắng' trong chương trình nghệ thuật chính luận 'Một thời hoa lửa'





Mỗi năm vào tháng 7, Nhân dân ta lại dành những tình cảm thiêng liêng và sâu lắng nhất để tưởng nhớ, tri ân các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh - những người đã không tiếc máu xương, tính mạng vì nền độc lập, tự do và sự bình yên của Tổ quốc. Truyền thống cao đẹp "uống nước nhớ nguồn" đã trở thành sợi dây thiêng liêng kết nối các thế hệ người Việt Nam, là nguồn sức mạnh tinh thần to lớn để toàn dân tộc đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh, xứng đáng với những hy sinh, cống hiến to lớn của lớp lớp các thế hệ cha anh đi trước.

Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2026), tối qua 22/7 tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô đã diễn ra chương trình nghệ thuật chính luận "Một thời hoa lửa" do Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với các đơn vị tổ chức (truyền hình trực tiếp trên sóng VTV2). Chương trình đã mang đến cho khán giả cả nước những khoảnh khắc lắng đọng, thiêng liêng và xúc động.

Chương trình "Một thời hoa lửa" đã mang đến cho khán giả cả nước những khoảnh khắc lắng đọng, thiêng liêng và xúc động.



Giữa không gian âm nhạc giàu chất tráng ca, ca khúc "Hàng bia trắng" của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung qua giọng hát đầy nội lực và xúc cảm của Quán quân Sao Mai 2017 - Thu Thủy (ca sĩ của Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội) cùng hai nghệ sĩ Cello Thiên Nga, Guitarist Thanh Tùng đã khắc họa trọn vẹn tình cảm của những người con đất Việt hôm nay hướng về các anh hùng liệt sĩ.

"Hàng bia trắng" là sáng tác mới nhất của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung tri ân các anh hùng liệt sĩ. Ca khúc được anh xây dựng theo cấu trúc trữ tình - triết luận. Trong đó, hình ảnh "bia trắng" tạo nên một không gian biểu tượng đặc biệt: Mơi ký ức vật chất hiện hữu bạt ngàn, nhưng danh tính cá nhân lại bị xóa mờ.

Ca khúc "Hàng bia trắng" của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung qua giọng hát đầy nội lực và xúc cảm của Quán quân Sao Mai 2017 - Thu Thủy cùng hai nghệ sĩ Cello Thiên Nga, Guitarist Thanh Tùng đã khắc họa trọn vẹn tình cảm của những người con đất Việt hôm nay hướng về các anh hùng liệt sĩ.

Hành động tìm lặp đi lặp lại không chỉ là cuộc tìm kiếm vật lý, mà là một trạng thái tâm lý - sự mỏi mòn đi tìm một sự xác nhận, một điểm tựa cho ký ức. "Em vẫn lại đi tìm/ Giữa hàng hàng bia trắng/ Có phải anh đang nằm/ Anh vẫn chờ vẫn đợi/ Anh đã thành đất mẹ/ Chẳng để lại tên đường/ Không bảng vàng bia đá/ Chẳng nét mực ghi danh…". Với kết cấu nhịp 6/8, ca khúc gợi liên tưởng đến nhịp bước chậm rãi nghiêng mình bên hàng bia ở nghĩa trang liệt sĩ, dìu người nghe vào một dòng hồi tưởng liên tiếp.

Từ hình ảnh "hàng hàng bia trắng" trải dài vô tận, bài hát dẫn dắt cảm xúc qua câu hát "Anh đã thành đất mẹ" - một quan niệm đậm chất Á Đông, biến cái chết không phải là sự biến mất mà là sự trở về, hòa nhập vào cội nguồn dân tộc.

Chia sẻ về đứa con tinh thần của mình, nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung gửi gắm vào "Hàng bia trắng" những trăn trở, tâm huyết. Ca khúc được viết bằng ngôn từ vô cùng gần gũi, không hoa mỹ nhưng chất chứa sức lay động tự nhiên như chính những lời thì thầm bên cánh rừng nghĩa trang bạt ngàn.

Ca sĩ Thu Thủy - Quán quân Sao Mai 2017 cho biết, cô xúc động ngay từ khi nhận tác phẩm của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung.

Đối với ca sĩ Thu Thủy, Quán quân Sao Mai 2017, người nghệ sĩ-chiến sĩ mang trên mình màu áo lính của Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội, việc thể hiện tác phẩm này là một trải nghiệm cảm xúc đặc biệt: "Khi nhận tác phẩm từ nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung và cầm bản ký âm trong phòng thu, Thủy đã phải dành tới 15-20 phút đầu chỉ để đọc ca từ, trấn tĩnh lại vì quá xúc động và đã bật khóc. Ca từ của bài hát gần gũi, đời thường nhưng chạm rất sâu. Càng hát, Thủy càng cảm nhận được tâm tư sâu lắng mà tác giả gửi gắm. Là một người lính, một nghệ sĩ Quân đội, Thủy hát bài hát này bằng tất cả sự tri ân, lòng biết ơn chân thành nhất gửi tới các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống".

Sự vang lên của "Hàng bia trắng" trên sân khấu chương trình nghệ thuật chính luận "Một thời hoa lửa" tối 22/7 càng trở nên đặc biệt ý nghĩa khi toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta đang trong hành trình thần tốc thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ". Những giai điệu triết luận nhưng giàu cảm xúc của "Hàng bia trắng" không chỉ là nén tâm nhang thành kính dâng lên các hương hồn liệt sĩ, mà còn là lời nhắc nhở sâu sắc về trách nhiệm của thế hệ hôm nay: Trả lại tên cho những người con đã nằm xuống, đã dâng hiến trọn tuổi xuân vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Chương trình nghệ thuật chính luận 'Một thời hoa lửa': Khơi dậy niềm tự hào và lòng biết ơn với các anh hùng liệt sĩ GĐXH - Hướng đến kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, Hội Nhà báo Việt Nam sẽ tổ chức Chương trình nghệ thuật chính luận mang tên “Một thời hoa lửa”, diễn ra vào tối nay thứ Tư, ngày 22/7/2026 tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô.







